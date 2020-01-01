Самолет Ан-12 с военными и чиновниками разбился в Судане - 15 погибших

09:18 03.01.2020

Военно-транспортный самолет Ан-12 с группой чиновников и военнослужащих на борту разбился в Судане. Подробности сообщают местные СМИ.



Авиакатастрофа произошла в суданском регионе Западный Дарфур, все находящиеся на борту "Антонова" погибли.

Уточняется, что самолет рухнул на землю вскоре после взлета, примерно в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна - административного центра провинции Западный Дарфур.



По имеющимся в настоящее время данным, на борту транспортника, кроме членов экипажа, находились суданские чиновники и военнослужащие. Жертвами катастрофы стали не менее 15 человек.

Появились сведения, что на самолете также летели местные судьи и представитель Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН.



По официальным данным, в авиакатастрофе погибли 18 человек: 7 членов экипажа, 3 судьи, 8 гражданских (среди них 4 ребенка).



Справка РВ

Отметим, что авиапарк у бедного Судана достаточно старый, на вооружении Военно-воздушных сил страны в 2016 году числилось всего два Ан-12.



В 2012 году в аэропорту города Эль-Фашер - административной столице штата Северный Дарфур совершил аварийную посадку другой транспортник "Антонова" ВВС Судана. Сообщалось, что во время приземления Ан-24 завалился на бок на середине взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности. Находившиеся на борту люди не пострадали.