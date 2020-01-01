 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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При атаке американскими ракетами аэропорта Багдада погиб командующий спецназа "Кудс" Ирана генерал Сулеймани
10:27 03.01.2020

В Иране пообещали отомстить США за смерть генерала

Иран пообещал отомстить США за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара в Багдаде, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. "Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США", - заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.В свою очередь, советник президента Ирана Хесамаддин Ашна заявил, что США "своими азартными играми" сами создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке. "Трамп своими азартными играми создал для США опаснейшие условия в регионе. Тот, кто переступает красную черту, должен быть готов снести последствия этого", - написал Ашна в Twitter.Напомним, генерал Касем Сулеймани был убит вечером 2 января при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Вместе с ним также погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против Сулеймани. В ведомстве заявили, что удар нанесен с целью предотвратить нападения со стороны Ирана, а сам генерал якобы был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Источник - tengrinews.kz
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