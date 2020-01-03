Интернационализациия гражданской войны в Ливии, - Д.Седов

10:47 03.01.2020

Дмитрий СЕДОВ | 03.01.2020 |

Об интернационализации гражданской войны в Ливии

Халифа Хафтар развивает наступление на Триполи

В гражданской войне между правительством национального согласия Ливии (ПНС), базирующемся в Триполи, и Ливийской национальной армией под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара появился новый участник. Президент Турции Реджеп Эрдоган заключил с Триполи соглашения о сотрудничестве в области экономики, безопасности и обороны и объявил, что обратится к парламенту за санкцией на размещение турецких войск в Ливии "для защиты признанного ООН правительства этой страны". Этот шаг, по утверждению Эрдогана, продиктован тем, что войска Халифы Хафтара получили подкрепление от российских ЧВК в количестве 1 тыс. человек и наметился перелом в осаде Триполи.

Халифа Хафтар пользуется также поддержкой Египта, ОАЭ, Франции и Иордании, направляющими ему военную помощь и специалистов. На стороне ПНС вместе с Турцией выступают Италия и Катар.



Соглашение между Анкарой и Триполи предусматривает увеличение поставок оружия в Ливию, которое и без того идет туда широким потоком. Специальный доклад ООН констатировал, что, несмотря на эмбарго, в Ливию проникают большие партии оружия при вопиющих нарушениях международного права. Так, боевой патрульный катер из ОАЭ для Х. Хафтара значился в документах как "яхта для увеселительных прогулок".



Эксперты отмечают, что в боевых действиях в Ливии появляются особенности, которые, по всей вероятности, станут характерными для других региональных войн. Обе воюющие стороны с помощью своих сторонников накопили армии БПЛА (дронов), которые начинают доминировать в решении задач, ранее выполнявшихся ВВС.

Специалисты ООН считают, что 60% гибнущих в Ливии людей становятся жертвами ударов беспилотников, которые произвели уже более 1000 тысяч атак. При этом ракеты, выпускаемые дронами, становятся все мощнее, они уже пробивают бетонные стены укрытий.

ОАЭ поставляет Х. Хафтару китайские беспилотники Wing Loong, а Турция обеспечивает Триполи беспилотниками собственного производства Bayraktar TB2. Это оружие несравненно дешевле американских самолетов или беспилотников типа MQ-9 Reaper, которые стоят 15 млн. долларов каждый.



Теперь в Ливии идет воздушная война двух армий беспилотников, в которой пока преобладает вооруженная оппозиция. Ситуация такова, что военные пересаживаются на гражданские автомобили, так как военные автомобили тут же подвергаются атакам с воздуха. При появлении в воздухе дронов движение на дорогах останавливается, и все рассыпаются по укрытиям. Даже КПП оборудуются под мостами, чтобы не быть заметными с воздуха. Эксперты предполагают, что дроны управляются не ливийцами, которые не имеют подготовки для работы с таким сложным оборудованием.



Число жертв среди гражданского населения быстро увеличивается, что в свою очередь чревато нарастанием новой волны беженцев в Европу. Внешнеполитическая ситуация вокруг Ливии усугубляется также тем, что Турция и правительство Фаиза Сараджа в Триполи подписали соглашение об учреждении морских границ исключительных экономических зон (ИЭЗ) в Восточном Средиземноморье. Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, ширина ИЭЗ определяется в 200 морских миль от границы территориальных вод прибрежных государств, что приводит к "наложению" ИЭЗ государств Восточного Средиземноморья друг на друга. Проблему можно решить только путем взаимных уступок и договоренностей, но соглашение между Турцией и Ливией предусматривает их полноформатные ИЭЗ, что ущемляет интересы Греции, Кипра и Израиля. Однако Турция намерена жестко защищать свою ИЭЗ от "непрошенных гостей".

В спорном районе уже действуют несколько американских корпораций. В декабре 2019 г. компания Noble Energy заявила, что будет продавать газ из месторождения Левиафан у израильских берегов, а ExxonMobil объявила об открытии крупнейших запасов газа у берегов греческой части Кипра и будет работать с Никосией.



Активизация Турции на ливийском направлении вызывает озабоченность у соседей, и они пытаются искать мирные развязки ситуации. Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси призвал стабилизировать ситуацию в "течение месяцев", но фельдмаршал Х. Хафтар настроен решительно. Он выступил по телевидению с обращением "ко всем ливийцам" поддержать его "финальное" наступление на Триполи.



Пока неопределенно ведет себя Вашингтон – один из основных виновников ливийской трагедии, начавшейся со свержения Муаммара Каддафи. Известно, что Халифа Хафтар некоторое время жил в эмиграции в США и имел связи с ЦРУ. Это давало основания американцам рассматривать его как своего союзника, и он неоднократно получал публичную поддержку от президента Трампа. Однако сейчас отношение к нему американцев меняется. Хафтар сделал ставку на сотрудничество с Египтом и Россией, которые видят в нем фигуру, способную проводить независимую от Запада политику.



Пока Госдеп призывает к мирным переговорам по урегулированию кризиса, но не исключено, что при опасности устранения правительства в Триполи американцы вслед за Турцией изберут вариант военного вмешательства. Тогда война в Ливии будет мало чем отличаться от войны в Сирии.