Взрыв в Магнитогорске в декабре 2018 был терактом. Исполнители - джихадисты-гастарбайтеры из Таджикистана (расследование)

11:03 03.01.2020

"База": взрыв в Магнитогорске в декабре 2018 был терактом



Российское Интернет-издание Baza выпустило фильм-расследование о трагедии в Магнитогорске, которая произошла 31 декабря 2018 года и унесла жизни 39 человек, в том числе четырех членов таджикской семьи. Журналисты-расследователи настаивают, что в городе произошел не взрыв бытового газа, а теракт.

Издание "База" выпустило фильм о взрыве в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Журналисты продолжают настаивать, что в городе совершен теракт. Власти отрицают эту версию.



Взрыв в доме в Магнитогорске произошел перед Новым годом, погибли 39 человек, на место вылетел президент России Владимир Путин, в городе были усилены меры безопасности. Основной версией случившегося власти назвали взрыв бытового газа.



В январе журналисты "Базы" выпускали расследование, в котором утверждалось, что в городе была совершена атака людей, причисляющих себя к радикальным исламистам, которые готовили целую серию нападений. Издание называет их имена – Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов. Двое из них незадолго до этого обратились к более традиционалистской версии ислама, рассказывали журналисты. По версии издания, Джумаев и Каимов занимались в Магнитогорске частным извозом, в этом городе этим видом деятельности заняты в основном трудовые мигранты из Таджикистана и Узбекистана. Абитов занимался ремонтом автомашин.



Журналисты пишут, что все трое познакомились в ходе своей работы и снимали одну из квартир по улице Ленина. Перед новым годом все трое при содействии некой Антонины, родственницы хозяина квартиры, сняли квартиру №135 в доме 164 по проспекту Карла Маркса. Издание не рассказывает как оно установило, что трое мигрантов сняли именно эту квартиру, но утверждает, что Антонина взяла копии паспортов новых жильцов и после взрыва передала их следствию.



"База" опубликовала список жильцов злополучного дома по улице Маркса, и согласно нему, в квартире №135 проживало двое граждан Таджикистана.

По версии "Базы", взрыв в жилом должен был произойти не 31 декабря, а рано утром 1 января. Взрыв задумывался как последнее звено в серии терактов по всему городу. По версии издания, в доме был взорван гексоген, при этом никто из названных изданием подозреваемых не имел достаточной квалификации для его синтеза. Взрыв произошел случайно, в этот момент у взрывчатки мог находиться еще один, не названный журналистами человек.

По изначальной задумке 31 декабря в Магнитогорске должны были быть разбросаны по улицам взрывные устройства. Но после взрыва в доме и срочного визита в Магнитогорск Владимира Путина в городе были усилены меры безопасности. Поэтому террористы подготовили к взрыву только одну бомбу. Ее нашел дворник; использовавшийся в устройстве мобильный телефон оторвал от бомбы и забрал с собой его знакомый. Взрыв не состоялся.



К вечеру 1 января, утверждает издание, сотрудники ФСБ уже знали имена подозреваемых и организовали их розыск. Район вокруг квартиры, в которой террористы готовились к серии терактов, был оцеплен. Они решили прорваться из него на "Газели". Однако бойцы оцепления открыли по автомобилю огонь на поражение – и в микроавтобусе взорвался газовый баллон. Все находившиеся в машине погибли.



По версии "Базы", местная полиция уже давно знала о существовавшей в Магнитогорске ячейке экстремистов, их переговоры прослушивались, однако теракт предотвратить не удалось. После взрыва в жилом доме местным криминалистам дали на экспертизу только бетонные плиты с поверхности завала, остальным исследованиями занимались ФСБ и Следственный комитет. Оперативники ФСБ, по сведениям журналистов "Базы", не позволяли полиции участвовать в расследовании всех эпизодов дела, используя полицейских только для выполнения вспомогательных задач.



Тогда версию о теракте отрабатывало также издание znak.com. 15 января в "Комсомольской правде" вышел текст обозревателя Ульяны Скойбеды, в котором также намекалось на то, что события в Магнитогорске были терактом. Ответственность за взрыв брала на себя террористическая организация "Исламское государство".

Расследование "Базы" еще до выхода фильма прокомментировал в пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что версия о теракте – слухи, передает РБК.



В трагедии погибли четверо таджикистанцев - 24-летняя Раджабмо Исоева и ее дети - 6-летний Ахмад, 4-летняя Фотима и 3-летний Саймухсиддин. Отец семейства Шухрат Улфатов получил серьезные травмы, но остался в живых.



29.12.2019