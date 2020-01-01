В Ираке ликуют и танцуют после убийства иранского генерала Сулеймани, - уверяет Госсек США Помпео. Совсем конченный?

11:13 03.01.2020

Государственный секретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака якобы очень радуются тому, что в Багдаде американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом Помпео написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Иракцы - иракцы! - танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", - пишет Помпео.



К своему сообщению Помпео приложил видеозапись, на которой видно, как какие-то люди бегут по улице и несут иракский флаг.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство обороны США заявило об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Именно его США считают ответственным за нападение на иракскую военную базу в районе Киркука, где были ранены американские военные и погиб один гражданский специалист. Также в США считают, что за нападением на американское посольство в Багдаде стоял именно Сулеймани.



История вопроса

Основными темами новостей данного сюжета являются нарастание политико-дипломатической и военной напряженности между США и Ираном в форме заявлений той или иной степени резкости официальных представителей обеих стран, противодействие США влиянию Ирана на Ближнем Востоке в целом и в левантийской зоне в особенности, экономические и другие виды санкций США против Ирана.



Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2822802.html

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