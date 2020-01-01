Убийство врага идлибских джихадистов №1 генерала Сулеймани - акт международного терроризма

11:26 03.01.2020

Отец побед над ИГИЛ: как русские в Сирии встретили генерала Сулеймани



Российский военный журналист Евгений Поддубный поделился личными впечатлениями от встречи с иранским генералом Касемом Сулеймани на фоне известий о его гибели в аэропорту Багдада.

"Я несколько раз, случайно встречал генерала Сулеймани в Сирии. Хорошо помню, как в Абу-Кемале он, его охранник и переводчик сидели у дороги и разговаривали с местным крестьянином.



Наша группа проходила мимо и мы остановились. Генерал поздоровался. Попросил не снимать его. Но с интересом поговорил. Рассказал о своем видении обстановки, о потенциале ИГИЛ*, вообще о ситуации в регионе. Говорили минут 15. После он попрощался и уехал на пыльном джипе.

Сулеймани для Ирана - отец побед над боевиками ИГИЛ в Сирии. Он пользуется огромной популярностью на родине. КСИР по версии США-террористическая организация, но они такие же террористы, как КССО США.



Убийство Сулеймани - это нападение на Иран.

Даже Израиль, как мне кажется, не стал бы наносить удар по Сулеймани. В Вашингтоне плевать хотели на судьбы миллионов в регионе. У каждого американского президента должна быть своя война".



Евгений Поддубный - автор документальных фильмов и специальных репортажей. Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автор и ведущий программы "Война", которая выходит на телеканале "Россия-24". Координатор гуманитарной организации "Русская гуманитарная миссия" в Сирии. Бывал на Донбассе и во множестве горячих точек в Ираке, Афганистане, Израиле, Ливане, Абхазии, Египте, Южной Осетии, Пакистане, Таиланде, на территории Сектора Газа.

Как сообщала "Русская Весна", Пентагон подтвердил, что приказ о нанесении ракетного удара по багдадскому аэропорту отдал лично президент Трамп.