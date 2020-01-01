В джунглях Тайваня упал и потерялся вертолет с начальником Генштаба Имином на борту

14:28 03.01.2020

Спасатели на Тайване ведут поиски начальника генштаба ВС острова

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На севере китайского острова Тайвань спасатели ведут поиски трех высокопоставленных военных, включая начальника генштаба тайваньской армии Шэнь Имина, пропавших после вынужденной посадки вертолета, сообщили китайские СМИ.



Информацию о вынужденной посадке распространило в четверг военное ведомство Тайваня.



Оно проинформировало, что всего на борту вертолета Black Hawk в момент инцидента находились 13 человек, 10 из них были обнаружены живыми.