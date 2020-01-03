Их нравы. Бывшая мавка Пескова опубликовала фото с голой жопой. На спор с Собчак

14:42 03.01.2020

Бывшая жена Пескова опубликовала голое фото из ванной



фотка там -

https://www.mk.ru/social/2020/01/03/byvshaya-zhena-peskova-opublikovala-goloe-foto-iz-vannoy.html



Бывшая супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 44-летняя Екатерина Солоцинская неожиданно опубликовала в своем Instagram пикантный снимок. Дочь посла России в Турции, известный филолог предстала обнаженной в ванне, находясь во Франции в провинции Шампань.



Оказалось, что снимок сделан с глубоким смыслом. Солоцинской заказали статью в журнале Tatler, в которой она поспорила с Ксенией Собчак, заявившей, что оголяться после 40 - вызывающе. Солоцинская напротив считает, что женщина в любом возрасте может выглядеть привлекательно.



В своем материале Солоцинская выступила за то, чтобы Россия пришла к золотому правилу классической античности - умеренности во всем. А пока этого не произошло, "мы будем свидетелями еще многих баттлов, участники которых будут на разрыв отстаивать крайности своих суждений", пишет экс-супруга Пескова.

Читатели блога Солоцинской с восхищением отозвались о ее форме и посоветовали ни на кого не обращать внимания.



Остап Жуков