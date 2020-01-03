|Их нравы. Бывшая мавка Пескова опубликовала фото с голой жопой. На спор с Собчак
14:42 03.01.2020
Бывшая жена Пескова опубликовала голое фото из ванной
фотка там -
https://www.mk.ru/social/2020/01/03/byvshaya-zhena-peskova-opublikovala-goloe-foto-iz-vannoy.html
Бывшая супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 44-летняя Екатерина Солоцинская неожиданно опубликовала в своем Instagram пикантный снимок. Дочь посла России в Турции, известный филолог предстала обнаженной в ванне, находясь во Франции в провинции Шампань.
Оказалось, что снимок сделан с глубоким смыслом. Солоцинской заказали статью в журнале Tatler, в которой она поспорила с Ксенией Собчак, заявившей, что оголяться после 40 - вызывающе. Солоцинская напротив считает, что женщина в любом возрасте может выглядеть привлекательно.
В своем материале Солоцинская выступила за то, чтобы Россия пришла к золотому правилу классической античности - умеренности во всем. А пока этого не произошло, "мы будем свидетелями еще многих баттлов, участники которых будут на разрыв отстаивать крайности своих суждений", пишет экс-супруга Пескова.
Читатели блога Солоцинской с восхищением отозвались о ее форме и посоветовали ни на кого не обращать внимания.
Остап Жуков