 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Их нравы. Бывшая мавка Пескова опубликовала фото с голой жопой. На спор с Собчак
14:42 03.01.2020

Бывшая жена Пескова опубликовала голое фото из ванной

фотка там -
https://www.mk.ru/social/2020/01/03/byvshaya-zhena-peskova-opublikovala-goloe-foto-iz-vannoy.html

Бывшая супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 44-летняя Екатерина Солоцинская неожиданно опубликовала в своем Instagram пикантный снимок. Дочь посла России в Турции, известный филолог предстала обнаженной в ванне, находясь во Франции в провинции Шампань.

Оказалось, что снимок сделан с глубоким смыслом. Солоцинской заказали статью в журнале Tatler, в которой она поспорила с Ксенией Собчак, заявившей, что оголяться после 40 - вызывающе. Солоцинская напротив считает, что женщина в любом возрасте может выглядеть привлекательно.

В своем материале Солоцинская выступила за то, чтобы Россия пришла к золотому правилу классической античности - умеренности во всем. А пока этого не произошло, "мы будем свидетелями еще многих баттлов, участники которых будут на разрыв отстаивать крайности своих суждений", пишет экс-супруга Пескова.
Читатели блога Солоцинской с восхищением отозвались о ее форме и посоветовали ни на кого не обращать внимания.

Остап Жуков

Источник - mk.ru
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