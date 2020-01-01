Ливийская война – уравнение со многими неизвестными, - П.Шлыков

15:40 03.01.2020

Ливийская война: эксперт прогнозирует действия Турции во второй половине января

"Очень многое может прояснить личная встреча Путина и Эрдогана"



Большинством голосов члены турецкого парламента поддержали возможность оказания военной помощи ливийскому Правительству национального согласия. Как повлияет решение парламента Турции на ситуацию в Ливии и отразится ли оно на взаимоотношениях Анкары с Вашингтоном и с Москвой "МК" рассказал эксперт.



"Прежде всего надо понимать, что турецкий парламент принял не решение об отправке войск в Ливию, а всего лишь разрешил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану послать туда силы, – подчеркнул в комментарии "МК" доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Павел ШЛЫКОВ. – Само решение по-прежнему остается за президентом, и недавнее голосование лишь дало ему официальные полномочия.



Это решение стало показателем того, как механизм запущенный еще в конце ноября продолжает набирать обороты. Примечательно, что оно сделано накануне встречи Путина и Эрдогана, и дальнейшее развитие событий стоит связывать с результатами переговоров этих двух лидеров. Ливийская проблема давно вошла в повестку российско-турецких отношений, и на протяжении 2019 года эта тема обретала все большее значение.



Анкару раздражают определенные моменты в политике Москвы на ливийском направлении, наши политики тоже не во всем готовы понять Турцию, поэтому здесь очень многое может прояснить личная встреча Путина и Эрдогана. Поэтому пока рано делать какие-то далеко идущие прогнозы. Решение парламента было прогнозируемо и может рассматриваться как еще один козырь на переговорах лидеров двух стран. Да и странно бы смотрелось, если бы Турция без видимых причин сошла с того, курса, который она приняла еще 28 ноября.



Надо понимать, что ситуация в Ливии – уравнение со многими неизвестными. СМИ говорят о двух группировках, то есть об армиях Сараджа (Файиз Сарадж – глава контролирующего Триполи Правительства национального согласия – Авт.) и Хафтара (маршал Халифа Хафтар – командующий "Ливийской национальной армией", поддерживающей парламент – Авт.). А на самом деле в Ливии можно насчитать полдюжины группировок, которые вовлечены в процесс решения этой головоломки. Хафтар и Сарадж просто больше находятся "в фокусе", но говорить всего лишь о двух сторонах было бы большой ошибкой.

Дальнейшие шаги Анкара предпримет уже во второй половине января. До утверждения результатов переговоров между Эрдоганом и Путиным вряд ли Турция начнет предпринимать активные шаги на этом направлении. Кроме того, мы не знаем ничего о результатах еще одной встречи, когда в Москве в конце декабря синхронно собрались делегации из Сирии и из Турции и провели переговоры. Очевидно, что диалог идет, позиции синхронизируются и Турция, как минимум, уведомит Москву о своих шагах. Но все будет зависеть от январских договоренностей между Эрдоганом и Путиным.

Что касается взаимоотношений Турции и НАТО вряд ли это серьезно изменит положение сторон. Тут скорее можно говорить о взаимодействии с другой страной-членом Североатлантического альянса, Грецией, которая тоже активно задействована в решении ливийской проблемы. Но все же не стоит полагать, что это напрямую связано с отношениями именно с США и целым альянсом, скорее это столкновение интересов двух стран одного блока. И здесь тоже достаточно много аспектов. Разумеется, Вашингтон не в восторге от того, что Анкара проводит свою политику, и в плюс к отношениям с США подобное решение точно не сыграет, но вероятнее всего, оно не изменит взаимоотношения этих стран и в худшую сторону".



Дмитрий Гуляев