 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.01.2020
16:01  В мусоре нашли картину Айвазовского за $600 000
15:55  Как друзья Путина спонсируют либералистические СМИ. Одна шайка-лейка
15:51  Надо срочно восстановить СССР! - Бенес Айо
15:40  Ливийская война – уравнение со многими неизвестными, - П.Шлыков
15:28  Убив Сулеймани Трамп объявил войну, - Frankfurter Allgemeine
14:42  Их нравы. Бывшая мавка Пескова опубликовала фото с голой жопой. На спор с Собчак
11:26  Убийство врага идлибских джихадистов №1 генерала Сулеймани - акт международного терроризма

11:13  В Ираке ликуют и танцуют после убийства иранского генерала Сулеймани, - уверяет Госсек США Помпео. Совсем конченный?
11:03  Взрыв в Магнитогорске в декабре 2018 был терактом. Исполнители - джихадисты-гастарбайтеры из Таджикистана (расследование)
10:47  Интернационализациия гражданской войны в Ливии, - Д.Седов
10:34  США против Ирана. Началась первая война 2020 года, - Роберт Малли
10:27  При атаке американскими ракетами аэропорта Багдада погиб командующий спецназа "Кудс" Ирана генерал Сулеймани
09:18  Самолет Ан-12 с военными и чиновниками разбился в Судане - 15 погибших
04:30  США ударили ракетами по 5 базам шитской Хезболлы в Ираке и Сирии - много жертв
01:13  Калмыки: откуда на самом деле появился этот народ
00:20  Немцы проклинают Меркель за разгул мигрантов, но только жалобно скулят.., - С.Дебрер
00:18  Не Россия, а Китай накормит мир хлебом, освободив крестьян от налогов, - М.Морозов
00:12  Герои Поля Куликова. Пересвет и Ослябя: главные тайны воинов-монахов
00:06  К чему привели 20 лет правления Владимира Путина, - А.Халдей
Четверг, 02.01.2020
21:36  Традиционные производители нефти могут вернуться в игру, - П.Ковалевски
20:17  В "черном списке" России состоят 60 тысяч кыргызстанцев
20:07  Либерализация в рамках. Что парламентские выборы в Узбекистане говорят о реформах Мирзиеева, - Ю.Саруханян
20:04  Атом для Эрдогана. Может ли Турция стать ядерной державой, - К.Жаров
19:53  "2010-2019: конец западного лидерства", - Рено Жирар
19:27  2010-е. Неудачное десятилетие, - Гарольд Джеймс
15:46  Лучший футболист Узбекистана Эльдор Шамуродов (ф/к "Ростов", РФ) женился на красавице Амине
15:45  Ушел, чтобы остаться. Особенности "транзита" по-казахстански
13:44  Токаев переименовал Затобольск в Тобыл. Первым указом нового года
13:23  Двадцатый год установит новые правила мировой политической игры
12:26  Москва ратифицировала соглашение с Душанбе по трудовым мигрантам. Что изменится?
11:03  Украина. Год лжи закончился? - Д.Скворцов
10:11  США стремятся к энергетическому доминированию в мире, - Э.Уолд
09:31  Российское информ-агентство "Спутник" закрыто в Эстонии. За пропаганду!
08:25  Сайты президента и правительства Кыргызстана перестали работать . Забыли проплатить аренду доменов
06:20  Врач Елена Борисова - русская депутатка Узбекского Парламента
02:09  Путин и Эрдоган оказались вместе с Трампом? - Ст.Тарасов
00:56  Трамп и Хаменеи обменялись жуткими угрозами в адрес друг друга
00:45  Умер экс-глава Компартии и спикер Верховного совета Казахстана Серикболсын Абдильдин
Среда, 01.01.2020
20:47  Послепраздничный бодун. Как бороться с похмельем по-кыргызски
17:48  The Hill: что США следует предпринять в отношении Ирака?
17:46  Китай рвется покорить Луну, - Марк Уитингтон
16:27  Из носка, баллонов и лампочки: как сделать снеговика без снега?
12:59  "В 2020 году мы запланировали осуществление многих созидательных работ", - новогоднее поздравление Э.Рахмона
12:49  "Под девизом "Государство – для человека!" - новогоднее обращение Аркадага "моему родному народу"
12:26  Болтуноиды. Совет Безопасности ООН – некоторые итоги года, - А.Мезяев
10:19  "Мы вступаем в важный этап нашего развития - этап национального прогресса", - новогоднее поздравление Ш.Мирзиеева
08:21  Особенности национальной охоты или как и на кого охотились кыргызы
07:24  Дело Атамбаева. Старшему сыну бывшего кыр-президента не дают свидания с отцом
03:38  Захват власти и новая мировая война: хакеры стали еще опаснее
02:31  Царь Азии Митридат и его война против Великого Рима (история), - И.Виана
01:35  Украина - расколотая "территория войны": шанс, - М.Сидорив
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ливийская война – уравнение со многими неизвестными, - П.Шлыков
15:40 03.01.2020

Ливийская война: эксперт прогнозирует действия Турции во второй половине января
"Очень многое может прояснить личная встреча Путина и Эрдогана"

Большинством голосов члены турецкого парламента поддержали возможность оказания военной помощи ливийскому Правительству национального согласия. Как повлияет решение парламента Турции на ситуацию в Ливии и отразится ли оно на взаимоотношениях Анкары с Вашингтоном и с Москвой "МК" рассказал эксперт.

"Прежде всего надо понимать, что турецкий парламент принял не решение об отправке войск в Ливию, а всего лишь разрешил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану послать туда силы, – подчеркнул в комментарии "МК" доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Павел ШЛЫКОВ. – Само решение по-прежнему остается за президентом, и недавнее голосование лишь дало ему официальные полномочия.

Это решение стало показателем того, как механизм запущенный еще в конце ноября продолжает набирать обороты. Примечательно, что оно сделано накануне встречи Путина и Эрдогана, и дальнейшее развитие событий стоит связывать с результатами переговоров этих двух лидеров. Ливийская проблема давно вошла в повестку российско-турецких отношений, и на протяжении 2019 года эта тема обретала все большее значение.

Анкару раздражают определенные моменты в политике Москвы на ливийском направлении, наши политики тоже не во всем готовы понять Турцию, поэтому здесь очень многое может прояснить личная встреча Путина и Эрдогана. Поэтому пока рано делать какие-то далеко идущие прогнозы. Решение парламента было прогнозируемо и может рассматриваться как еще один козырь на переговорах лидеров двух стран. Да и странно бы смотрелось, если бы Турция без видимых причин сошла с того, курса, который она приняла еще 28 ноября.

Надо понимать, что ситуация в Ливии – уравнение со многими неизвестными. СМИ говорят о двух группировках, то есть об армиях Сараджа (Файиз Сарадж – глава контролирующего Триполи Правительства национального согласия – Авт.) и Хафтара (маршал Халифа Хафтар – командующий "Ливийской национальной армией", поддерживающей парламент – Авт.). А на самом деле в Ливии можно насчитать полдюжины группировок, которые вовлечены в процесс решения этой головоломки. Хафтар и Сарадж просто больше находятся "в фокусе", но говорить всего лишь о двух сторонах было бы большой ошибкой.
Дальнейшие шаги Анкара предпримет уже во второй половине января. До утверждения результатов переговоров между Эрдоганом и Путиным вряд ли Турция начнет предпринимать активные шаги на этом направлении. Кроме того, мы не знаем ничего о результатах еще одной встречи, когда в Москве в конце декабря синхронно собрались делегации из Сирии и из Турции и провели переговоры. Очевидно, что диалог идет, позиции синхронизируются и Турция, как минимум, уведомит Москву о своих шагах. Но все будет зависеть от январских договоренностей между Эрдоганом и Путиным.
Что касается взаимоотношений Турции и НАТО вряд ли это серьезно изменит положение сторон. Тут скорее можно говорить о взаимодействии с другой страной-членом Североатлантического альянса, Грецией, которая тоже активно задействована в решении ливийской проблемы. Но все же не стоит полагать, что это напрямую связано с отношениями именно с США и целым альянсом, скорее это столкновение интересов двух стран одного блока. И здесь тоже достаточно много аспектов. Разумеется, Вашингтон не в восторге от того, что Анкара проводит свою политику, и в плюс к отношениям с США подобное решение точно не сыграет, но вероятнее всего, оно не изменит взаимоотношения этих стран и в худшую сторону".

Дмитрий Гуляев

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578055200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2019 года №935
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2019 года №959
- Рабочий график первого президента
- "Президент Казахстана Токаев делает не то, что всем хочется, а то, что нужно сделать"
- Кадровые перестановки
- Более 6,3 млн казахстанцев являются участниками системы обязательного соцстрахования
- О завершении оценки качества активов банковского сектора Казахстана
- О завершении строительства магистрального газопровода "Сарыарка"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  