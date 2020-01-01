Надо срочно восстановить СССР! - Бенес Айо

15:51 03.01.2020 Надо срочно восстановить СССР! - европейский доброволец подвел итоги по России, Донбассу и Украине (ВИДЕО)



АЙО Бенес



Гражданин Евросоюза Бенес Христофорович Айо, микробиолог по специальности, который уже несколько лет отстаивает свободу ЛНР и ДНР в рядах вооруженных сил Народных Республик Донбасса. Знаменитый доброволец передал "Русской Весне" свое новогоднее обращение к единомышленникам.



Уважаемые товарищи, поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю счастья, крепкого здоровья, окончания войны на Юго-Востоке и скорейшей победы Коммунизма!!!









Если кратко подвести итоги прошедшего года, то в целом на донбасском направлении не произошло никаких существенных изменений. По-прежнему ситуация "ни мира, ни войны" и продолжающаяся бандеровская агрессия.



По официальным данным, за 2019 год было зафиксировано 5000 нарушений режима прекращения со стороны ВСУ. Выпущено более 20 000 боеприпасов, из них 66 реактивных и 6 612 артиллерийских снарядов и мин.



С начала 2019 года в ДНР среди мирных жителей погибло 5 человек и 44 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских карателей.



Отмечу, что Украина в этом году увеличила количество летального оружия, приобретаемого у стран НАТО.



Как заявил на прошлой неделе заместитель министра обороны Украины Петренко, Минобороны заключило контракты на поставку второй партии Javelin производства США, а также станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, нескольких самолетов.



Несмотря на то, что на прошедшей 9 декабря "нормандской встрече" стороны договорились о полном прекращении огня до конца года, "ВСУшники" не снижают, а наоборот увеличивают количество обстрелов.



Так, на прошлой неделе, на католическое Рождество, боевики из 28-й бригады ВСУ обстреляли населенный пункт Старомихайловка из вооружения БМП, выпустив при этом 15 боеприпасов, в результате чего получили повреждения 5 домостроений по улицам Шевченко и Советской, а обстрелом Зайцево со стороны армии Киева были повреждены две хозяйственные постройки на улице Карбышева.



А сегодня, в преддверии Нового года, "укропы" открывали огонь по ДНР из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 4 раза: по Ясиноватой, по Старомихайловке, по Александровке и по Донецкому аэропорту.



Поэтому я не верю министру обороны Украины Загороднюку, заявившему 26 декабря о том, что украинские вооруженные формирования готовятся к полному перемирию в Донбассе с 1 января 2020 года.



В заканчивающемся году к власти на Украине пришла команда пана Зеленского - это ставленники Коломойского и республиканцев США.



Они отличаются внешне большей мягкостью и относительно миролюбивой риторикой по сравнению с хунтой "шоколадного зайца". Однако в реальности "слуги народа" продолжают все тот же крайне реакционный, русофобский постмайданный курс Порошенко.



Так, 27 декабря новоиспеченный спикер Рады Украины Дмитрий Разумков подписал фашистский избирательный кодекс с предложениями президента Зеленского, который запрещает баллотироваться в президенты коммунистам, а России запрещено присылать наблюдателей на украинские выборы.



В свою очередь, новый министр образования Украины Новосад заявила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы страны перейдут на украинский язык обучения, а школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, перейдут на украинский язык обучения с сентября 2023 года. Это грубое нарушение законодательства ООН и Совета Европы и фактически этноцид, подобный происходящему в этнократической Латвии!



Как известно, команда бывшего украинского президента, развязавшая войну против Донбасса и поставившая "незалежную" на грань экономической катастрофы, просто осточертела большинству украинцев! Поэтому хитрые евро-американские империалисты с целью оболванивания масс решили заменить откровенного мракобеса Порошенко на более вменяемого шута Зеленского.



Основная политическая задача Зеленского - это принятие крайне непопулярных среди народа мер: снятие моратория на продажу земли и приватизация ключевых промышленных предприятий (28 октября Зеленский отменил запрет на приватизацию части госкомпаний) для того, чтобы всю Украину, в том числе в счет баснословных долгов, просто скупил бы Запад, превратив ее в свою колонию.



Так, Кабинет министров за почти 4 месяца передал на приватизацию больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости (530 государственных предприятий на общую стоимость более 12 млрд гривен; аукционы планируют начать в 2020 году).



Внешний долг Украины превышает ВВП, то есть 100 млрд баксов, и каждый новый кредитный транш идет на погашение процентов па прежним долгам.



Кстати, МВФ в ближайшие 3 года пообещал дать в кредит (!) Украине 5,5 миллиарда баксов, взамен чего команда Зеленского обещала открыть рынок земли, урезать расходы бюджета, заморозить пенсии и зарплаты гос.служащих, раздерибанить "Нафтогаз", отвязать цену на газ вообще от всего и прочие архилиберальные реформы "по лекалам гарвардских мальчиков".



По словам заместителя председателя правления Нацбанка Украины Екатерины Рожковой, в 2020 году Украина должна будет уплатить по внешним займам 6 млрд долларов; 2,8 млрд долл. - по валютным внутренним долгам и еще около 129 млрд грн, с учетом процентов, заплатить по внутренним гривневым обязательствам Минфина.



Кроме того, промышленное производство на Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5% после снижения на 5% в октябре и 1,1% в сентябре. Падение было зафиксировано во всех отраслях: перерабатывающей - на 6,4%, добывающей - на 7,9%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 12%.



Соответственно, и государственный бюджет Украины за январь–ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривен, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года. Во как!!!



Главным событием уходящего года стала состоявшаяся впервые с 2016 года встреча "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.



По Донбассу никаких особо примечательных решений принято не было, и фактически все остается по-старому. Вялотекущая война и продолжение нудных и бессмысленных минских и "нормандских" посиделок.



Однако основной целью этой встречи было не прекращение войны, а решение газовых вопросов, поскольку в конце сего года заканчивается 10-летний контракт по поставкам и транзиту российского газа.



После "нормандской встречи" 19 и 20 декабря в Берлине и Минске Украина, Россия и ЕС договорились о том, что контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатила Украине $3 млрд деньгами - это удовлетворенный Стокгольмским арбитражем иск "Нафтогаза" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита за прошлые годы.



Стороны договорились о том, что с 1 января обнуляются все прочие взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам.



Отмечу, что 30 декабря, после 4-дневных дополнительных переговоров в Вене, "Газпром" и украинская сторона подписали комплект контрактов и соглашений - пакетную сделку, восстанавливающую баланс интересов сторон. Документы приобретают юридическую силу с 30 декабря и обеспечивают транзит газа из России через Украину после 31 декабря.



При этом интересно, что 20 декабря США приняли военный бюджет, содержащий санкции в отношении строителей проекта "Северный поток - 2". В ответ трубоукладчик "Северного потока - 2" швейцарская компания Allseas 21 декабря прекратила строительство и 23 декабря вывела из Балтийского моря суда (которые занимались строительством газопровода). То есть Швейцария испугалась американских санкций и, трусливо поджав хвост, фактически сбежала…



Некоторые политологи считают, что, мол, заключение такого вот нового газового контракта с Украиной, особенно на фоне американских санкций против "Северного потока - 2" и демарша Allseas, - это явная победа ЕС и его союзников в российской элите, поскольку согласно новому контракту, Россия якобы будет платить миллиарды "рэкетиру" за право продавать российский газ в ЕС.



С моей же точки зрения, этот газовый договор, ставший главным результатом "нормандской встречи" в Париже, не является неким проигрышем России. Это взаимовыгодный межимпериалистический договор капиталистов.



Так, Россия продолжает продавать газ Европе через украинские ГТС и при этом количество кубометров не 110 млрд кубометров в год (как это было в предыдущем контракте), а 60 млрд в 2020 году и потом по 40 млрд в последующие 4 года. А остальное "голубое топливо" она, вероятно, будет подавать через те же "Северные потоки 1 и 2" (последний, несмотря на санкции США, все-таки будет достроен в 2020 году).



Кроме того, по сообщению министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, власти Турции запустят газопровод "Турецкий поток" 8 января 2020 года, который заберет на себя порядка 15-16 млрд кубометров газа, которые транзитируются сейчас по южному направлению через Украину.



Во-вторых, как 24 декабря заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, РФ может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток - 2".



Кроме того, эту трубу (уже сделано 2/3 проекта!) может достроить парочка российских суден, одно из которых - трубоукладчик "Газпром флота" "Академик Черский" - сейчас находится в порту Находки (чтобы доставить это судно в пункт назначения, понадобится неделя, а чтобы настроить оборудование и найти подходящий персонал, уйдет всего два месяца). Кроме того, Россия вполне может и арендовать подобное судно.



И я думаю, в финансовом и организационном плане в этом деле Россию поддержит весьма заинтересованный европейский экономический гигант - Германия, заявившая уже после санкционной угрозы со стороны США, что "Северный поток - 2" будет доделан в 2020 году.



Кроме того, стороны по требованию России отказались от остальных финансовых претензий.



В частности, Украина убирает свой иск в 12 миллиардов долларов, который она выдвинула "Газпрому" в Стокгольмском арбитражном суде в 2018 году в связи, с ее точки зрения, с недостаточной ценой транзита в прошлые годы.



Во-вторых, 3 миллиарда по Стокгольмскому арбитражу, которые РФ выплатила Украине, - это для России сущий пустяк. К тому же этот долг полностью нивелируется 3 миллиардами баксов, которые Украина обязана выплатить России по решению Лондонского Высокого суда от 2017 года.



Эти деньги в виде евробондов разместил еще в 2013 Янукович на Ирландской фондовой бирже и их официально выкупил Фонд Благосостояния России. Так что эти три миллиарда - государственный долг Украины России! Международно признанный, в том числе со стороны МВФ!



Судя по поведению России и вообще по результатам политической части "нормандской встречи", Путин, скорее всего, полагает, что, публично сохраняя "иллюзию" того, что Минские соглашения и "формула Штайнмайера" - это путь к возвращению ЛДНР в состав Украины в виде "территорий с особым статусом", следует все глубже интегрировать наш шахтерский край с Россией (паспорта, общие производственные и учебные стандарты, праздники, время, товарооборот, деньги, язык, культура и т. д.).



А Зеленский, по мнению Путина, на 100% не сможет реализовать Минские соглашения. А раз не сможет, значит, эта территория уже никогда не попадет в Украину.



Однако, если Путину хочется, чтобы так было, это не означает, что так будет!



Зеленский способен выполнить все пункты Минских договоренностей! Вот уже и два больших обмена пленными состоялись: 7 сентября (между Украиной и РФ) и 29 декабря (первый за 2 года обмен пленными между ЛДНР и Украиной, в результате которого Киев передал нам 124 человека, а 76 были возвращены на Украину).



В июле и ноябре стороны развели силы на Станице Луганской, в Золотом и в Петровском (несмотря на псевдоотвод со стороны Украины, отведение принято официально всеми сторонами и ОБСЕ!).



Потом силы отведут и по всей линии соприкосновения, Зеленский также вполне может де-юре анонсировать полную амнистию и даже дать "ВСУшникам" и нацикам команду "фас" на прекращение огня. И бандеровское воинство послушает своего фюрера!



А потом и границу между ЛДНР и Россией придется передать украинским силовикам. И тогда киевская хунта, как недавно предложил Дацюк - киевский философ, поддержавший "майдан", нас всех разбомбит!



Поэтому на месте Путина я бы не надеялся на кажущуюся "импотентность" Зеленского и якобы его боязнь нациков (которые, с моей точки зрения, бузят, срывают отведение сил в Золотом и Петровском и время от времени перестреливаются с "ВСУшниками" по заданию самого Зеленского и его друга Авакова).



Наоборот, прикидывающийся добродушным скоморохом хитрый черт Зеленский, которого курируют лучшие политологи от республиканцев США, вполне способен и решить "формулу Штайнмайера" и выполнить все требования Минских соглашений.



Плюс в российском правительстве, Госдуме и Кремле имеется очень сильное проолигархическое лобби и агенты влияния (связанные с украинскими и евроамериканскими крупными бизнесменами и политиками), которые не желают признания Донбасса Россией, не хотят тратить немалые деньги на интеграцию ЛДНР с Россией и мечтают об отмене западных антироссийских санкций. И эти враги народа вполне могут склонить Путина (или заставить его!) постепенно слить Донбасс.



И даже если хитрый путинский "минский план" и сработает с последующим его перерастанием в осетино-абхазский или крымский сценарии, освобожденными окажутся лишь 45% исторического Донбасса.



А восстановление территориальной целостности ЛДНР, реализация проекта "Новороссия", прекращение вражды между Россией и Украиной, а также улучшение жизни российских, украинских и донбасских трудящихся возможны лишь при смене власти как в России, как в ЛДНР, так и на Украине (сейчас в РФ 60% населения живут за чертой бедности, а в ЛДНР и на Украине - еще хуже).



Нам нужен социализм! А для этого все здоровые коммунистические и левые организации должны оставить свои разногласия и межлидерские склоки, объединиться в единый мощный красный кулак и совершить новую социалистическую революцию и восстановить СССР.



Разумеется, я выступаю за мирный, законный путь. Однако мы, товарищи, должны понимать, что ни социализм, ни советскую власть нам не принесет Дедушка Мороз в мешке.



Надо бороться!!!!



Победа будет за нами! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!



С Новым годом, товарищи!



Бенес Айо,

активист Компартии ДНР, СКП КПСС и "Другой России", специально для "Русской Весны" Источник - Русская весна

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