Как друзья Путина спонсируют либералистические СМИ. Одна шайка-лейка

15:55 03.01.2020 Друзья по особым поручениям.

Рассказ о том, как Сергей Чемезов связался с либералами



Даниил Сотников, Ольга Чуракова, Роман Баданин, при участии Михаила Рубина и Елизаветы Сурначевой, 25 декабря 2019



1 Как RTVI связан с "Ростехом" и Чемезовым

2 Откуда на канале появилась цензура

3 Почему "Новой газете" потребовалась помощь

4 Кто дал денег Ксении Собчак



Старый друг президента Сергей Чемезов и его партнеры давно поддерживают оппозиционные СМИ и либеральные политические проекты, такие как "Новая газета" или RTVI. Кремлю важно создать иллюзию свободы в стране, а заодно иметь возможность контролировать журналистов.



Заслуги перед отечеством



В сентябре 2017 года президент Владимир Путин открывал парк "Зарядье" в центре Москвы. Проходя мимо корреспондента RTVI Марианны Минскер, он задержался с вопросом: "Это что у вас такое здесь?". "Международная телекомпания RTVI", - ответила Минскер. Канал перезапустился за три месяца до этого : новый логотип в цветовой гамме либерального телеканала "Дождь", новые ведущие и редакторы, многих из которых позвали с того же "Дождя" или из старой, "свободной" редакции НТВ. Возглавил коллектив Алексей Пивоваров, "нтвшник", к тому времени, правда, уже поработавший менеджером на СТС.



Целью перезапуска был полноценный выход на российский рынок: тогда телеканал рассчитывал попасть в мультиплексы - два пакета из 20 федеральных общедоступных цифровых телеканалов . Прежде эмигрантский канал, вещавший только за границей, в таком случае оказался бы "на кнопке" в российских домах, куда безуспешно пытался попасть "неблагонадежный" "Дождь" . Все 20 каналов мультиплексов связаны с государством или близкими к власти олигархами .



С 2012 года каналом владел, по его собственным словам, малоизвестный бизнесмен Руслан Соколов, и масштабный перезапуск стал возможен только благодаря появлению нового инвестора, имени и условий прихода которого тогда никто не называл. Некоторым сотрудникам в качестве инвестора называли Аарона Френкеля - израильского бизнесмена, связанного с российским государственным "Ростехом" общим проектом в сфере авиапромышленности.



RTVI - международный русскоязычный канал со штаб-квартирой в Нью-Йорке, вещающий в 50 странах. Был создан в 1997 году бывшим владельцем НТВ Владимиром Гусинским. В 2012 году канал у него, как сообщалось, купил экс-директор российского государственного телеканала "Звезда" Руслан Соколов. По словам Соколова, выручка канала в 2018 году составила $5,5 млн: треть - доходы от рекламы, остальное - выручка от дистрибуции через кабельных операторов, еще $3,8 млн канал получает в виде дотаций от инвестора. С момента перезапуска в 2017 году аудитория канала, по его собственным данным, выросла с 6,5 млн до 11 млн человек, посещаемость сайта - с 42 тыс. до 2 млн в месяц.



Впрочем, куда чаще в редакции говорили, что за перезапуском стоит глава самого "Ростеха" Сергей Чемезов - друг Путина, с которым они еще в 1985 году были соседями в Дрездене, где служили в КГБ и "общались и по службе, и по-соседски" . На это были причины.



Важную роль в перезапуске сыграл нынешний директор "Ростеха" по особым поручениям Василий Бровко. Он сблизился с Чемезовым не позже 2012 года, когда принадлежавшая ему и его будущей супруге Тине Канделаки PR-компания "Апостол" организовала ребрендинг "Ростехнологий". Корпорация переименовалась в "Ростех" и убрала с логотипа красно-синюю звезду, показывая "максимальную открытость по отношению к партнерам, инвесторам и СМИ". Тогда в арт-центре рядом с Кремлем Бровко и Канделаки устроили дорогую вечеринку в полумраке (новый логотип компании был черно-белым), главной звездой на которой был Чемезов. В 2019 году Бровко был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.



Василий Бровко и Сергей Чемезов



В момент перезапуска Бровко регулярно встречался с Пивоваровым, вспоминает бывший сотрудник RTVI. "Бровко в офисе никогда не видел, об участии не знаю", - так сотрудникам редакции рекомендовали отвечать на вопросы со стороны . Пивоваров настаивает, что в жизни СМИ Бровко участия не принимал, он лишь неоднократно консультировался с ним "по старой дружбе", "советовался для понимания политических моментов". Пивоваров сказал "Проекту", что все три года по вопросам работы СМИ общался только с Соколовым и "ни о каких других инвесторах RTVI" ему неизвестно. При этом в интервью 2016 года он же отвечал, что знает инвестора, которого привлек Соколов: "У меня это не вызывает никакой аллергии, никаких вопросов". Соколов и Бровко не захотели общаться с "Проектом".



Как выяснил "Проект", на протяжении этих лет телеканал был связан с "Ростехом" куда более непосредственно: через зарегистрированную в Великобритании компанию-правообладателя RTVI, Brenrose Limited. До 2018 года ее директором был Борис Баум, в редакции он делил кабинет с Пивоваровым и платил сотрудникам зарплаты . В 2018 году место директора этой компании занял некий Кирилл Ганин.



Одновременно Ганин работал менеджером в одной компании, связанной с "Ростехом", а до того - в еще одной "дочке" госкорпорации. В сентябре 2017 года Ганин в должности гендиректора компании "Фарм эйд" подписывал соглашение с индийскими компаниями о разработке новых вакцин. На протокольной фотосессии за спиной Ганина стоит Чемезов. Перед этим Ганин же был председателем совета директоров "Русинформэкспорта" - "дочки" "Ростеха", созданной для экспорта российских IT-продуктов за границу .



Ганин ответил "Проекту", что на работу в Brenrose его пригласил Соколов - для подготовки канала к продаже, а с "Ростехом" свел "партнер по IT-бизнесу". В "Ростехе" "Проекту" ответили, что Ганин "не работал в корпорации и ее дочерних структурах", а в "Русинформэкспорте" представлял сторону частного инвестора . "О связях Ганина с RTVI нам неизвестно", - говорится в письменном ответе госкорпорации.



К концу 2019 года многие известные журналисты, нанятые под перезапуск, уже ушли с RTVI. Несколько из них согласились говорить с "Проектом" на условиях анонимности: как они утверждают, до начала 2019 года проявлений цензуры на RTVI не было, иначе они бы "сразу ушли".



Поручение акционера



- Плюс-минус все серьезные деньги в нашей любимой стране происходят в общем из одного источника, из одного кармана. Если начать копать кого угодно, ты все равно придешь к какому-нибудь другу Путина. Причем тут кто владеет, вот реально? Причем тут кто владеет, если нет вопросов к тому, что они делают и как они делают? - этой фразой Пивоваров ответил в 2019 году "Дождю" на вопрос о возможном вмешательстве собственников телеканала в контент.



Весной 2019 года на телеканале появились новые менеджеры. Председателем совета правления стала Юлия Москвитина, пришедшая с СТС, а исполнительным директором RTVI - Татьяна Дружняева, которая до этого работала в Общественной палате и "Апостоле" - подрядчике "Ростеха" . До RTVI Дружняеву командировали в Крым перезапускать Севастопольскую телерадиокомпанию перед выборами губернатором города Дмитрия Овсянникова, которого называют ставленником все того же Чемезова.



Редакции RTVI новые менеджеры объявили о смене стратегии: сокращении новостного эфира в пользу развлекательного. Оперативным управлением интернет-редакцией занялась Дружняева , особое внимание уделялось соцсетям и Telegram-каналу. Сотрудникам объяснили, что "телега важна для инвестора" . Редакции поручили чаще репостить канал Канделаки, а также чаще публиковать ее в рубрике "Мнения" .



В апреле Дружняева поручила новостной редакции выпустить текст, посвященный налоговой реформе, предложенной первым вице-премьером Антоном Силуановым . От редакции потребовали подчеркнуть в заметке "позитивные итоги работы министерства". "Поручение акционера", - объяснила требование Дружняева. Вместе с поручением она прислала и "тз с фактурой" :



"Необходим текст, в котором аргументированно разъяснить позицию министерства и подчеркнуть роль Силуанова в улучшении администрирования нашего государства. […> Нужно показать, что Минфин проводит планомерную политику по улучшению сборов налогов, внедряя новые технологии и системы, и предложение превратить шесть неналоговых сборов в налоги - часть этой продуманной стратегии. […> В завершении текста важно отметить, что Минфин не рубит с плеча, не проводит резких изменений, слышит мнение бизнеса и идет на уступки", - писала Дружняева, подробно разобрав все пункты заметки, которые необходимо осветить .



Хотя редакция и воспротивилась "темнику" , заметка о реформе в итоге вышла, повторяя ряд тезисов Дружняевой . Автор заметки Ирина Нагорных ответила "Проекту", что не обсуждала материал с Дружняевой, а тема была редакционным заданием .



"Я знал о той „ситуации" и знаю, что не было никакой „ситуации", потому что внутренние обсуждения в любой редакции всегда есть", - прокомментировал эту историю Пивоваров. На уточняющий вопрос о "поручении акционера" Пивоваров сказал, что не видел этой фразы. Однако, как следует из переписки сотрудника RTVI с Пивоваровым, c копией которой ознакомился "Проект", главред был в курсе поручения. "Никогда не было никаких просьб. Были внутренние обсуждения", - так Пивоваров прокомментировал перепечатку "мнений" Канделаки.



В июле 2019 года московскую редакцию RTVI фактически возглавила Екатерина Котрикадзе, вернувшаяся из США. С этого момента ничего не публикуется без ее ведома, говорит она: "Случись что-то (цензура - „Проект") подобное, я бы сразу ушла с канала, а редакцией это было бы воспринято в штыки".



Главный везунчик Голливуда



В итоге амбициозные замыслы по развитию канала не сбылись. "Планы вдохнуть в канал новую жизнь натолкнулись на тяжелые реалии рынка СМИ в России", - говорит менеджер телеканала, не раскрывая причины непопадания в мультиплекс. Пивоваров сохраняет за собой пост главреда, хотя с головой погрузился в собственный YouTube-проект.



В октябре 2019 года канал пережил очередную странную сделку: журналистам московской студии RTVI объявили, что вместо Соколова новым собственником теперь будет американский ресторатор армянского происхождения Микаэль Исраелян .



Микаэль Исраелян



Исраелян рассказал "Проекту", что купил RTVI, вдохновившись успехом армянских медиа в Калифорнии. По оценке ресторатора, на западном побережье канал может охватить 20% русскоязычного населения. В биографии бизнесмена до сегодняшнего дня ничто не указывало на интерес к медиа. У Исраеляна нет бизнес-интересов в России, рассказал "Проекту" его знакомый бизнесмен, а канал он мог купить "для кого-то". Исраелян ответил "Проекту", что давно мечтал заняться медиабизнесом.



В "Ростехе" "Проекту" ответили, что ни корпорация, ни ее менеджеры не имеют отношения к финансированию RTVI.



Кто такой Микаэль Исраелян



Свое первое кафе Исраелян открыл в 14 лет в Ереване и продолжил заниматься ресторанным бизнесом после переезда в Лос-Анджелес. Он открыл ресторан "Романов", назвав его стилизованным под Зимний дворец в Петербурге, и ночной клуб Playhouse. Свои связи в Голливуде Исраелян использовал и на родине. В 2012 году он вместе с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном и создателем Comedy Club Артуром Джанибекяном вел переговоры с Мэлом Гибсоном о съемках фильма об Армении . Глянцевый журнал Yerevan, рассказывающий об успешных армянах, называл Исраеляна "главным везунчиком Голливуда".



Самый либеральный из друзей



Чемезову лично не чужды либеральные идеи . Летом 2019 года он даже публично высказывал некоторые из них - неожиданные для ближнего круга президента.



Из интервью Чемезова РБК (опубликовано 16 сентября 2019 года):



Про протесты в Москве



Наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. […> Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили.



Про окончание срока правления Путина в 2024-м году



Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку в соответствии с Конституцией он дальше все равно не может руководить страной - наверное, какой-то другой пост может занять.



"Но в душе он остается чекистом и каждый свой шаг согласовывает с Путиным", - уверен бывший высокопоставленный чиновник, лично знающий Чемезова. "Ему можно их (либеральные проекты - „Проект") содержать, потому что разрешили (в Кремле - „Проект"), и он поддерживает. Нужен баланс, должен же кто-то писать и про таких, как Андрей Костин. Так мы показываем миру, что у нас есть свобода слова", - объясняет бывший кремлевский чиновник . Такая поддержка еще и выгодна власти: в нужный момент поддерживаемым Чемезовым СМИ можно будет установить нужные власти запреты, например, классический - "не писать личные выпады против Путина и его семьи" .



"Ростех" - государственная корпорация, которая по закону не может инвестировать в СМИ и другие проекты, не связанные с ее основной деятельностью. Но есть сторонние проекты, которые управляются и финансируются близкими к Чемезову менеджерами и бизнесменами.



Сергей Адоньев



Сооснователь Yota, заручившись поддержкой Сергея Чемезова и Владимира Путина, в 2013 году выгодно продал телекоммуникационный бизнес за $1,2 млрд "Мегафону". Адоньев продолжил заниматься инвестициями, а также давать деньги на культурные и политические проекты. В 2019 году Forbes оценивает состояние бизнесмена в $700 млн.



Альберт Авдолян



Давний партнер Сергея Адоньева, с которым они стояли у истоков Yota. В 2019 году Авдолян вместе с Адоньевым начали формировать промышленный кластер в Якутии, в который вошла Якутская топливно-энергетическая компания, принадлежавшая арестованному миллиардеру Зиявудину Магомедову. Forbes оценивает состояние Авдоляна в $700 млн.



Василий Бровко



Сделал карьеру в "Ростехе" после того, как созданное им PR-агентство "Апостол" получило контракт на ребрендинг корпорации. После этого Бровко перешел на работу в "Ростех", где дослужился до поста директора по особым поручениям и медали ордена "За заслуги перед Отечеством". В 2015 году "Медуза" написала со ссылкой на бывшего сотрудника компании, работавшей с DDoS-атаками, что Бровко принимал участие в испытании системы для таких атак. Бровко утверждал, что, наоборот, разрабатывал систему защиты от киберугроз.



Андрей Шипелов



"Человек без биографии", как называют Шипелова деловые СМИ, после знакомства с Чемезовым в 2011 году начал получать миллиардные контракты на вывоз и переработку мусора в Подмосковье . Кроме того, Шипелов приписывает себе идею внедрить систему сбора платы с грузовиков "Платон": "Пришли к Чемезову и сказали, что создается целая отрасль, ее нельзя отдавать на откуп иностранным компаниям. В первую очередь потому, что это национальная безопасность". Компанию Шипелова в итоге без конкурса назначили оператором проекта.



Михаил Шелков



Один из ключевых членов команды Сергея Чемезова. Попал в структуры "Рособоронэкспорта", где занимался валютными инвестициями. В 2006 году "Рособоронэкспорт" получил контроль над крупнейшим в мире производителем титана "ВСМПО-Ависма": перед сделкой прежних владельцев Вячеслава Брешта и Владислава Тетюхина проверяла налоговая и прокуратура, их также приглашали на беседу в администрацию президента, где дали понять, что производитель стратегически важного титана должен принадлежать государству. После смены собственников Шелков вошел в руководство компании, а уже через шесть лет он стал основным бенефициаром титанового монополиста. По итогам 2019 года Шелков с состоянием в $1 млрд вошел в сотню самых богатых людей России.



Владимир Артяков



Артяков - один из самых давних соратников Чемезова, в 1999 году был его первым замом в "Промэкспорте", затем в "Рособонэкспорте", а теперь и в "Ростехе". Кроме того, занимал руководящие посты в "Автовазе", а с 2007 по 2012 год Артяков был губернатором Самарской области. Артяков и Чемезов дружат семьями, у их детей есть общие бизнес-проекты . Старые товарищи - даже соседи в Москве и, как выяснил консорциум журналистов OCCRP, имеют соседние виллы в Испании. Руководитель "Гражданской инициативы" Валерий Карлов называл жену Артякова сестрой бывшей супруги Путина Людмилы.



Екатерина Игнатова



Вторая жена Сергея Чемезова активно занимается бизнесом. Игнатова - совладелица компании "Кате" - разработчика первых российских автоматических коробок передач. "АвтоВАЗ", крупнейшим акционером которого был "Ростех", даже заключил с "Кате" контракт, но в итоге выбор пал на японских производителей. В 2005 году Игнатова купила 5,1% нефтегазовой компании "Итера", от продажи его позднее она могла выручить до 4 млрд руб. Игнатова занимается инвестициями в недвижимость, совместно с миллиардером Михаилом Прохоровым - в медицину. В 2010 году Игнатова вместе с миллиардером Виктором Вексельбергом стала совладелицей банка "Международный финансовый клуб", который уже принадлежал Михаилу Прохорову. Forbes оценивает ее состояние в $180 млн.



На вопрос, какие либеральные проекты связаны с Чемезовым, все собеседники первой назвали "Новую газету".



Благотворительный взнос



- "Газетой расстрелянных" зовут "Новую" Ваши коллеги. Звенящим камертоном российской журналистики навсегда останутся имена сотрудников газеты, отдавших жизнь за человеческое достоинство и правду. Низкий поклон истинным патриотам, которые делают все, чтобы наша страна становилась лучше и чище, - такое поздравление с 50-летием многолетнему главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову в октябре 2011 года появилось в "Независимой газете". Автором поздравления был Чемезов.



Он неоднократно поздравлял Муратова с днем рождения, а саму "Новую" с годовщиной основания. . Сотрудники "Новой" шутили по этому поводу и даже заключали споры, будет ли в новом году очередное поздравление . Муратов и Чемезов были знакомы, но совсем не тесно: в середине нулевых главный оружейник страны приходил на встречу с редакцией газеты.



Дмитрий Муратов



В конце 2014 года у крупнейшего частного акционера "Новой газеты" Александра Лебедева возникли проблемы - к приговору за драку с Сергеем Полонским добавились обыски в принадлежавшем Лебедеву Национальном резервном банке. В это же время Лебедев отказался от "добровольных пожертвований" редакции "Новой": по оценке его знакомого, они равнялись нескольким миллионам рублей каждый месяц. В редакции начались неплатежи зарплаты , Муратов даже допускал отказ от выпуска печатной версии газеты.



Именно на рубеже 2014-2015 годов у газеты появился новый партнер, выплачивающий редакции ежемесячное пожертвование. Им стал акционер компании Yota Сергей Адоньев , но в переговорах участвовали Чемезов и их общий партнер Альберт Авдолян . Менеджер "Новой газеты" и бывший журналист издания на вопрос, кто инвестор, называют Чемезова, а не Адоньева, поясняя, что именно такое мнение бытует в редакции. Муратов это опровергает (см. ниже полный текст комментария главного редактора "Новой газеты").



Выпуск острых статей, касающихся Чемезова, его семьи и бизнеса, требует предварительного разговора с инвестором и дополнительного времени, чтобы получить его комментарий, - говорят два журналиста "Новой", подчеркивая, что Муратов всякий раз бьется за публикацию статей . Муратов - единственное препятствие для давления, говорит знающий Чемезова бывший высокопоставленный чиновник: "Убрать Муратова, и это быстро превратится в „Коммерсант"" .



В 2019 году две громкие истории, касающиеся Чемезова и написанные журналистами "Новой", вышли в "Медузе" . Все авторы отказались обсуждать причины публикации своих текстов в другом СМИ, редактор Роман Шлейнов сказал, что решение о переносе публикации в другое место принимал лично он, как редактор OCCRP . Муратов прокомментировал эпизод с выходом в "Медузе" статьи о Варданяне, сказав, что текст был отдан другой редакции лично редактором "в нарушение договоренностей" и "Новая" была готова выпустить то расследование. .



В 2014 году в газете, напротив, появилась публикация, в выгодном свете освещающая работу компаний Чемезова. Автором статьи "Государство прибрало нефрит к хорошим рукам" значится Алексей Баринов.



Сотрудника с таким именем не смог вспомнить ни один опрошенный журналист "Новой", да и в газете за все время за его именем вышли только два материала - второй тоже очень комплиментарный, но посвящен не "Ростеху", а государственной "Русгидро" .



По просьбе главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова целиком приводим его ответы на вопросы "Проекта":



Действительно ли партнер редакции Сергей Адоньев лишь представляет истинного инвестора - Сергея Чемезова? Почему собеседники в редакции считают истинным инвестором издания Чемезова, а не Адоньева?



- Господин Чемезов, его сотрудники или структуры "Ростеха" никогда не финансировали "Новую газету" и не финансируют ее ныне. Мы получаем благотворительные взносы от господина Адоньева, он наш надежный партнер и товарищ.



Влечет ли участие Адоньева в финансировании газеты за собой какое-либо влияние на редакционную политику? Действительно ли заметки, содержащие упоминания о финансовых и личных интересах семьи Чемезова, согласовываются с инвестором и могут не выйти в "Новой газете" во избежание рисков?



- С. Н. Адоньев никогда не вмешивался в политику газеты, ее осуществляет избранный коллективом главный редактор и редколлегия.



Каков размер финансирования, предоставляемого Адоньевым? Означает ли это, что ему принадлежит какой-либо пакет акций "Новой газеты"?



- У господина Адоньева нет акций газеты, они есть у М. С. Горбачева (10%), А. Е. Лебедева (14%) и у редакции (76%).



Чем объясняется невыход в "Новой газете" двух расследовательских материалов с упоминанием интересов Чемезова - "Акулинино в Коста-Браве" и "Кошелек российской элиты"? Оба материала были написаны авторами "Новой газеты", но были опубликованы в "Медузе".



Также работал ли в редакции когда-либо автор с именем Алексей Баринов? За его авторством в газете вышли два материала. Оба несут признаки пиар-публикаций, другие сотрудники редакции не знают корреспондента с таким именем, соцсетей этого автора найти также не удалось. Один из материалов - "Государство приберет нефрит к хорошим рукам" - в позитивном ключе описывает работу компании "Ростех" и друга Чемезова Виталия Мащицкого. Действительно ли этот материал писался автором "Новой газеты"? Проходил ли редакторский контроль? Если нет, то возможно ли, что инвестор газеты или его представители могли тем или иным образом размещать в газете выгодные себе материалы?



- Отчитываться о наших старых публикациях и повседневной работе не склонен, но в отношении принципиального расследования о "Тройке диалог" поясню. Текст готовился совместно с OCCRP, они и установили дедлайны, что меня лично сильно взбесило. Но необходимые по стандартам расследователей комментарии мы успели получить, и готовы были выставить материал на сайт в условленные 18.00. Однако, один из авторов расследования не со зла передал текст коллегам из "Медузы" до истечения срока, нарушив договоренности.



Блестящее расследование по материалам "панамского досье" вышло без купюр. В характеристике одного из персонажей было уточнено одно предложение, которое было согласовано с редактором этого проекта Романом Аниным.



В заключение хотел бы подчеркнуть: "Новая газета" является частным предприятием журналистов и ни разу за всю свою историю не получала бюджетных средств и грантов. С недавних пор мы начали отчитываться о своих финансах перед читателями, которые поддерживают нас пожертвованиями. Все источники финансирования газеты хорошо известны и публичны.



Сам Адоньев от своего участия в жизни "Новой" "получает удовольствие", рассказывает друг бизнесмена: "Он поддерживает то, что никто другой не поддержал бы". Правда, большие деньги, чтобы иметь возможность поддерживать такие проекты, появились у Адоньева благодаря Чемезову и Путину, которые в нужное время встали за спиной бизнесмена.



На йоту ближе к Кремлю



3 марта 2011 года сотрудники ФСО перекрыли подъезды к офису принадлежавшей Адоньеву и партнерам компании "Скартел" в Сокольниках. Сотрудников попросили "не липнуть к стеклам", а на входе установили рамки металлоискателей. В офисе один за другим собрались топ-менеджеры телекоммуникационного рынка России. Вскоре приехали Чемезов и Путин, работавший тогда премьером. Благодаря соглашению, подписанному в тот день, относительно новая компания Yota стала базой для создания в России мобильного интернета четвертого поколения. Сотовые операторы, еще за несколько дней до того воевавшие с компанией Адоньева, были вынуждены согласиться с условиями, предложенными "свыше" - участник встречи намекал на Чемезова с Путиным. "Генеральному сказали: будет такое соглашение. Всем позвонили - все пришли", - описывал тот день топ-менеджер одного из сотовых операторов. Творцы той победы запечатлены на общем фото:



"Чтобы добиться успеха в России, нужно быть частью большой структуры", - сказал однажды Адоньев . Бизнесмен яркой биографии, начинавший в 90-е в Петербурге, торговавший бананами, отсидевший в американской тюрьме и ставший в итоге пионером 4G в России, Адоньев в 2006 году нашел покровителя в лице Чемезова, которому "продал" свою идею мобильного интернета. "Я, честно говоря, подумал, что это из области фантастики, не очень верилось, что возможно что-либо сделать, - но стал их поддерживать на всякий случай. Там небольшие деньги требовались, а они начали потихонечку развиваться", - вспоминал начало сотрудничества Чемезов. К 2019 году Адоньев избавился от крупных активов и с состоянием в $700 млн занялся инвестициями.



"В чем-то он даже соавтор. Я за свою жизнь видел много людей выдающихся и гениальных, и могу сказать, что я Сергея отношу к людям, пожалуй, даже гениальным", - так роль Адоньева в создании проекта "Дау" описывает собеседник, знакомый и с Адоньевым, и с главным режиссером проекта Ильей Хржановским. В 2019 году подтвердилось, что Адоньев был одним из главных спонсоров "Дау" - масштабного, многомиллионного арт-проекта, собравшего крайне противоречивые отзывы . "Дау" - не единственный проект, в который вкладывается партнер Чемезова. Адоньев глубоко погружен в культурную жизнь - регулярно участвует в богемных посиделках на кухнях, общается с писателем Михаилом Зыгарем, обсуждает труды философа Мераба Мамардашвили, чьи книги сам же помогает издавать , и охотно спонсирует новые проекты своих друзей . Адоньев давал деньги хору Теодора Курентзиса, школе-студии "Шар" , Электротеатру Станиславского Бориса Юхананова .



Политические проекты, в отличие от культурных, Адоньев наверняка обсуждает и согласовывает с Чемезовым, говорят бывший высокопоставленный чиновник и друг Адоньева. Адоньев стал спонсором предвыборной кампании Ксении Собчак, которую Алексей Навальный называл спойлером на последних президентских выборах, где Собчак в итоге получила менее двух процентов голосов .



Либерал в начале пути



Летом 2017-го, за несколько месяцев до своего выдвижения в президенты, Собчак ночью приехала к Навальному на Автозаводскую. Втроем с женой Навального Юлией они под бутылку вина обсуждали намерение Ксении пойти в президенты. Там, сидя на кухне, Собчак сказала, что за участие в выборах ей предложили "кучу денег", цитирует ее Навальный и подтверждает его жена. "У тебя что, денег мало?", - ответил ей тогда Навальный. Собчак отрицала, что упоминала в разговоре деньги "за" кампанию. По ее словам, она приезжала предложить Навальному выдвинуть на выборы его жену Юлию, но получила отказ, а в разговоре упоминала деньги "на" компанию .



В конце разговора Собчак спросила, поддержит ли ее Навальный в случае выдвижения, рассказывает политик. Навальный ей отказал, но в тот вечер они расстались по-дружески - до конца поверить, что Собчак правда пойдет на выборы, Навальный не мог . В октябре новость о выдвижении Собчак в президенты застала Навального в спецприемнике, где он отбывал очередной арест.



"Я смогу собрать деньги на свою кампанию - и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты, - и это покажет, что все слои общества недовольны происходящим", - писала Собчак в своей предвыборной колонке в газете "Ведомости" .



"Элита, недовольная происходящим" действительно нашлась. Одним из двух главных спонсоров кампании в итоге стал Адоньев, второй - совладелец журнала Inc. и экс-президент концерна "Росэнергомаш" Владимир Палихата . Для Адоньева участие в кампании не было сложным - бизнесмен дружит с Собчак, "а сумма инвестиций для него - это месяц съемок „Дау"", утверждает друг Адоньева. Еще один знакомый бизнесмена вспоминает, что тот был "сильным либералом в начале пути".



Высокопоставленный чиновник в отставке уверен, что Адоньев обсуждал выдвижение Собчак с Чемезовым, а тот - с Путиным. Чемезов же в этой ситуации, как и в случае с либеральными медиа, выполнял волю Путина, для которого важно, чтобы "подобные вещи в России были", объяснил собеседник "Проекта".



На просьбу об интервью с главой "Ростеха" в пресс-службе корпорации ответили отказом, указав, что "личное общение Чемезова с журналистами в формате пресс-брифингов или интервью происходит несколько раз в год по широкому кругу вопросов". Адоньев не ответил на звонки корреспондента "Проекта" и не отреагировал на вопросы, переданные через его знакомых. Источник - proekt.media

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