В мусоре нашли картину Айвазовского за $600 000

16:01 03.01.2020

Четверть века назад ее украли налетчики



1994-й. Июльское прохладное утро. На крыше дома, чуть в стороне от шума Нового Арбата, появляются двое мужчин с альпинистским снаряжением. С чердака дореволюционной пятиэтажки злоумышленники по веревкам спускаются на балкон третьего этажа. Налетчиков интересовала квартира известной семьи медиков и коллекционеров русского искусства. Украденная тогда картина Айвазовского нашлась четверть века спустя - она стоит как минимум 600 тысяч долларов.



Воры выбрали момент, когда хозяин, мужчина за 70, остался один, семья уехала. Сигнализация была отключена. Преступники застали его спящим и легко обездвижили. В течение часа – уже через дверь – вынесли около 30 картин русских классиков. Финал громкого ограбления разворачивается прямо сейчас, четверть века спустя.



По факту грабежа трехкомнатной квартиры завели уголовное дело. Оперативное сопровождение по раскрытию преступления осуществлял 9-й отдел УУРГУВД г. Москвы. Вскоре большинство похищенных картин нашли и вернули владельцу. Кроме самых ценных – работы "Штиль в гавани" Айвазовского, двух Коровиных ("Базар в Севастополе" и "Женщина у лампы с красным абажуром") и "Портрета Липницкой" Фонвизина.



Пожилой мужчина, на собрание отца которого польстились грабители, так и не смог оправиться от происшествия – скончался спустя несколько месяцев. Наследники, жена и дети, с трудом пережили утрату. И, конечно, не думали снова увидеть картины, украденные злосчастным летом 1994-го. Ох уж эти лихие девяностые, лучше не вспоминать.



Но спустя 25 лет одна из похищенных картин нашлась! Речь об утреннем пейзаже Ивана Айвазовского "Штиль в гавани" (холст, масло размером 72 на 102 см). Полупрозрачные лодочки, зеркальное море, застывшие облака.



– Айвазовского и еще три работы я внес в каталог "Внимание, розыск!" в 2006 году и дублировал в следующих каталогах. То есть везде, и в сети есть информации о том, что это украдено, – рассказывает "МК" Владимир Рощин, издатель каталогов "Осторожно, подделка!" и "Внимание, розыск!", выпускавшихся под эгидой Росохранкультуры в 2006-2011 годах. Открытый доступ к информации о похищенных произведений искусства позволил вернуть в Музейный фонд РФ и частные коллекции ценности на сумму около 10 млн долларов.



– Раздался звонок, – говорит Рощин, – парень на другом конце провода интересовался картиной Айвазовского "Штиль в гавани", которая висит у меня на сайте. А я хорошо ее помнил, потому что знал лично этого коллекционера и часто бывал в его доме. Мы встретились, я рассказал ему историю ограбления, а он мне свою невероятную историю…



Сергей пожелал сохранить свою личность в тайне, но рассказал детали чудесной находки: "Я был на старой печатной фабрике, у меня там склад. Искал потерянный заказ.



Осмотрев все стеллажи, полез искать в куче с ненужные коробками, остатками проволоки и стрейч-пленки. На глаза попался рулон обоев. Я удивился, потому мы печатаем баннеры, фотографии, рекламу, но не обои. Я взял рулон, и почувствовал, что внутри что-то есть. Осторожно развернул и увидел тубус. Внутри оказалась картина Айвазовского".



Дальше свое дело сделано волшебное слово "погугли!". В сети Сергей обнаружил картину среди краденных и решил вернуть владельцу. Безвозмездно.



Почему не продал или не повесил на стену дома? Все просто. Информация о розыске картины – в открытом доступе. Продать ее невозможно. Очевидно, именно по этой причине ее просто-напросто выкинули те, кто точно знали, что холст краденный. Преступники не могут конвертировать эту живопись в живые деньги.



По оценкам экспертов, возвращенная владельцам картина Ивана Айвазовского оценивается в 600 тысяч долларов. Теперь у них появилась надежда, что и другие похищенные картины вернутся. Так, два Коровина, до сих пор находящиеся в розыске, оцениваются в полтора миллиона долларов.



Приключения утреннего пейзажа классика так и остались окутаны тайной. Как и судьба грабителей. Они не были найдены. Основную часть картин после кражи похитители заложили в банк, где их и обнаружили правоохранители. Другие работы "сдали" реставраторы: когда им принесли краденое на экспертизу, они заявляли в полицию. Но все же участники дела ушли из-под следствия – их так и не поймали. Может, все дело в эпохе? Девяностые – время без законов, камер на улицах и интернета. Сегодня такой отчаянный грабеж невозможно представить в центре Москвы.



– Это не первый случай, когда люди возвращают краденые вещи, – говорит Рощин. – Многие просто не афишируют. Несколько раз в год такое происходит. Раньше у простого человека не было доступа к такой информации. Теперь есть, и это лишает преступления смысла.



Мария Москвичева