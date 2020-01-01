Хубэйская напасть. Пневмония неизвестного вида выявлена в Китае

16:45 03.01.2020

В китайском городе Ухань в провинции Хубэй выявлена пневмония неизвестного происхождения. Власти призвали медучреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"По состоянию на 3 января 2020 года в общей сложности выявлено 44 случая заболевания пневмонией неизвестного происхождения, 11 человек находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается как стабильное", - говорится в распространенном заявлении комитета по делам здравоохранения города Ухань.Все пациенты проходят изолированное лечение. Кроме того, медики взяли под наблюдение еще 121 человека, которые имели тесный контакт с больными.Проверка показала, что вспышка заболевания произошла на рынке морепродуктов. В настоящее время специалисты выясняют, какой это тип пневмонии, проводятся изолированное лечение заболевших и дезинфекция местности.