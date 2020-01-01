Убийство Сулеймани обещает "жаркое начало десятилетия", - В.Мураховский

17:15 03.01.2020

Эксперт прогнозирует "жаркое начало десятилетия" после убийства Сулеймани

Спектр возможных ответных операций Ирана весьма широк



Российский МИД решительно осудил убийство иранского генерала Сулеймани в аэропорту Багдада и предупредил о возможном обострении в регионе после удара ВВС США. Военные эксперты также прогнозируют военное обострение в регионе.



Удар по аэропорту в Багдаде.



Убийство 2 января 2020 года иранского военачальника генерала Сулеймани на территории Ирака ударом с американского беспилотника MQ-9 Reaper по приказу президента США Дональда Трампа является примером тестирования Вашингтоном новых способов и методов реализации внешней политики. Так считает ведущий военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.



"Это решение президента США открывает новую главу в межгосударственном противостоянии. Убит государственный деятель, официальное лицо страны-члена ООН, с которой США не находятся в состоянии войны. Убит "на основании" подозрений, сформулированных американским разведсообществом. Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака", - написал Виктор Мураховский на своей странице в Facebook.

По его мнению, США даже не пытаются скрыть следы своего преступления.



"США открыто говорят об "акте возмездия" и более того – гордятся своим "достижением", - написал эксперт. - Это тестирование реакции мирового сообщества в целом и иранского руководства в частности: "мы так можем, а вы даже не пробуйте действовать также, иначе пожалеете". После провалов с "нагибанием" КНДР, Венесуэлы и Сирии, потерей контроля над ситуацией в Афганистане, "сдачи" Ирака проиранским силам, американское руководство, видимо, решило поднять ставки".



В то же время, по словам Мураховского, "если Иран в ответ на действия США также поднимет ставки (а спектр возможных ответных операций весьма широк), нас ждет жаркое начало нового десятилетия XXI-го века".

"Есть у меня карта со всеми военными объектами США в регионе. Возможно, что она вскоре станет востребованной", - дает мрачный прогноз эксперт.

В целом, по его мнению, мир переживает "драму под названием "многополярный мир".



"Турбулентность военно-политических и военно-стратегических событий нарастает. И сверхдержавы, и крупные страны, и региональные игроки все чаще тестируют пределы своих возможностей в новых условиях. Причем США зачастую выступают инициатором фактического применения новых "правил игры", которые считались в эпоху "холодной войны" недопустимыми".

Примером "новых правил" поведения США Мураховский назвал, в частности, объявляемые Вашингтоном санкции против всех и вся по любому поводу; проекцию положений американского законодательства на весь мир; прямые и неприкрытые угрозы частным компаниям и госструктурам третьих стран и, наконец, применение вооруженных сил США на территориях (в воздушном пространстве) третьих стран без их разрешения.



Сергей Вальченко