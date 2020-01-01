Клоуны уже не плачут. Аркадаг выступил диджеем на новогоднем "корпоративе"

17:39 03.01.2020

Бердымухамедов был диджеем на "новогоднем корпоративе"



Гости новогоднего торжества тут же пустились в пляс.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов раскрыл еще одну грань своего таланта.



На ютуб-канале MUKAM опубликована часовая запись новогоднего выступления президента в качестве диджея.



Он сел за диджейский пульт и провел новогодний вечер, иногда подыгрывая фонограмме на синтезаторе и объясняя принципы сэмплирования. Композиции ему помогали представлять профессиональные певцы.









Празднично одетые зрители "шоу" сначала сидели за столиками, но в итоге начали танцевать на этой дискотеке.



Гурбангулы Бердымухамедов не только представлял и запускал песни, но и рассказывал, как работает диджейский пульт, давал ценные указания и советы гражданам своей страны.









Некоторые песни сопровождались видеорядом из президентской хроники, например, репортажа о том, как Бердымухамедов провел отпуск.









Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз выступает на публике. Широкую известность на просторах интернета получили музыкальные эксперименты туркменского лидера: рэп про коня, аранжировки, записанные вместе с внуком, поздравление с 8 марта и другие произведения.





