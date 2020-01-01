Пьяненькая белорусская журналистка Козлова вышла в прямой эфир с "говно-лыжного кулолта" (видео)

17:50 03.01.2020

Белорусский телеканал объяснил эфир с "пьяной" журналисткой

"Упала в обморок после эфира"



Сотрудница белорусского телеканала СТВ Вероника Гришкова объяснила в своем Facebook почему журналистка Елена Козлова неадекватно выглядела во время эфира, чем вызвала подозрения зрителей в том, что была пьяна.



По словам Гришковой, молодая журналистка выходила в прямой эфир впервые и так переволновалась, что у нее сильно подскочило давление. После завершения трансляции по словам Гришковой, журналистка упала в обморок.









Ранее в Сети появились многочисленные сообщения о "пьяном" эфире с новогодних улиц Минска, в ходе которого журналистка Елена Козлова запиналась, делала долгие паузы, говорила заплетающимся языком. В один из моментов девушку сильно качнуло и она сделала удивленные глаза. Видео репортажа было опубликовано на портале Youtube.



Один из пользователей написал, что такое впечатление, что журналистка пьянела прямо во время эфира. Впрочем, некоторое зрители сразу отметили, что скорее всего журналистке стало плохо и что на опьянение это не похоже.



Арсений Томин