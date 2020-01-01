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Пятница, 03.01.2020
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"Армия Махди" обещает люто мстить США за смерть генерала Сулеймани
18:18 03.01.2020

Стало известно, кто будет мстить США за смерть генерала Сулеймани
В Ираке воссоздана крупнейшая антиамериканская группировка

Убийство армией США иранского военачальника Кассема Сулеймани вызвало взрыв негодования не только в Иране, но и в иракском обществе и по всему Ближнему Востоку. Многие политические и военные союзники и даже соперники погибшего генерала выступили с требованиями мести за его смерть. В частности, иракский религиозный и политический деятель Муктада ас-Садр заявил о возрождении группировки "Армия Махди", которая известна рядом успешных нападений на американские оккупационные силы.

Смерть генерала Сулеймани, который на протяжении многих лет возглавлял военизированные шиитские формирования по всему Ближнему Востоку, вызвала осуждение не только у его сторонников, но и у недавних противников. Большинство иракских политиков в разной степени осудили убийство генерала, однако с самым ярким предостережением, хотя и не напрямую, выступил иракский политический и религиозный деятель Муктада ас-Садр, известный своей антиамериканской позицией. Ас-Садр опубликовал заявление о возрождении в Ираке военной организации "Армия Махди", которая действовала против американских оккупационных войск в Ираке и успешно воевала против боевиков ИГ ("Исламское государство"/ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка).

Согласно заявлению Ас-Садра, организация, отказавшаяся от противостояния с США в 2014 году вновь начинает борьбу, а сторонники движения "должны быть готовы полностью защитить Ирак".

"Я как глава Иракского национального сопротивления отдаю приказ о готовности муджахедов, особенно армии Махди и бригады Аль-Яум аль-Мавуда, а также всем национальным организованным группировкам, которые подчиняются нам, чтобы они были в полной готовности защитить Ирак", - заявил Ас-Садр.

"Армия Махди" была создана Муктадой ас-Садром в 2004 году как политическая и военная сила для противодействия американским силам в Ираке. В апреле 2004 года бойцы "Армии Махди" начали вооруженное восстание против оккупационных сил, за короткий срок захватив контроль над рядом территорий Ирака. На счету группировки десятки нападений и диверсий на американские и коалиционные патрули.

Хотя за годы своего существования группировка часто терпела военные поражения, Соединенным Штатам так и не удалось добиться ее полной ликвидации. Деятельность "Армии Махди" была временно прекращена в 2008 году, однако организация была вновь восстановлена в 2014 году как "Сарайя-ас-Салам" - в качестве меры противодействия боевикам ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка).

В своем новом формате организация отказывалась от названия "Армия Махди", а также от борьбы с американским присутствием. Более того, после вторжения боевиков ИГ в Ирак сторонники ас-Садра получили в свое распоряжение оружие и военную технику с бывших американских военных складов, за короткое время превратившись из партизанской группировки в настоящую армию.

Как отмечают сторонники организации в социальных сетях, возрожденная "Армия Махди" использует опыт диверсионной войны 2004-2008 годов, а также новое оружие и тактику.
"Мы уже побеждали их однажды, мы побеждали их множество раз и мы готовы победить их вновь", - сообщили сторонники ас-Садра на одном из своих каналов в Telegram. "Садристы" также публикуют многочисленные фото и видео нападений на американскую бронетехнику, сопровождая их угрозами в адрес Пентагона и политического руководства США.

Приблизительная численность организации оценивается в 10-50 тысяч человек, однако в случае начала конфликта к "Армии" могут присоединиться бойцы других иракских военных группировок, выступающих против США. О своей готовности отомстить за смерть Сулеймани также заявили группировки "Катаиб-Хезболла" и "Бригада Имама Али".

Артемий Шарапов

Источник - mk.ru
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