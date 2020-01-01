Константин Затулин: "С убийством Сулеймани США переступили грань"

22:23 03.01.2020

Константин Затулин: "С убийством Сулеймани США переступили грань"



Пришедшее сегодня известие об убийстве генерала Касема Сулеймани и встречающих его лиц в аэропорту Багдада свидетельствует, что руководство Соединенных Штатов, запутавшееся во внутриполитической борьбе, перешло, к сожалению, от угроз к прямым террористическим актам против официальных руководителей государств на Ближнем и Среднем Востоке. Так прокомментировал убийство генерала Касема Сулеймани Константин Затулин, депутат Государственной Думы России (фракция "Единая Россия"), член Совета по внешней и оборонной политике.



"Соединенные Штаты, - та самая страна, которая выслала недавно наших дипломатов по недоказанному обвинению в "деле Скрипалей", ? и раньше злоупотребляли принципом "цель оправдывает средства", когда это касалось их противников в регионе. Однако между атакой на маргиналов и публичных злодеев Усаму бен Ладана или аль-Багдади и нанесением удара по одному из руководителей Исламской Республики Иран Касему Сулеймани существует очевидная грань, которую США в этом случае грубо нарушили.



Казалось бы, в США должны были бы знать, что сидя в стеклянном доме или офисе не следует разбрасываться камнями. Видимо, Америка вступила в проблемный для любой женщины климактерический период. Мы все заинтересованы в том, чтобы страна, обладающая таким потенциалом сверхуничтожения, вела себя как можно спокойнее и ответственнее" - отметил депутат.