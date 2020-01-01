В Париже застрелен очередной ножевой террорист-исламист. Резал прохожих в парке От-Брюйер

23:27 03.01.2020

Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией



Неизвестный с ножом напал на прохожих в парке От-Брюйер в пригороде Парижа Вильжюиф около 14:00 по местному времени (16:00 мск). Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.



По сообщениям RTL, речь идет о человеке европейской внешности, с бородой, в халате-джеллабе, который при нападении кричал "Аллах акбар". Тело нападавшего обследуют саперы, чтобы убедиться, что он не нес на себе взрывчатки. На место происшествия выехал заместитель министра внутренних дел Лоран Нуньез.

Алексей Тарханов, Париж