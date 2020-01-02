 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первый полк РВСН ракет "Авангард" Россия разместила на казахской границе. Чтоб елбасам лучше спалось
00:09 04.01.2020

Первый полк РВСН со стратегическим комплексом "Авангард" базируется в Оренбургской области

Первый полк, вооруженный новым ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
"Как уже было объявлено, выполнена задача Верховного главнокомандующего и министра обороны по постановке на боевое дежурство первого ракетного полка комплекса "Авангард" в Ясненской ракетной дивизии", - сказал Каракаев на селекторном совещании в пятницу.
Он назвал это событие "наиболее значимым" для РВСН в уходящем 2019 году.

Командующий также сообщил, что "мероприятия плана подготовки нового учебного года выполняются в полном объеме и без отклонений".
"Задание по набору на военную службу по контракту на этот год выполнено. Укомплектованность воинских должностей по контракту составляет 95%", - сказал Каракаев.
По его словам, с начала текущего года обеспечены жильем 2 466 семей, из них служебным - 1 444 семей военнослужащих.

В РВСН за текущий год перевооружены и поставлены на боевое дежурство пять полков – командующий

Пять полков Ракетных войск стратегического назначения в 2019 году обновили свои вооружения и заступили на боевое дежурство, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.
"Наиболее значимыми и важными событиями уходящего года для РВСН стали участие в стратегическом командно-штабном учении стратегических наступательных сил "Гром-2019", перевооружение пяти ракетных полков с постановкой на боевое дежурство и наращиванием боевого состава группировки РВСН", - сказал Каракаев в пятницу на селекторном совещании.

Он доложил, что мероприятия, предусмотренные планом деятельности войск на 2019 год, выполнены в полном объеме.
"План поставок вооружения и военной техники в рамках Государственного оборонного заказа выполнен на 100%. Доля современных образцов составляет 76%", - сказал Каракаев.
По данным Минобороны РФ, в РВСН сосредоточено более двух третей ядерных носителей стратегических ядерных сил России.
Как сообщалось, в настоящее время в боевом составе РВСН - семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам. Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".
В составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.
В ноябре Каракаев заявлял, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах.

Командующий также сообщал, что идет подготовка к летным испытаниям новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По словам военачальника, уже ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на этот комплекс.
19 ноября заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет будет завершена в 2021 году. "Продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры РВСН для размещения ракетных комплексов "Ярс", "Сармат", "Авангард" с плановыми сроками завершения 2019 - 2021 годы", - цитировала Иванова пресс-служба Минобороны РФ.

Стратегические комплексы "Ярс" примут участие в Параде Победы на Красной площади - командующий РВСН
Ракетные комплексы "Ярс" из состава Тейковской дивизии (Ивановская область) будут задействованы в Параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая 2020 года, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
"Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организована. Парадные расчеты приступили к проведению тренировок. Также готовится техника ракетного полка "Ярс" Тейковской ракетной дивизии", - сказал Каракаев на селекторном совещании в пятницу.

Кроме того, он сообщил, что "продолжается принесение иконы Святой великомученицы Варвары по гарнизонам, соединениям и воинским частям РВСН с последующим ее размещением в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации".

Источник - ng.ru
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