Россия вышла на советский уровень добычи нефти. Уря-я!

00:13 04.01.2020

Россия в прошлом году установила постсоветский рекорд по объемам добычи нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.



В 2019 году, по данным агентства, на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 11,25 миллиона баррелей в сутки. При этом в рекордном 1987 году в стране добывали 11,416 миллиона баррелей в день.



Подобных результатов Россия смогла достичь несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения с ОПЕК.

В конце декабря глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что, согласно прогнозу его ведомства, добыча нефти по итогам 2019 года в России вырастет на 0,7%, до 560 миллионов тонн. В 2020 году добыча прогнозируется на уровне 555-565 миллионов тонн.



Проект энергостратегии Минэнерго до 2035 года предполагает, что добыча нефти и газового конденсата в РФ в период до 2024 года планируется на уровне 555–560 миллионов тонн в год, до 2035 года - 490-555 миллионов.