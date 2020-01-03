 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США – Ирак – Иран: в чьих интересах военная эскалация? - А.Арешев
00:17 04.01.2020

Андрей АРЕШЕВ | 03.01.2020 |

В Израиле заговорили о "поворотном моменте в ответе Ирану"
Американская оккупация Ирака продолжает служить источником нестабильности в этой стране, а все прогнозы об уходе США с Ближнего Востока не оправдываются раз за разом.

27-30 декабря в международных водах Персидского залива и Индийского океана состоялись совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая "Пояс морской безопасности", которые, по заявлению командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади, США попытались сорвать. В Тегеране уверены, что обеспечение безопасности в этом поясе играет большую роль с учетом планов создания транспортного коридора "Север – Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией и в том числе объединит железные дороги Азербайджана, Ирана и России. И вечером 27 декабря к северу Киркука была обстреляна база К-1. Несколько американских солдат было ранено, один сотрудник ЧВК погиб. И хотя ответственность за обстрел ни одна из действующих в стране группировок на себя не взяла, в Вашингтоне сразу указали на виновных – отряды "Сил народной мобилизации" ("Аль-Хашд аш-Шааби") и "Кятаиб Хизбалла". Уже на следующий день по позициям шиитских ополченцев в провинции Анбар, включая приграничный с Сирией Эль-Каим, американские F-15 нанесли несколько ударов, повлекших десятки убитых и раненых.

Американские военнослужащие перебрасываются в Ирак
После этого массовые протесты с новой силой охватили Багдад, включая "зеленую зону" с укрепленным по правилам военного времени американским посольством. Демонстранты, забравшиеся с коктейлями Молотова на стены посольства, безуспешно пытались штурмовать главные ворота. По информации Al-Monitor, некоторые из протестующих писали на стенах посольства лозунги, прославляющие генерала Касема Сулеймани, командующего экспедиционными силами "Кодс" иранского Корпуса стражей исламской революции. Госсекретарь США Майк Помпео, спешно отменивший визит в Минск, объявил, что за нападением на диппредставительство США в Багдаде стоят "террористы и союзники Ирана". По данным издания Military Times, под предлогом охраны посольства в Багдад переброшено 100 морских пехотинцев; в ближайшее время к ним присоединится 750 спецназовцев базирующейся в Кувейте 82-й воздушно-десантной бригады. Сейчас у стен американского посольства проходит сидячая акция протеста с требованием вывода из страны оккупационного контингента.

Антиамериканская протестная акция в Багдаде
Правительство Ирака осудило действия американцев, объявив их нарушением суверенитета страны. Бойцы иракской "Хизбаллы" и других поддерживаемых Ираном групп, требующих вывода из Ирака пяти тысяч американских военнослужащих, предупредили о грядущем возмездии американцам.

Антивоенная демонстрация в США
Кризис, спровоцированный политикой Вашингтона в отношении Тегерана, не закончился, отмечает The American Conservative. Сегодня американские силы в Ираке подвержены большему риску, чем до выхода Вашингтона из "Совместного всеобъемлющего плана действий" 2015 года и начала экономической войны с Ираном. Иноземное военное присутствие в Ираке будет становиться все более непопулярным по мере переноса вражды США с Ираном на иракскую землю. Американский персонал подвергается риску без уважительной причины, ибо удары по позициям шиитских "милиций" ведут к новым атакам и разрастанию конфликта.

Стоит напомнить, что американцы вместе с израильтянами давно провоцируют боевые группы иракских шиитов, атакуя их с "неустановленных" беспилотников и самолетов. Как показывает вооруженное противостояние в Ливии, ударные БПЛА будут и далее активно использоваться в целях дестабилизации обстановки как в Ираке, так и в Сирии. Нервозности добавляют "утечки" в The New York Times о "тайной" переброске на территорию Ирака баллистических ракет малой дальности из Ирана, который якобы "…воспользовался хаосом в Ираке для наращивания секретного арсенала баллистических ракет малой дальности". По утверждению представителей разведсообщества, эти гипотетические ракеты представляют угрозу и для Израиля, и для Саудовской Аравии, и для войск США.

Глава ШАБАК Надав Аргaман, начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-майор Авив Кохави и премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху
В Израиле приветствовали действия американских союзников, не в последнюю очередь потому, что сопредельные районы Эль-Каим и Абу-Кемаль находятся на маршруте снабжения из Ирана поддерживаемых Тегераном сил в Сирии и Ливане. "Заявление о том, что США атаковали пять целей "Катаиб Хизбаллы" в Ираке и Сирии в ответ на атаку на военную базу, является поворотным моментом в региональном ответе Ирану и его доверенным лицам", – написал министр иностранных дел Исраэль Кац, ожидающий американских ударов "беспрецедентного масштаба". А 25 декабря, выступая на конференции в Герцлии, глава Генерального штаба Израиля Авив Кохави отметил, что Армия обороны Израиля действует "открыто, скрытно и негласно" (openly, covertly and clandestinely) по всему региону, чтобы сорвать планы Ирана и подконтрольных ему сил "даже под угрозой войны" в Сирии или Ираке.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и командующий экспедиционными силами КСИР, убитый в 2 января в багдаде Касем Сулеймани
Любое обострение в Ираке неминуемо отзовется эхом в Сирии, включая активизацию террористических группировок по обе стороны условной границы между этими странами. К этому и стремятся те, кто готовы во имя "сдерживания" Ирана не останавливаться ни перед чем. Очередным подтверждением тому стала гибель вечером 2 января генерала Касема Сулеймани и представителей военного руководства "Аль-Хашд аш-Шааби", убитых в результате ракетных ударов (предположительно с беспилотника) по аэропорту Багдада. Пентагон подтвердил свою причастность к атаке, приказ на которую отдал Трамп. Продолжение последует скоро.

Источник - fondsk.ru
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