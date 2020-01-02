 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто и зачем убил генерала Сулеймани? - Ст.Тарасов
00:28 04.01.2020

Кто и зачем убил генерала Сулеймани?

В истории с убийством иранского генерала Касема Сулеймани немало темных пятен. Иранский аятолла Али Хаменеи пригрозил США "страшной местью" за это убийство и почти сразу назначил бригадного генерала Исмаила Гаани на пост командующего силами "Кудс". До войны между Тегераном и Вашингтоном дело не дойдет, но ситуация в регионе еще долго будет оставаться сложной.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

Иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс", был убит по личному указанию президента США Дональда Трампа. Об этом заявили представители Пентагона спустя несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде.

Кроме генерала Сулеймани, в числе погибших - заместитель главы проиранского шиитского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандис. При этом, как сообщил глава комитета по международным отношениям Палаты представителей США Элиот Энгел, эта акция была осуществлена "без уведомления Конгресса и без обсуждения с ним". Причины принятия такого решения также остаются неизвестными. В этой связи государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон так отреагировал на какие-то "угрозы в данном регионе". По его словам, "был момент, когда мы были вынуждены нанести удар, чтобы сделать все для… недопущения неминуемой атаки". Он также признал, что на решение об устранении Сулеймани повлияла "оценка на основе разведданных".

Конечно, ни для кого не было секретом, что западные спецслужбы давно охотились за этим иранским генералом, который курировал проведение вооруженных и разведывательных спецопераций в составе КСИР. Пентагон утверждает, что якобы "Сулеймани занимался активной разработкой планов нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и по всему региону", что именно он стоял за нападением на военную базу США в Ираке 27 декабря, в результате которой погибли американцы и иракцы. Потом Сулеймани стали обвинять в одобрении штурма посольства США в Багдаде сторонниками шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Центр новой американской безопасности считает, что убийство генерала следует воспринимать как "ответ на недавнюю эскалацию".

В то же время существует и другое объяснение. Так, курдский политик, представитель Иракского Курдистана в России и странах СНГ Хошави Бабакр считает, что якобы действующие в Ираке шиитские группировки готовились к "началу тотальной войны против США". Это должно было "привести к распаду Ирака". В качестве главных игроков этого сценария он называет "Аль-Хашд аш-Шааби" - коалицию группировок, действовавших против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Союзниками объединения считаются КСИР, сирийские военные, а также до 2017 года ополчение иракских курдов пешмерга. Союзником "Катаиб Хезболла" называют ливанскую проиранскую группировку "Хезболла" и снова КСИР, точнее, его спецназ "Кодс". Интрига в том, что Бабакр не исключает: между проиранскими шиитскими группировками и американцами могло быть достигнуто компромиссное соглашение.

В этом случае появление Сулеймани в такой момент в Багдаде не было случайным. Но здесь хватает темных пятен. Встречавший иранского генерала аль-Мухандис прибыл в аэропорт на автомобиле, входившем в состав автоколонны, в которую попали ракеты. Авиаудар был нанесен сразу же, как только Сулеймани вышел из самолета. Это наводит на мысль, что генерала "вели". Но с какой точки и кто именно? Это первое. Второе. Сулеймани был широко "раскручен" в мировых СМИ, стал своеобразной культовой фигурой не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке. Ему часто приписывалась "ключевая роль в самых значимых событиях в регионе". Его устранение вызвало соответствующую реакцию. Иран пообещал жестоко отомстить США за убийство одного из наиболее влиятельных иранских военачальников, что знаменует важный поворотный момент в том серьезном кризисе, который уже существует между Вашингтоном и их союзниками и Тегераном.

Иранский аятолла Али Хаменеи пригрозил американцам страшной местью за убийство Сулемайни и объявил в стране трехдневный траур. А также почти сразу же назначил бригадного генерала Исмаила Гаани, который был заместителем Сулеймани, на пост командующего силами "Аль-Кудс". Что-то нам подсказывает, что до войны между Ираном и США дело не дойдет, но ситуация в регионе еще долго будет оставаться сложной. Тот, кто планировал такой ход событий, цели своей достиг.

Источник - REGNUM
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