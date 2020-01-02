2019-й стал для казахстанского кинематографа годом мирового признания

00:34 04.01.2020

Это был насыщенный и плодотворный год в разных отраслях деятельности, в том числе в отечественной кинематографии. Доказательством тому служат снятые фильмы, полученные награды и премии международного масштаба



Приз имени Бадала Рахмана за лучший детский фильм получила на международном кинофестивале в Дакке художественная картина режиссера Талгата Теменова "Маленький принц нашего города". Фильм раскрывает историю дружбы двух одиноких людей – ветерана из Дома престарелых – музыканта Касымхана и воспитанника детского дома – мальчика по имени Бибол. В ходе общения со стариком мальчик понимает суть истинного счастья, которое кроется в духовных и моральных качествах человека. Талгат Теменов также выступил режиссером таких фильмов, как "Волчонок среди людей", "Бегущая мишень", "Станция любви".



На кинофестивале "Richmond International Film & Music Festival" фильм "Амре" получил сразу две награды в номинациях "Лучший повествовательный фильм" и "Лучший актер" (главную роль исполнил Санжар Мади). Картина повествует о жизни певца, драматического тенора Амре Кашаубаева, который своим талантом поразил Париж.



Гран-при 41-го Московского международного кинофестиваля и Гран-при XV Международного кинофестиваля "Евразия", прошедшего в казахстанской столице, получил художественный фильм режиссера Фархата Шарипоева "Тренинг личностного роста". Картина рассказывает о жизни 40-летнего банковского клерка Каната, переживающего кризис среднего возраста. Герой фильма понимает, что он уже давно перестал мечтать и не ждет ничего от этой жизни. Однако все меняется, когда Канат попадает на тренинг по развитию лидерских качеств и встречает своего давнего знакомого Данияра.



В этом году в прокат в США вышла историческая драма "Дорога к матери" режиссера Акана Сатаева. Американским дистрибьютором фильма выступила компания World Wide Motion Pictures Corporation, которая занимается разработкой, финансированием, производством, дистрибуцией художественных и документальных фильмов, короткометражного кино. Фильм "Дорога к матери", генеральным продюсером которого стала Алия Назарбаева, собрал звездный каст. В главных ролях снимались известные актеры: Алтынай Ногербек, Адиль Ахметов, Аружан Джазильбекова, Берик Айтжанов и Болат Абдильманов.



Сразу четыре награды за год получил анимационный фильм "Музбалак" режиссеров Турдыбека Майдана и Тлека Толеугазы: он был удостоен специального приза жюри 14-го МКФ "В кругу семьи", а на 24-ом международном кинофестивале детских и юношеских фильмов Schlingel фильм получил приз как лучший анимационный фильм. Фильм также был высоко оценен Немецким институтом анимационных фильмов (DIAF) и назван лучшим на кинофестивале Near Nazareth Festival в Израиле. В основу картины легла история приручения беркута человеком и дружбы, которая основана на взаимном доверии птицы и ее хозяина. В картине раскрываются традиции древней казахской культуры охоты с ловчими птицами. Трех наград удостоился Казахстан в рамках британского кинофестиваля Romford Film Festival на фестивале Eurasian Creative Guild Film Festival, прошедшем в Лондоне. Классика казахского и советского кино "Меня зовут Кожа" Абдуллы Карсакбаева получила почетную награду "Неувядающая классика. Мировое признание".



Отметим, что специально для фестиваля фильм продублировали на английский язык при участии 17 носителей языка. Актриса Динара Шарипова, сыгравшая главную роль в фильме "Девушка и море", признана "Лучшей актрисой" фестиваля, а фильм "Финансист" Елены Лисасиной получил Приз зрительских симпатий. Художественный фильм "Композитор" удостоился двух наград на XXII Шанхайском международном кинофестивале и четырех наград на ежегодной премии Golden Screen Awards в Лос-Анджелесе, США. Юная казахстанская актриса Дильназ Нурсеит получила премию "Лучший новый актер" от китайского телеканала CCTV-6. Почетной премии от оргкомитета кинофестиваля также удостоилась продюсерская группа фильма.



А на фестивале в Лос-Анджелесе "Композитор" удостоился следующих наград: "Лучшая ко-продукция", казахстанская актриса Аружан Джазильбекова получила награду за "Лучшую женскую роль", актер Ху Чжунь - за "Лучшую мужскую роль" и фильм за "Лучшую музыку". Отметим, это первый казахстанско-китайский совместный кинопроект, режиссером с казахстанской стороны выступил Сабит Курманбеков, а с китайской стороны – Шерзат Якуб. Фильм рассказывает о жизни и творчестве китайского композитора Сянь Синхая в Советском Союзе, в том числе и во время эвакуации в Алма-Ату, а также о его дружбе с казахским композитором Бахытжаном Байкадамовым.



Режиссер художественной картины "Казахское ханство. Золотой трон" Рустем Абдрашов получил Специальный приз "За вклад в развитие национального кино" от Союза кинематографистов Башкортостана.



Не осталось не замеченным актерское мастерство народного артиста СССР Асанали Ашимова. Приз за лучшую мужскую роль в фильме "Аруах" Хуата Ахметова он получил на открытом российском кинофестивале "Киношок", который прошел в Анапе в сентябре этого года. Картина рассказывает о судьбоносной встрече двух главных героев – старика Агатая и мальчика-сироты.



В сентябре этого года в национальный прокат вышел долгожданный фильм – историческая драма "Томирис". Фильм, режиссером которого выступил Акан Сатаев, повествует о сакской царице – женщине, матери и великой правительнице, которая возглавляла и объединила сакские племена. Томирис не побоялась противостоять персидскому завоевателю Киру II. В главной роли - новое лицо отечественного кино – Альмира Турсын. Также в фильме сыграли известные актеры Адиль Ахметов, Азамат Сатыбалды, Еркебулан Дайыров, Берик Айтжанов, Аян Отепберген, Асылхан Толепов. Роль персидского царя досталась голливудскому актеру Гассану Массуду. Отметим, за месяц в прокате историческая драма собрала 480 миллионов тенге.



Фильм "Шыракшы" Ермека Турсунова также удостоилась двух наград. Специальный диплом Большого жюри "За создание поэтичного образа служителя искусства кино" получил исполнитель главной роли Муратжан Мукажанов, а приз имени А. Княжинского "За лучшую операторскую работу в полнометражном кино" получил оператор фильма Мартин Сечанов. На фестивале SochiInternational Film Festival and Awards картина получила два приза: в номинации "Лучший фильм", а также "За лучшую женскую роль" - награда досталась исполнительнице главной роли, народной артистке России Нине Усатовой. Кроме того, в этом году в лонг-лист номинантов на "Золотой глобус" вошли сразу три картины киностудии "Казахфильм": "Шыракшы /Хранитель" Ермека Турсунова, "Томирис" Акана Сатаева и "Тренинг личностного роста" Фархата Шарипова. 77-я церемония награждения лауреатов премии "Золотой Глобус" пройдет в ночь с 5 на 6 января 2020 года, что станет одним из самых ожидаемых событий наступающего года в мире кино.



Гран-при удостоился фильм Эмира Байгазина "Река" на международном фестивале кино стран содружества "Московская премьера". Картина рассказывает о пяти братьях, растущих вдали от цивилизации, их жизнь меняется после визита городского гостя. Картина получила множество восторженных отзывов ведущих мировых киноизданий. Фильм также был приглашен на более чем 30 международных кинофестивалей, включая официальные программы Роттердамского, Гетеборгского, Варшавского МКФ.