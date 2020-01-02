Пентагон ликвидировал "серого кардинала" Ближнего Востока. Фитиль подожжен, - М.Беленькая

00:36 04.01.2020 "США поджигают фитиль разрушительной войны"

Пентагон ликвидировал "серого кардинала" Ближнего Востока



Операция по ликвидации в Ираке одной из самых влиятельных фигур на Ближнем Востоке - командующего иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани может привести к непредсказуемым последствиям в регионе. Тегеран и его региональные союзники уже пообещали отомстить за убийство. США и Израиль привели свои силы в состоянии боеготовности. На протяжении последних десяти лет Касем Сулеймани руководил операциями Ирана за рубежом, активно вмешиваясь во внутреннюю ситуацию в Ливане, Ираке и Сирии.



"По распоряжению президента силы США предприняли решительное действие оборонительного характера, чтобы защитить личный состав США за рубежом, убив Касема Сулеймани - главу сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, внесенных США в список иностранных террористических организаций",- говорится в заявлении Пентагона, распространенном в СМИ в ночь на пятницу. В документе утверждается, что генерал Сулеймани одобрил штурм посольства США в Багдаде 31 декабря и разрабатывал планы по нападению на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона.



Касем Сулеймани прилетел в Багдад из Бейрута. Согласно некоторым источникам, до этого он также был в Сирии. Генерала встречали высокопоставленные руководители иракского шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", тесно связанного с Тегераном. В момент, когда колонна выехала из аэропорта по автомобилям был нанесен ракетный удар. По информации The New York Times ракеты были выпущены с беспилотника.



Касем Сулейман - одна из самых знаковых фигур на Ближнем Востоке.



Около 20 лет он возглавлял силы специального назначения "Аль-Кудс", которые в первую очередь отвечали за операции КСИР за рубежом, в частности в Сирии и Ираке.



Генерал координировал действия тысяч проиранских бойцов в этих странах. Он также лично вел переговоры в Ираке и Ливане, оказывая там серьезное влияние на расклад внутриполитических сил, а зачастую и военные действия. В частности, он посещал Иракский Курдистан накануне военной операции Багдада по возвращению Киркука в 2017 году.



В последние месяцы число поездок Касема Сулеймани в Ирак и Ливан резко возросло на фоне проходящих там народных протестов, повлекших за собой отставку правительств и новых коалиционных переговоров. Одним своим присутствием генерал Сулеймани подтверждал сохранение влияние Ирана на Ирак и Ближний Восток в целом, в то время как среди демонстрантов все активнее набирал популярность лозунг "Иран вон!".



Неслучайно среди иракских демонстрантов, которые уже несколько месяцев протестуют против политической элиты страны, убийство Касема Сулеймани стало поводом для радости.



Это не преминул заметить госсекретарь США Майк Помпео. "Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет",- написал он в своем Twitter и приложил к посту соответствующее видео. Радостные посты в соцсетях можно было увидеть и среди представителей сирийской оппозиции.



На место Касема Сулеймани уже появилась замена - генерал Исмаил Каан, но ему еще только предстоит обрасти столь грозным имиджем, как у его предшественника.



"Грубое нарушение суверенитета"



Вместе с Касемом Сулеймани были убит замглавы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек, большинство из которых были охранниками. Изначально в арабских соцсетях также появилась информация о гибели заместителя генсека ливанского шиитского движения "Хезболла" Наима Касема и еще одного из его высокопоставленных членов, однако спустя несколько часов эту информацию официально опровергли в Бейруте.



Одновременно в Багдаде опровергли информацию телеканала "Аль-Арабия" об аресте морскими пехотинцами США главы шиитского движения сопротивления "Асаиб Ахль аль-Хак" Кайса аль-Хазали и одного из бывших лидеров ополчения Хади аль-Амири, чей блок на выборах в иракский парламент в 2018 году занял второе место.



Зарубежные СМИ - о гибели генерала Касема Сулеймани и ее возможных последствиях



Примечательно, что именно убитого Абу Махди аль-Мухандиса, а также Кайса аль-Хазали, Хади аль-Амири и командующего "Аль-Хашд аш-Шааби" Фалеха аль-Файяда госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде. По его словам, все эти люди - "террористы и союзники Ирана".



Напомним, что 31 декабря толпы иракцев пытались штурмовать посольство в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на военный лагерь иракской группировки "Катаиб Хезболла" на границе с Сирией, в результате чего погибли 25 человек, не менее 50 получили ранения. Эта операция стала реакцией США на обстрелы американских баз в Ираке, в ходе которых был убит один американец.



В четверг министр обороны США Марк Эспер заявил, что Иран и поддерживаемые им силы могут готовить новые атаки. "Если это произойдет, мы будем реагировать. Если мы получим сообщения об атаках или другие сведения, то предпримем превентивные меры для защиты вооруженных сил и граждан США",- заявил он. Накануне он также обещал отправить на Ближний Восток дополнительные силы. Официально речь идет о 750 военнослужащих, но, как утверждает американский телеканал Fox News, Вашингтон подготовил к возможной переброске на Ближний Восток около 4 тыс. американских военных.



В то же время в Ираке все активнее обсуждают необходимость присутствия в стране иностранных военных, прежде всего США. Этот вопрос периодически поднимается местными политиками при необходимости получить дополнительные очки у населения, но теперь даже самым умеренным иракским лидерам будет трудно отстаивать присутствие американцев в Ираке.



Это грубое нарушение условий присутствия американских войск в Ираке: их роль ограничена лишь тренировкой иракских войск и борьбой с "Исламским государством" (запрещена в РФ) в составе коалиции",- заявил глава переходного правительства Ирака Адель Абдель Махди аль-Махди.



Он назвал действия Вашингтона "грубым нарушением суверенитета Ирака". По мнению иракского премьера, США "поджигают фитиль разрушительной войны в регионе".



Иракские СМИ публикуют призывы Хади аль-Амири к депутатам парламента принять решение о выводе всех иностранных военных из Ирака. "Асаиб Ахль аль-Хак" призвал иракские силы к всеобщей мобилизации. С аналогичным заявлением выступил и другой влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр, завоевавший популярность после падения режима Саддама Хусейна прежде всего акциями против американских военных. "Я как ответственный за иракское национальное сопротивление приказываю всем бойцам… быть полностью готовыми защищать Ирак",- заявил он.



Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Систани призвал иракцев к сдержанности и адекватным действиям, при этом он назвал удар США по аэропорту Багдада "агрессией".



По мнению программного координатора Российского совета по международным делам Руслана Мамедова, это "четкий сигнал в поддержку антиамериканских сил". Как отметил в эксперт беседе с "Ъ", в нынешней ситуации у США есть два пути: "остаться и наводнить Ирак своими войсками, санкционировать дальнейшие убийства и аресты иракских политиков, провоцируя внутрииракские разборки" или же "согласиться на корректирование условий своего присутствия в Ираке ввиду давления иракских политических блоков различного спектра, включая проиранских сил в Ираке, что приведет к зависимости США от внутрииракской политической динамики".



"Ждет жестокая месть"



Однако основную реакцию ждут от Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже пообещал отомстить за смерть генерала. "Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников",- заявил он, объявляя трехдневный траур в стране. Аятолла Хаменеи принял участе в заседании иранского Совбеза, что эксперты называют беспрецедентным.



США перешли красную черту, иранская нация в подходящее время в ближайшем будущем решительно ответит на это",- с такими словами выступил и официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.



В тоже время в своем Twitter президент Дональд Трамп написал: "Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры!". Это может быть воспринято, как очередной призыв Вашингтона к Тегерану начать переговоры. Впрочем, и до убийства диалог между США и Ираном не двигался с места. Сейчас это будет еще сложнее.



О том, каким может быть ответ Ирана на убийство Касема Сулеймани пока остается лишь гадать. По мнению консультанта ПИР-центра Юлии Свешниковой, наиболее вероятным вариантом развития событий может быть окончательный выход Ирана из "ядерной сделки" - Совместного всеобъемлющего плана действий. "Никто на политической сцене Ирана в ближайшее время не отважится предложить переговоры с США и с Западом в целом",- сказала эксперт в беседе с "Ъ". В частности, подвиснуть может законопроект о принятии требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и в целом, по мнению госпожи Свешниковой, умеренным силам в Иране, прежде всего президенту Хасану Роухани придется непросто. Эксперт также предположила, что Иран может ответить на убийство генерала Сулеймани через своих региональных союзников. В частности атаки по американским базам могут лишь усилиться.



Не исключено, что ответить иранцы США могут попытаться и через Израиль. Палестинское движение "Исламский джихад", ответственное за все последние обстрелы Израиля из сектора Газа, уже пообещало отомстить за убийство Касема Сулеймани. О "справедливом возмездии" заявил и лидер ливанской "Хезболлы" Хасан Насралла.



Все боевые подразделения США на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности. Усилил свои границы, в первую очередь с Сирией Ливаном, и Израиль.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил своим министрам комментировать ликвидацию иранского генерала. Как предположили местные СМИ это может быть связано с опасениями, что заявления израильских политиков могут спровоцировать удары по территории Израиля со стороны проиранских сил в Ливане и Сирии. При этом сам глава правительства приветствовал смерть Касема Сулеймани и не забыл выразить признательность за это лично Дональду Трампу.



В самих США решение президента Трампа вызвало неоднозначную реакцию.



"Сегодняшний авиаудар повышает риск спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия. Америка и весь мир не могут себе позволить, чтобы эскалация напряженности дошла до точки невозврата",- говорится в письменном заявлении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она подчеркнула, что администрация Трампа осуществила атаку без разрешения Конгресса на использование военной силы против Ирана.



Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен и Эндрю Янг также призвали принять меры, чтобы избежать войны с Ираном. "Сулеймани был убийцей, ответственным за смерти тысяч людей, в том числе сотен американцев. Но этот безрассудный шаг является эскалацией ситуации с Ираном и повышает вероятность новых жертв и нового конфликта на Ближнем Востоке. Нашим приоритетом должно быть избежание еще одной дорогостоящей войны",- написала в своем Twitter сенатор от Массачусетса Уоррен.



"Авантюрный шаг"



В Москве считают, что убийство Касема Сулеймани "чревато тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности". "Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе",- говорится в заявлении МИД РФ.



Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова не исключила, что ситуация будет обсуждаться в СБ ООН. Она назвала действия США "авантюрой" и выразила "искренние соболезнования иранскому народу".



Госпожа Захарова подчеркнула, что Вашингтон интересовала не мировая реакция на нападение на свое посольство в Багдаде, а изменение "расклада в регионе".



Как отреагировали мировые биржи на убийство иранского генерала



Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Тегеран может ускорить создание ядерного оружия. ""Разбомблены" последние надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы. Иран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать",- написал он на своей странице в Facebook.



Впрочем, пока единственным последствием гибели иранского генерала стал резкий скачок цен на нефть.



Марианна Беленькая Источник - Коммерсант

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