 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 03.01.2020
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15:28  Убив Сулеймани Трамп объявил войну, - Frankfurter Allgemeine
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11:26  Убийство врага идлибских джихадистов №1 генерала Сулеймани - акт международного терроризма
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Американский нокдаун Ирану. Что дальше? - Авигдор Эскин
10:25 04.01.2020

Зарвавшиеся аналитики обвиняют американского президента в поспешности и чуть ли не игре с огнем. Однако все они махом позабыли, как Дональд Трамп распорядился не реагировать на уничтожение Ираном половины саудовских нефтяных полей и других актов прямой агрессии. Президент Трамп повторял из разу в раз, что применит силу, если жизнь американцев окажется под угрозой. Его сдержанность была предметом критики в США и за рубежом.
Авигдор Эскин, 3 января 2020, 22:34 - REGNUM Ликвидация Касема Сулеймани - невосполнимая потеря для Ирана. При любом дальнейшем ходе событий имперские планы Тегерана отброшены назад. Сама власть аятолл оказалась стоящей на дрожащих ногах.

Убитый американцами командующий ударным подразделением Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс" был главной движущей силой в распространении влияния Ирана на Ближнем Востоке и по всему миру. Его уход со сцены повлияет немедленно на весь баланс сил на Ближнем Востоке.

Речь идет о высококлассном боевом генерале, отличившемся в ходе войны между Ираном и Ираком в восьмидесятых, унесшей около миллиона жизней. Он был мастером по организации подрывных операций, гроссмейстер террористического искусства. Верный идеологии аятоллы Хомейни, Касем Сулеймани искренне верил в проторенный реками крови путь к гегемонии шиитской идеи на Ближнем Востоке, а в более отдаленной перспективе - во всем мире.

Попытка представить его обыкновенным генералом, устраненным в порыве мстительности, не выдерживает критики. Именно Сулеймани оказывал прямую поддержку Хамасу, Хезболле, Исламскому джихаду и прочим группам террористов, взрывавших автобусы в Израиле, расстреливавших прохожих. Американцы прямо указывают на шестьсот своих граждан, погибших вследствие деятельности командира "Аль-Кудс". Сулеймани руководил боевиками на Ближнем Востоке и во многих странах мира, занимавшимися именно террором.

В то же время у него лично были прямые заслуги в сохранении режима Асада в Сирии и недопущении "Братьев-мусульман" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти там. Опытный и изворотливый стратег, он сыграл важную роль в ликвидации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и в Ираке. В том же Ираке его имя связывают с жестоким убийством сотен демонстрантов в ходе последних беспорядков там.

Зарвавшиеся аналитики обвиняют американского президента в поспешности и чуть ли не игре с огнем. Однако все они махом позабыли, как Дональд Трамп распорядился не реагировать на уничтожение Ираном половины саудовских нефтяных полей и других актов прямой агрессии. Президент Трамп повторял из разу в раз, что применит силу, если жизнь американцев окажется под угрозой. Его сдержанность была предметом критики в США и за рубежом.
Все изменилось после гибели американского контрактника и осады американского посольства в Ираке. По донесениям разведки, Сулеймани стоял за попыткой захвата посольства США и планировал крупные теракты против американских объектов. Похоже, в Тегеране восприняли сдержанность Трампа как слабость и неготовность к решительному ответу.
Если верить публикациям, то после очередного акта агрессии со стороны Тегерана несколько месяцев назад на столе президента Трампа лежал план удара по целям из Ирана, который мог привести к гибели 150 людей. Он отказался дать разрешение на такую акцию. Ликвидация Сулеймани - точечный удар, увенчавшийся гибелью главного врага и его ближайшего соратника.
Кликушествуют в эти часы, что удаление с поля боя командира "Аль-Кудса" только укрепит фанатиков. Сулеймани считался реальным кандидатом на пост президента Ирана на следующих выборах от наиболее яростных последователей идей Хомейни. Обещают огонь и смерть по всему нашему региону и не только.
Однако реальный опыт указывает на обратное. Гибель командира боевиков или главаря террористической структуры ведет к ослаблению или закату, но никак не укрепляет сообщество бесноватых.

Десять лет назад Израиль ликвидировал главного боевого командира Хезболлы Имада Мугнию. Его устранение оказалось невосполнимой потерей для оперативной деятельности шиитских исламистов в Ливане и окрестностях. Серия удачных ликвидаций в секторе Газа в 2003 году привела к концу кровавой волны, унесшей жизни сотен израильтян.
А как повлияла ликвидация Басаева и других боевых командиров на установление мира на Северном Кавказе? Никакой эскалации за этими операциями не последовало.

Добавим к этому опыт ликвидации Бин-Ладена и Аль-Багдади. Найдем исключение в лице удачливого лидера Хезболлы Насраллы, сменившего ликвидированного предшественника.

Если мы опираемся на опыт прошлого, то скажем с точностью до 95%, что устранение Касема Сулеймани приведет к снижению напряженности на Ближнем Востоке и в мире.
Определенная доля сомнения должна быть соблюдена. Лидерам Ирана будет страстно хотеться ответить на ликвидацию увесисто и болезненно. Взорвать где-то американское посольство, например. Речь идет об устранении второго или третьего по влиянию человека в Иране.

Но любые эмоциональные шаги со стороны Тегерана приведут к решительным ударам, способным поставить под угрозу продолжение существования режима. Им плохо и ответить, и не ответить. Ждем и наблюдаем. Будем осторожны с прогнозами.
3 января 2020
Авигдор Эскин

Источник - regnum.ru
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