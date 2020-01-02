Чемпионка Франции фигуристка Лекавалье сдала допинг-тест с кокаином. ВАДА молчит

10:39 04.01.2020

Фигуристка Лорин Лекавелье провалила допинг-тест. В крови многократного призера чемпионатов Франции были обнаружены следы кокаина.



Новый год в мире фигурного катания начался с не самых приятных новостей. Француженка Лорин Лекавелье, как сообщает L"Equipe со ссылкой на близкий к Французской федерации ледовых видов спорта источник, провалила допинг-тест.



Известно, что в декабре в организме спортсменки были обнаружены следы широко распространенного наркотического средства синтетического происхождения - кокаина. Вещество не разрешено к применению атлетами и входит в списки запрещенных препаратов ООН и Всемирного антидопингового агентства (WADA), поскольку оказывает мощное стимулирующее воздействие на центральную нервную систему человека и вызывает сильное психологическое привыкание, из-за чего вдвойне опаснее для спортсменов.



При этом в некоторых видах спорта кокаин запрещено принимать только в соревновательный период.

Что касается Лекавелье, то 23-летняя девушка выступает в одиночном виде фигурного катания. С 2014 года она является членом сборной Франции и регулярно принимает участие как в национальных, так и в международных соревнованиях. В 2017-м спортсменка выиграла чемпионат своей страны, а в разные годы оказывалась неоднократным призером турнира. Ее лучшим результатом в карьере стало 14 место на чемпионате мира в 2018 году, а в 2017-м и 2019-м она занимала пятые места на первенстве континента. При этом она регулярно каталась на этапах престижной серии Гран-при, однако в финал ни разу не попадала.



В нынешнем сезоне француженка не принимала участия в соревнованиях, отказавшись проходить отбор в том числе и на чемпионат Европы, который состоится в Австрии. Она тренируется в Италии у специалиста Лоренцо Магри. В 2018-м в ее карьере произошла жизненная трагедия. "Моя подготовка была сложной, так как я потеряла своего тренера пару месяцев назад. Я думала, что не смогу участвовать в соревнованиях", - признавалась девушка.

В СМИ предполагают, что наличие кокаина в ее крови связано именно с этим эпизодом и последующими тяжелыми душевными переживаниями.



Одним из "положительных" эффектов от употребления этого наркотика является повышение концентрации дофамина - так называемого "гормона счастья". То есть человек под воздействием вещества приходит в чувство эйфории, чем и объясняется последующая психологическая зависимость. В частности, спортсменам некоторое время становится легче переносить тренировки и соревнования.



Случай Лекавелье не единственный, когда спортсмены попадались на употреблении кокаина. Громкий скандал произошел летом прошлого года, когда хоккеист сборной России Евгений Кузнецов сдал допинг-пробу со следами наркотика. Международная федерация хоккея (ИИХФ) выписала спортсмену отстранение сроком на четыре года, в течение которых он не сможет представлять страну на мировых соревнованиях. К Национальной хоккейной лиге (НХЛ) это не относится, поэтому с начала регулярного чемпионата форвард беспрепятственно играет за "Вашингтон Кэпиталз".



Любопытно, что история Кузнецова с наркотиками началась еще во время чемпионата мира, когда после поражения российской сборной в матче против Финляндии в социальных сетях появилось неоднозначное видео, на котором рядом с хоккеистом на столе лежали две дорожки неустановленного белого вещества. Впоследствии окажется, что это действительно были наркотики.



Тем же летом кокаин был обнаружен еще у одного отечественного спортсмена. Волейболист Павел Мороз, в разные годы выступавший за национальную сборную страны, новосибирский "Локомотив", корейский "Инчхон Эйр Джамбос", а также "Урал" и "Факел", был дисквалифицирован на 18 месяцев за следы наркотика в допинг-пробе. Срок отстранения отсчитывается с 12 ноября 2018 года, а вердикт 32-летний атлет оспаривать не стал.

Так или иначе, несмотря на частое применение спортсменами кокаина, с 1 января 2021 года вступят новые правила, которые позволят сократить срок дисквалификации за употребление этого вещества.



После принятия новых изменений WADA срок отстранения составит от одного до трех месяцев, если спортсмен сумеет доказать, что принимал аддитивные субстанции, в том числе и кокаин, во внесоревановательный период, а также не ставил перед собой цель как-то улучить свои физические способности.



Георгий ТОКАРЕВ