За осквернение памятника погибшим в ВОВ задержаны две сокулукские дурочки

11:08 04.01.2020

4 января 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Осквернение памятника погибшим в ВОВ. Задержаны две несовершеннолетние девочки



Милиция задержала подозреваемых в осквернении памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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По данным ведомства, хулиганами оказались две несовершеннолетние девочки.

"Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье "Вандализм" Кодекса о проступках. Установлены две несовершеннолетние девочки, учащиеся в восьмом классе. Сейчас обе подозреваемые вместе с родителями доставлены в ОВД Сокулукского района для выяснения всех обстоятельств дела. Памятник полностью очищен от надписей сотрудниками местного самоуправления", - сообщили в ГУВД.