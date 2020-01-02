Замыкая круг. Власти Узбекистана вновь берут курс на ограничение базовых прав граждан

14:34 04.01.2020 ВЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА ВНОВЬ БЕРУТ КУРС НА ОГРАНИЧЕНИЕ БАЗОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН



Недавно стало известно, что регламентированные Конституцией права и свободы находятся в Узбекистане под серьезной угрозой - готовится некий секретный проект закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", согласно которому, за призывы к массовым демонстрациям или "сознательное распространение ложной информации" через СМИ и соцсети можно будет получить до 10 лет заключения. Об этом сообщило радио Озодлик (узбекская служба Радио Свобода/Свободная Европа).



По данным радиостанции, законопроект разрабатывается Министерством внутренних дел, в секретном режиме, и недоступен для всенародного обсуждения на госпортале regul.gov.uz (сайт для обсуждения проектов готовящихся законов). В соцсетях пишут, что в случае его принятия в Уголовном кодексе появится куда более эффективная карательная статья, нежели за подброшенные листовки, патроны или наркотики. То есть, к ответственности можно будет привлечь любого, кто посмеет выразить несогласие с власть предержащими. И это не единственная репрессивная мера последнего времени.



ЗА ОСВЕЩЕНИЕ МИТИНГА



28 декабря пришла весть об освобождении из психоневрологического диспансера молодого блогера и учителя английского языка Нафосат Оллашукуровой (Шабнам - псевдоним, под которым она пишет в соцсетях), куда ее против воли поместили в начале октября 2018-го за трансляцию пешего похода в Ташкент митингующего журналиста из Хорезмской области Узбекистана Махмуда Раджабова и его родственников.



Нафосат оказалась одной из первых жертв коррупционного режима президента Шавката Мирзиеева, когда власть жестко отреагировала на непозволительную, с ее точки зрения, активность граждан (фактически продемонстрировав свой страх перед их самоорганизацией), решив пресечь протестные настроения на корню. Ей, можно сказать, еще повезло: она провела в "оздоровительной" неволе лишь несколько месяцев.



Нафосат Оллашукурова



"Во время отбытия административного ареста у Нафосат Оллашукуровой были замечены "психологические изменения…". Какое совпадение: а почему именно во время отбытия ареста у человека начались психологические изменения? Подумаешь, мать двоих малолетних детей арестовали на 10 суток, бетонная камера, допросы, тюремное питание, антисанитария, грубое отношение, мат и ругань, возможное физическое насилие, - и это только за то, что она снимала на камеру шествие протестующих людей!" - возмутился один из интернет-комментаторов.



"Месяцем ранее, 28 ноября, кассационная коллегия Хорезмского областного суда по гражданским делам отклонила жалобу Н. Оллашукуровой, считающей незаконным принудительное помещение ее в психиатрическую лечебницу. Тогда же хорошо информированный источник нашего издания сообщил, что признанную психически неуравновешенной даму освободят только после выборов в Законодательную палату, городские и районные советы народных депутатов", - заметил 29 декабря по данному поводу и независимый ташкентский сайт Uzmetronom.



Так и случилось: как только выборы прошли, ее тут же отпустили (дескать, выздоровела).



Пользователи соцсетей справедливо заметили, что никому до направлявшихся пешком в столицу мирных ходоков не было дела, пока "наши бравые силовики не решили применить силу" (сначала на них традиционно была натравлена группа агрессивно настроенных женщин - ред.), привлекая, тем самым, внимание международного сообщества к этой акции устрашения.



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ



Принудительное "лечение" Нафосат Оллашукуровой, а также аресты других узбекских блогеров - 29-летнего Нодирбека Хожиматова из Андижана, которому "припаяли" 10 суток за то, что тот выступил против награждения хокимов-матерщинников, арест на 15 суток другого блогера, освещавшего проблему хищения бюджетных средств, - Абдуфатто Нуритдинова, тоже из Андижанской области, нападение на Амира Шарифуллина, модератора группы Ташкент-СНОС в Фейсбуке, а также реакция на вспышки народного недовольства, происходящие то в одной, то в другой области страны, судя по всему, укладываются в одну линию.



Абдуфатто Нуритдинов



В новейшей истории Узбекистана вспышек массового недовольства, после известных кровавых событий в Андижане, раз-два и обчелся (сетевые баталии не в счет). Однако на третий год правления Мирзиеева их, по наблюдениям, было уже больше, чем за все последние годы каримовского режима. Уставшие от бесчисленных нарушений закона впервые люди выступили летом 2017-го против предвзятого следствия по делу жестоко убитого группой сверстников студента медколледжа имени Боровского Джасура Ибрагимова - в парке "Дустлик" собралось несколько сотен человек. Многолюдное собрание недовольных прошло весной 2019 года из-за резкого повышения цен на доступное жилье в столичном "спальном" районе Сергели.



А с наступлением осенне-зимнего периода из разных частей Узбекистана стали поступать сообщения о местных акциях протеста, вызванных отсутствием природного газа и электроэнергии, с перекрытием трасс и поджиганием покрышек. Подобная волна в ноябре-декабре прокатилась сразу по нескольким областям, включая Республику Каракалпакстан. Несмотря на страх и возможные репрессии, десятки разгневанных людей выходили на стихийные митинги, требуя безотлагательного решения вопросов социально-бытового характера, в том числе справедливых компенсаций за принудительные сносы приватизированных жилых строений. Например, в конце июля минувшего года около 200 человек перекрыли дорогу Ургенч-Ханка, выражая недовольство невыплатой компенсаций за снесенные дома. В критическую ситуацию вынужден был вмешаться даже прибывший в срочном порядке на место премьер Абдулла Арипов.



Подобных примеров, когда безысходность гнала терпеливых людей на улицы, за последние месяцы можно перечислить немало.



27 ноября в социальных сетях и СМИ распространился видеосюжет о том, что в ауле Шортанбай Нукусского района Республики Каракалпакстан образовалась социально взрывоопасная обстановка из-за того, что в дома не подавался газ, а местные власти бездействовали. Отчаявшиеся жители села (около 70 человек) перекрыли автодорогу и подожгли шины, чтобы обратить внимание на эту важную проблему.



В тот же день в городе Бахт Сырдарьинской области дорогу "Ташкент-Гулистан" перекрыли разгневанные водители после того как местные чиновники закрыли метановую заправку. Водители, как сообщили в пресс-службе сырдарьинского областного УВД, были недовольны деятельностью местной метановой заправки "Шератон-сервис".



1 декабря жители села Бустон (Элликкалинский район Каракалпакстана) в течение нескольких часов держали перекрытыми улицы в знак протеста из-за дефицита газа.



В первый день декабря вышли на улицы также мерзнущие жители города Ферганы, причина все та же - отсутствие газа (в силу критического падения его давления).



В конце ноября протесты с блокированием дорожных проездов из-за отсутствия газа всколыхнули города Андижан и Нукус.



К такому повороту событий государственная власть оказалась не готова. Практика показывает, что спорадические протесты имеют тенденцию сливаться и становиться повсеместными, а желание милиционеров и других силовиков защищать режим, если станет действительно "горячо", вызывает большие сомнения.



Так что в свете происходящих событий подготовленный законопроект также следует воспринимать как "щит" против несогласных. В целом, согласно его пунктам, за нарушение порядка проведения собраний, митингов, маршей или демонстраций наказание будет ужесточено в разы.



"Не ищите этот законопроект на regul.gov.uz. Это потому, что документ разрабатывался секретно и в закрытом режиме. Проект не будет выставлен для публичного обсуждения", - сказал корреспонденту Озодлика ташкентский чиновник, предоставивший копию секретного документа. По его словам, ожидается, что законопроект будет принят депутатами уже нового созыва и вступит в силу без огласки.



БЛОКПОСТЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ



Два года назад, в декабре 2017-го, президент Мирзиеев в своем обращении к парламенту поручил ликвидировать дорожно-патрульные посты между областями Узбекистана, в большинстве своем служащие коррупционной кормушкой. По высказанному им мнению, "они ограничивают свободу передвижения и отрицательно сказываются на торгово-экономических отношениях, внутреннем и въездном туризме".



"Подумайте сами, в настоящее время на территории нашей страны имеется более 60 таких постов. Теперь представьте, если рядовой гражданин захочет доехать из Хорезма до Ташкента на своей машине, он пройдет 17 постов. Едущий из Ферганской области человек столкнется с 8 такими постами", - заявил тогда руководитель государства.



Прошел всего месяц после первого сообщения об открытии упраздненных ранее ДПП, и большинство из них практически восстановлено. По благородной причине - "для предотвращения ввоза запрещенных товаров из Кыргызстана".



Более того, выяснилось, что "посты были временно восстановлены, чтобы обезопасить сбор хлопка и предотвратить кражу урожая хлопка".



Как следует из официальных сообщений МВД, "согласно постановлению Кабинета Министров, в республике из 133 стационарных и патрульно-постовых постов были закрыты 74. При этом 59 постов все еще осуществляют свою деятельность".



Заметьте, главной причиной восстановления данных постов ведомство называет уже осложнение криминогенной ситуации: "Учитывая криминогенную ситуацию, с разрешения МВД в Ташкенте, Ташкентской области и других областях вновь открыты посты. Кроме того, в республике ожидаются праздники и политические мероприятия. Все это делается в целях обеспечения безопасности", - цитирует издание Kun.uz пресс-службу МВД.



Причем правоохранители просят "не распространять недостоверную информацию" (что они имеют в виду, непонятно), утверждая, что это "временные меры".



Однако осведомленные люди говорят, что за этими действиями стоят причины более приземленного свойства.



Главная цель существования сотни с лишним блокпостов - удержание недовольных в том или ином регионе, лишение их возможности свободно передвигаться между областями республики. Возобновление работы этих КПП полностью укладывается в логику противодействия возможным народным волнениям, спровоцированным действиями нынешних властей Узбекистана.



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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