Как ради TASHKENT CITY обокрали узбекистанцев (рассказ чиновника)

14:38 04.01.2020 ЧИНОВНИК ГУП "ДИРЕКЦИЯ МДЦ TASHKENT CITY" ПОВЕДАЛ, ЧТО РАДИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЭТОГО КОМПЛЕКСА УЗБЕКИСТАНЦЕВ ОБОКРАЛИ



Давайте проанализируем это замечательное интервью с главой юридического департамента ГУП "Дирекция МДЦ Tashkent City" Акмалем Мансуровым. Здесь было сказано очень много интересного.



"В ходе обхода территории [махалли Укчи] было установлено, что на ней расположено 521 домостроение, в которых прописано 2165 семей, а на постоянной основе проживало 1138".



Отсюда можно сделать вывод, что 1027 семей не получили компенсацию. Можно, конечно, сколько угодно говорить про "20 прописаны на 20 метрах и что же всем давать что ли". Да, всем давать, и не менее 16 метров. Так написано в законодательстве, тем более, что махаллю Укчи расселяли по-старому ПКМ 90 от 2006 года, где эта норма была четко прописана.



Эта норма и сейчас пока не удалена, но крепко спрятана. Незнание законов не освобождает от ответственности. Жилищный Кодекс надо чтить.



Что ни говори, а проживание у нас считается по прописке. Иначе зачем вообще нужна прописка? Идите и продайте квартиру без согласия всех прописанных, даже если они не проживают.



С другой стороны, представьте наоборот: в доме прописана одна семья, а фактически проживает 4. И что, всем четырем дадут? Ни в жисть. Скажут "строго по прописке".



И потом: кто выясняет число фактически проживающих? Махалком? а как он это делает? со слов соседей? так наговорить можно сколько угодно. Нет у нас по законодательству такой единицы измерения "фактически проживающих". Сколько угодно историй, когда люди вынуждены выписывать через суд давно не проживающих, но прописанных.



Странно, что Акмаль Мансуров, юрист, этого не знает.



Акмаль Мансуров



2) Самое интересное: льготы и преференции за счет гос.бюджета, т.е. за наш с вами счет, товарищи граждане!



Вот что говорит этот юрист о льготах для инвесторов, генеральных подрядчиков и субподрядчиков Ташкент-Сити:



"Инвесторы освобождаются от налога на имущество, земельного налога, НДС по работам, выполненным нерезидентами Узбекистана, а также от уплаты таможенных пошлин".



А мы уже знаем, что некоторые "инвесторы" зарегистрированы не в Узбекистане, а, например, в одном доме в одном маленьком шотландском или английском городе, или вообще в оффшоре, и, следовательно, они не являются резидентами.



"Генеральные подрядчики и субподрядчики освобождены от получения лицензий на проектные работы и разрешения на строительные работы под ключ, от уплаты таможенных пошлин, сборов за визовую поддержку и НДС".



Почему освободили от получения лицензии на строительство? Это же преступление. Получается, что нет гарантии, что проектные работы выполнены профессионально.



Понятно было бы, если бы такие преференции выдавались под строительство социальных проектов: государственные школы, больницы, театры, музеи и прочая социальная инфраструктура. Но тут ведь речь идет об исключительно коммерческих проектах: 5***** гостиницы, деловые центры. А самое главное - от НДС и налога на землю, а также от прочих налогов и пошлин освобождено строительство жилых домов премиум-класса, где 1 кв. м. стоит нехилые деньги, к тому же, как утверждают недиванные эксперты, 60% этих квартир раскуплено на стадии рытья котлована.



Представляете: в нашей стране все жизненно необходимое - от детских памперсов, продуктов питания и лекарств до товаров бытового назначения - облагается 15% НДС (а весь прошлый год он был вообще 20%), бешеными импортными пошлинами. А строительство элитного жилья, офисов и гостиниц от всего этого освобождено!



Следует добавить также и некий указ, в котором говорится, что строительство гостиниц, а также их оборудование и оснащение, а также их управление примерно наполовину компенсируется из бюджета. То есть это платим мы с вами, дорогие друзья. Мы, которые не можем устроить своих больных в нормальные больницы. Мы, чьи роженицы лежат на полу в роддомах. Мы, чьи дети учатся по 40-50 человек в классе. Мы платим за весь этот банкет.



Получается, что наш гос. бюджет не досчитается поступлений в свою доходную часть в виде налогов и пошлин с этого Сити.



Зато наварятся "инвесторы": глава департамента дирекции Ташкент-Сити не скрывает, ради чего весь этот проект затевался:



"Как было не раз отмечено, Tashkent City осуществляется на средства частных инвесторов. А это значит, что бизнесмены в первую очередь заинтересованы в получении прибыли и рентабельности объектов".



3) Инвесторы:



"всего было проведено свыше 700 переговоров с инвесторами, по результатам которых свое желание участвовать в проекте выразило 12 компаний. Из них - 3 иностранных и 9 местных".



Итак, вот они:



Лот №1. жилые апартаменты Gardens Residence. Инвестор - High Land City (страна происхождения не указана).



Лот №2 - гостиница Park Inn by Radisson и деловой центр, жилой комплекс и торговый центр. Инвестор - Lotus Gaz Invest (страна происхождения не указана), работающая в Узбекистане под брендом Real House.



Лот №3 - торговый комплекс и 3 высотных здания, в которых разместятся офисы, жилые апартаменты премиум-класса и пятизвездочная гостиница Sheraton. Инвестор - немецкая компания Hyper Partners GmbH.



Лот №4 - небоскреб Nest One, в котором разместятся жилые, офисные и коммерческие помещения, а также гостиница класса "люкс". Инвестор - Murad Buildings (местная компания).



Лот №5 -Конгресс-центр и гостиница Hilton. Инвестор - Akfa Dream World (страна происхождения не указана).



Лот №6 - головные департаменты банков и офисный центр. Инвесторы: Asaka Bank, УзПСБ и Aloqa bank (местные компании), а также компания из Кореи BoMi Engineering & Construction.



Лот №7 - бизнес-центр и гостиница Holiday Inn. А жилой комплекс премиум-класса Boulevard. Инвесторы: Premium Village, Family Group и Luxury Apartments (страна происхождения не указана).



Лот №8 - Парк Tashkent City. Инвестор не указан.



4) Экология и архитектурный облик города: тут все как-то двояковыгнуто....



С одной стороны: "В некоторых предложениях задумывалось строительство исключительно небоскребов ... эти проекты были отклонены... [по причине] несоответствия архитектурному облику города. Также учитывался экологический фактор, то есть мы не могли создать "царство зданий" без зеленых зон".



С другой стороны, как говорит тот же юрист, "Я хочу подчеркнуть, что выбранная модель проекта отличается от других значительно более плотной застройкой территории и повышенной этажностью зданий. В концепциях, которые не прошли отбор, не было такого количества высотных сооружений, а их, к слову, будет 15".



Господин Акмаль Мансуров, если вы нас слышите, поясните, плиз, что их сказанного вами верно?



6) Темпы строительства:



"Работа [по строительству] кипит 24 часа в сутки без остановок и производится на некоторых лотах аж в 3 смены".



Это правда. Полгорода не спит из-за ваших строительных работ. И весь город дышит пылью.



7) Пожелание от дирекции Ташкент-Сити:



"Я в свою очередь хотел бы от себя и от всей Дирекции Tashkent City также пожелать нашим гражданам в преддверии Нового года всегда верить в чудеса, ведь известно, что наши мечты имеют случайность сбываться, а также всегда идти уверенными шагами к поставленной цели. И в окончании нашего разговора я бы хотел процитировать мою любимую фразу Билла Клинтона: "Проживите достаточно долго, и вы совершите ошибки. Но если вы учитесь на них, то становитесь лучше. Важно то, как вы справляетесь с трудностями, а не то, как они на вас влияют. Главное - никогда, никогда, никогда не сдаваться".



Так что, участники группы "Ташкент-Снос", не сдавайтесь! Боритесь за свою мечту - сохранить свой дом, остановить сносы, и сохранить наши города!



Фарида Шарифуллина Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578137880

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2019 года №935

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2019 года №959

- Рабочий график первого президента

- "Президент Казахстана Токаев делает не то, что всем хочется, а то, что нужно сделать"

- Кадровые перестановки

- Более 6,3 млн казахстанцев являются участниками системы обязательного соцстрахования

- О завершении оценки качества активов банковского сектора Казахстана

- О завершении строительства магистрального газопровода "Сарыарка"

