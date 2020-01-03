Ликвидация генерала Сулеймани - это заговор с целью убийства, - Bloomberg

15:42 04.01.2020 Авторы "Блумберг" подробно разбирают вопрос, что стало причиной решения Трампа уничтожить иранского генерала Сулеймани. При этом в статье подчеркивается, что операция разрабатывалась в режиме совершенной секретности с участием лишь ближайших помощников американского президента.



Bloomberg (США): иранский удар Трампа был спланирован быстро в узком кругу его помощников

В США иранский генерал уже давно считался неприкасаемым. Смерть американского контрактника в результате атаки 27 декабря стала красной линией для Трампа



Иранский генерал Кассем Сулеймани, смертельно опасный противник, обвиняемый в гибели сотен американских солдат на Ближнем Востоке, был головной болью для США более двух десятилетий, Однако его статус второго по значимости человека в Иране сделал его почти неприкасаемым в глазах предшественников Дональда Трампа.



Эта давняя сдержанность США закончилась драматическим образом в четверг после того, как Трамп отдал приказ нанести ночной авиаудар по Багдаду, в результате которого Сулеймани был убит, а напряженность между США и Ираном достигла точки кипения.



Решение президента о нападении на могущественного главу [сил специального назначения] "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции было принято быстро после того, как 27 декабря погиб американский контрактник, ставший жертвой удара ополченцев по американской базе в Ираке, нанесенного при поддержке Ирана. Вскоре после нападения, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом, Трамп приказал своему ближайшему окружению начать планировать удар по иранскому генералу.



По словам одного осведомленного лица, администрация Трампа недавно попросила Францию и других союзников предостеречь Тегеран от убийства американцев. Для президента красная линия была пересечена.

Ближайшие советники Трампа по национальной безопасности во время праздников находились в разных концах страны - исполняющий обязанности главы администрации Мик Малвани (Mick Mulvaney) был в Ки-Уэсте; советник по национальной безопасности Роберт О"Брайен (Robert O"Brien) был в Калифорнии, а госсекретарь Майкл Помпео (Michael Pompeo) был в Вашингтоне, отменив запланированную поездку на Украину и другие страны, запланированную на 1 января. Вице-президент Майк Пенс (Mike Pence) был в Аннаполисе, штат Мэриленд, на свадьбе своей дочери Шарлотты в субботу, а затем на острове Санибел во Флориде.



Команда президента для обсуждения удара использовала защищенные линии связи. В четверг самолет Белого дома прибыл в Калифорнию, откуда он доставил О"Брайена в Палм-Бич, чтобы тот находился вместе с Трампом, в момент атаки.



В работе Совета национальной безопасности участвовало небольшое число юристов. Чтобы информация об одном из самых опасных и важных решений Трампа не просочилась до нанесения удара, операции был присвоен максимальный уровень секретности.



Рискованная атака



В то время как убийство Сулеймани было одобрено многими сторонниками Трампа и союзниками в конгрессе, демократы говорят, что решение президента рискует поставить под угрозу американских дипломатов и войска на Ближнем Востоке и за его пределами. В администрации Трампа есть даже опасения по поводу ответных действий Ирана на территории США.



Пока администрация планировала удар, Трамп занимался тем, что внешне выглядело как его обычная деятельность в отпуске. С самого Рождества он каждый день ездил на поле для гольфа возле Мар-а-Лаго. Хотя во вторник, в день, когда протестующие, по утверждению США, спровоцированные Ираном, штурмовали американское посольство в Багдаде, он находился там всего около 50 минут.



После того, как Трамп покинул поле, он отругал СМИ за то, что, по его словам, он играл в гольф во время атаки на [американское] посольство [в Багдаде], написав в Twitter, что у него были встречи "в разных местах, в то время как он внимательно следил за ситуацией в посольстве США в Ираке".



Сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham) играл в гольф с Трампом в понедельник и был проинформирован об ударе по Сулеймани на следующий день, сказал Грэм в интервью Fox News в пятницу. Неясно, уведомила ли администрация заранее какого-либо другого законодателя.

Дэвид Попп (David Popp), пресс-секретарь лидера сенатского большинства Митча Макконнелла (Mitch McConnel), отказался сказать, получил ли республиканец предупреждение от Белого дома. Ни один конгрессмен-демократ не был предупрежден заранее.



82-я авиадесантная



В минувшие выходные Трамп приказал перебросить на Ближний Восток части 82-й воздушно-десантной дивизии. Около 750 десантников были уведомлены во вторник о выдвижении. По словам двух человек, знакомых с этим вопросом, в Мар-а-Лаго была усилена охрана.

Ни одно иностранное правительство не было уведомлено о нападении заранее.



Американские официальные лица утверждают, что Сулеймани прибыл в Багдад, чтобы подготовиться к дальнейшим атакам на американские войска. США и ряд других стран отслеживали его передвижения, и считается, что он прибыл в иракскую столицу из третьей страны - либо из Ливана, либо из Сирии.



Американский чиновник сказал, что военные не следили непосредственно за Сулеймани в течение прошлой недели, но нанесли удар, когда разведка сообщила, что он будет находиться в багдадском аэропорту - если говорить военными терминами, то речь шла о "возможной цели". По словам двух человек, знакомых с ситуацией, США узнали бы об этом сразу же, как только Сулеймани приземлился в Багдаде. Главной мишенью удара был Сулеймани, находившийся неподалеку от багдадского аэропорта, где также был убит лидер боевиков "Катаиб Хезболла", атаковавших американскую военную базу.



Белый дом предпочел не уведомлять конгресс перед нападением из соображений безопасности, сказал человек, знакомый с этим вопросом. Министерство внутренней безопасности, которое частично отвечает за сдерживание потенциального иранского возмездия на территории США, было уведомлено о ударе по Сулеймани только после этого атаки. Чиновники, отвечающие за связь в Белом доме, были исключены из процесса планирования.



"Заговор с целью убийства"



Президент предложил частичное объяснение своего решения в Twitter в пятницу, написав, что Солеймани "убил или тяжело ранил тысячи американцев" и "замышлял убить еще много людей".

Он не уточнил и не представил никаких обоснований для этих обвинений. Госсекретарь Майкл Помпео позже заявил в интервью CNN, что убийство Сулеймани сорвало "неминуемое нападение", опять же не сообщив дальнейших подробностей.



Только в пятницу, на следующий день после удара, госдепартамент приказал американским гражданам покинуть Ирак. Ключевые члены конгресса по состоянию на утро пятницы все еще не были проинформированы, и Белый дом вместо этого направил публичное заявление Министерства обороны в офисы законодателей.

В кратком обращении из Мар-а-Лаго Трамп сказал, что Кассем Сулеймани замышлял "неизбежные и зловещие нападения" на американских дипломатов и военнослужащих. "Мы приняли меры прошлой ночью, чтобы остановить войну, - сказал Трамп. - Мы не предпринимали никаких действий, чтобы ее начать".



Дженнифер Джейкобс (Jennifer Jacobs), Джордан Фабиан (Jordan Fabian)

Оригинал публикации: Trump"s Iran Strike Planned Swiftly With Tight Circle of Aides

Опубликовано 03/01/2020 Источник - ИноСМИ

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