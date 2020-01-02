 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 04.01.2020
19:22  Будет ли новая война на Ближнем Востоке? Последствия убийства генерала Сулеймани, - ВВС
19:19  Убийство Сулеймани: Мир садится в окопы большой войны на Ближнем Востоке, - А.Ситников
17:56  Рос-либераст Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани. Поймает ответку?
17:39  Ливийский гамбит Эрдогана. Зачем Турции вводить войска в Ливию, - Джонатан Маркус
15:42  Ликвидация генерала Сулеймани - это заговор с целью убийства, - Bloomberg
14:38  Как ради TASHKENT CITY обокрали узбекистанцев (рассказ чиновника)
14:34  Замыкая круг. Власти Узбекистана вновь берут курс на ограничение базовых прав граждан

14:31  Штурмы/оборона Царицына - решающее сражение Гражданской войны в России (1918-20 гг.)
11:08  За осквернение памятника погибшим в ВОВ задержаны две сокулукские дурочки
10:39  Чемпионка Франции фигуристка Лекавалье сдала допинг-тест с кокаином. ВАДА молчит
10:25  Американский нокдаун Ирану. Что дальше? - Авигдор Эскин
09:39  Трамп сделал ход, Иран не может не ответить, что будет дальше? - Е.Сатановский
07:57  "Союз спасения" а-ля Епрст. Никакой пиар не спасет идеологических дебилов
00:36  Пентагон ликвидировал "серого кардинала" Ближнего Востока. Фитиль подожжен, - М.Беленькая
00:34  2019-й стал для казахстанского кинематографа годом мирового признания
00:28  Кто и зачем убил генерала Сулеймани? - Ст.Тарасов
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00:09  Первый полк РВСН ракет "Авангард" Россия разместила на казахской границе. Чтоб елбасам лучше спалось
Пятница, 03.01.2020
23:27  В Париже застрелен очередной ножевой террорист-исламист. Резал прохожих в парке От-Брюйер
22:23  Константин Затулин: "С убийством Сулеймани США переступили грань"
21:50  Белорус генерал Станислав Зась заступил на должность генсекретаря ОДКБ
18:18  "Армия Махди" обещает люто мстить США за смерть генерала Сулеймани
17:50  Пьяненькая белорусская журналистка Козлова вышла в прямой эфир с "говно-лыжного кулолта" (видео)
17:39  Клоуны уже не плачут. Аркадаг выступил диджеем на новогоднем "корпоративе"
17:15  Убийство Сулеймани обещает "жаркое начало десятилетия", - В.Мураховский
17:02  Трансферт власти в России: от либерализма к диктатуре? - Г.Ванин
16:45  Хубэйская напасть. Пневмония неизвестного вида выявлена в Китае
16:01  В мусоре нашли краденую картину Айвазовского "Штиль в гавани" за $600 000
15:55  Как друзья Путина спонсируют либералистические СМИ. Одна шайка-лейка
15:51  Надо срочно восстановить СССР! - Бенес Айо
15:40  Ливийская война – уравнение со многими неизвестными, - П.Шлыков
15:28  Убив Сулеймани Трамп объявил войну, - Frankfurter Allgemeine
14:42  Их нравы. Бывшая мавка Пескова опубликовала фото с голой жопой. На спор с Собчак
14:28  В джунглях Тайваня упал и потерялся вертолет с начальником Генштаба Имином на борту
11:26  Убийство врага идлибских джихадистов №1 генерала Сулеймани - акт международного терроризма
11:13  В Ираке ликуют и танцуют после убийства иранского генерала Сулеймани, - уверяет Госсек США Помпео. Совсем конченный?
11:03  Взрыв в Магнитогорске в декабре 2018 был терактом. Исполнители - джихадисты-гастарбайтеры из Таджикистана (расследование)
10:47  Интернационализациия гражданской войны в Ливии, - Д.Седов
10:34  США против Ирана. Началась первая война 2020 года, - Роберт Малли
10:27  При атаке американскими ракетами аэропорта Багдада погиб командующий спецназа "Кудс" Ирана генерал Сулеймани
09:18  Самолет Ан-12 с военными и чиновниками разбился в Судане - 15 погибших
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Рос-либераст Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани. Поймает ответку?
17:56 04.01.2020

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. При этом Гозман выразил сожаление, что "не нашлось никого, кто убил бы Сталина и Ленина".
В Facebook он опубликовал "Прощальное слово генералу Сулеймани", в котором не исключил, что убийство генерала приведет к "новой войне и всяким кошмарам". По словам Гозмана, Сулеймани был человеком, который "организовывал убийства других людей, угрожал новыми убийствами, стремился к уничтожению целых государств".
Гозман признал, что американцы убили человека, который "занимал официальный пост".

"Как Геринг, Абакумов или Йенг Сари. Каждый, избавивший бы мир от любого из них, заслуживал бы нашей благодарности. Может, стоит поблагодарить американцев – он убит", – заявил Гозман.

Он добавил, что радовался ликвидации террористов Усамы бен Ладена и Абу Бакра аль-Багдади. Гозман также выразил сожаление, что "Штауффенберг не достал Гитлера, что не нашлось никого, кто убил бы Сталина и Ленина".
"И не говорите мне, что нельзя радоваться смерти человека. Человека нельзя, но они не люди", – заявил Гозман, добавив, что "Сулеймани стоял в том же ряду".
В комментариях к заявлению Гозмана отметили, что он "оправдывает убийства людей без суда и следствия".
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об убийстве Сулеймани.

Текст: Антон Антонов

Источник - vz.ru
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