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Будет ли новая война на Ближнем Востоке? Последствия убийства генерала Сулеймани, - ВВС
19:22 04.01.2020

Ольга Ившина
Би-би-си

Политики и эксперты сходятся во мнении, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе авиаудара США означает новый виток напряженности на Ближнем Востоке. Главный вопрос: приведет ли это обострение к полномасштабной войне?

США и Иран уже давно находятся в состоянии конфликта, тщательно рассчитывая возможные последствия тех или иных агрессивных шагов. Теперь, когда противостояние обострилось, ошибки в таких расчетах более вероятны, и каждая такая ошибка может привести к военным действиям.

Даже если сторонам удастся предотвратить череду ударов возмездия и ответов на них, мировая экономика уже отреагировала: цены на нефть подскочили после сообщений об убийстве Сулеймани.

Теневой кардинал иранских военных операций и архитектор силовой политики Ирана в регионе Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара американского беспилотника по аэропорту Багдада 3 января.

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Би-би-си постаралась разобраться, какими могут быть последствия убийства Сулеймани для участников конфликта на Ближнем Востоке.

В Тегеране об убийстве Сулеймани, скорее всего, не забудут до тех пор, пока существует нынешний исламский режим.

"С точки зрения иранского руководства, Вашингтон перешел красную черту. Как и история с блокадой американского посольства в Тегеране, авиаудар по Сулеймани убил надежду на любые дипломатические контакты и переговоры между США и Ираном на многие годы вперед", - отмечает обозреватель Персидской службы Би-би-си Амир Азими.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США страшной местью за убийство Сулеймани и объявил в стране трехдневный траур.

Сулеймани был крайне влиятельной фигурой в Иране и, возможно, он составил план действий на случай своего убийства. Аятолла Хаменеи уже назначил новым командующим спецподразделением "Аль-Кудс" Исмаила Каани, заместителя Сулеймани.

Однако нужно учитывать, что предпринимать решительные действия, особенно военные, Ирану сейчас будет не так просто.

У этой истории есть еще один, гораздо менее очевидный и заметный для остального мира аспект. Многие люди в Иране устали от режима исламской республики.

В ходе протестов в конце 2019 года на улицах иранских городов демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги, критикуя власти за то, что они вкладывают деньги в конфликты в Ираке и Сирии. Но авиаудар американцев играет на руку консерваторам.

"Многие иранцы видят в этой атаке США огромное оскорбление их страны. В ближайшие дни правительство организует массовые демонстрации в память об убитом генерале. Это ухудшает положение иранской оппозиции, призывающей к проведению реформ. В такой обстановке им будет трудно отстоять свои голоса в ближайшее время", - поясняет Амир Азими.

Конфликт между США и Ираном, по сути, уже является необъявленной войной.

Убийство Касема Сулеймани избавляет американцев от одного из самых закоренелых и боеспособных врагов на Ближнем Востоке и наносит удар в самое сердце исламской республики. Но в то же время это игра на резкое повышение ставок в регионе.

Теперь ситуация стала взрывоопасной, и необъявленная война может перерасти в реальное вооруженное противостояние.

В пятницу Вашингтон объявил об отправке на Ближний Восток дополнительно 3,5 тыс. солдат, объяснив это угрозой ответных действий со стороны Ирана. Подразделения армии США переведены в состояние повышенной боевой готовности.

США давно держали генерала под прицелом. Согласно рассекреченным военным материалам о войне в Ираке, возможность убийства Сулеймани рассматривалась американским командованием еще в 2006 году.

Тот факт, что на этот раз американцы нажали на курок, позволяет предположить, что президент Трамп считает, что польза от этого превосходит возможный риск.

Иранский режим ослаблен изоляцией, экономическими санкциями и недавними массовыми демонстрациями. Видимо, в администрации Трампа посчитали, что Тегеран выпустит пар, пригрозит ответными мерами, но на деле никаких серьезных стратегических угроз не последует.

Не все в США разделяют такую точку зрения.

"Президент Трамп только что подбросил динамит в пороховую бочку. Теперь ему придется рассказать американцам, что он намерен делать впредь, чтобы уберечь наши войска и сотрудников посольства, наших людей и наши интересы - как дома, так и за рубежом, а также наших партнеров в регионе и за его пределами", - заявил бывший вице-президент США Джо Байден.

Эр-Рияду и раньше приходилось расплачиваться за шаги своего союзника США.

В прошлом году Тегеран нанес несколько ударов по нефтяным танкерам королевства. А затем беспилотники нанесли удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, выведя из строя примерно половину нефтедобывающих мощностей страны.

Ответственность за удар тогда взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Но многие аналитики уверены, что это была демонстрация силы Тегерана. Тогда саудиты не нанесли ответного удара.

А Вашингтон, по сути, промолчал. И это не добавляет уверенности властям Саудовской Аравии и другим союзникам США в регионе.

Израиль: полная боевая готовность

Сразу после сообщений об убийстве Сулеймани правительство Израиля созвало экстренное совещание с главами спецслужб и армии. Разведка и армия переведены в состояние полной боевой готовности.

Многие в регионе кажется, что Иран с большей вероятностью нанесет удар по союзникам США в регионе - в частности по Израилю - чем по хорошо укрепленным и охраняемым американским военным базам в Ираке.

С утра 3 января на неопределенный срок закрыт израильский горнолыжный курорт на горе Хермон, по которой уже не раз пытались совершать удары с сирийской стороны. Закрыты для посещения туристов Голанские высоты.

Ирак: углубление конфликта

Вместе с Сулеймани был убит другой военачальник - влиятельный глава шиитского ополчения Ирака Абу Махди Мухандис. И это существенно осложняет обстановку в стране.

Спустя несколько часов после сообщений об авиаударе лидеры нескольких иракских военизированных групп поклялись отомстить Соединенным Штатам.

Это увеличивает риск нападений на американские военные базы в Ираке, где сейчас расквартировано около 5 тысяч американских военных.

В то же время духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Систани призвал все стороны принимать мудрые решения, поскольку страна переживает сложный, возможно, поворотный момент своей истории.

Россия является близким союзником Ирана. И мало кто сомневается, что Москва сейчас поддержит Тегеран политически и, возможно, материально. Как угодно, но только чтобы не оказаться втянутой в военное противостояние с США в регионе.

"У Ирана сейчас проблемы с США, ситуация выходит из-под контроля. Мы не знаем, что будет, будет ли военное столкновение между Ираном и США. Но в Тегеране, я думаю, четко понимают, что Россия такого противостояния не хочет и втягиваться в него не будет", - отмечает обозреватель Персидской службы Би-би-си Касра Наджи.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578154920
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