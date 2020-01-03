Домен оплачен. Сайты президента и правительства Киргизии восстановили свою работу

00:08 05.01.2020

02 января 2020, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Официальные сайты президента и правительства Кыргызстана восстановили свою работу. Об этом 24.kg сообщили в аппарате главы государства.



Уточняется, работа была восстановлена сразу, как только стало известно, что сайты перестали работать.

Напомним, что сайты правительственных структур и госорганов КР с доменом gov.kg были зарегистрированы в 2001 году. Срок регистрации завершился 1 января 2020-го. Чтобы продлить регистрацию домена, надо было оплатить его.