 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Новости и события
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Воскресенье, 05.01.2020
10:02  Ливийский маршал Хафтар объявил в Ливии джихад и мобилизацию
09:55  Эскалация на востоке Украины неизбежна: следствие убийства Сулеймани, - А.Ганжа
09:49  Супердоллар – валюта глубинного государства, - В.Катасонов
07:05  Неизветные ракеты падают на посольство США в Багдаде и американскую базу ВВС
00:35  Когда кончится американская "сланцевая революция", - А.Анпилогов
00:12  В Таджикистане образован еще один банк - "Алиф Сармоя"
00:08  Домен оплачен. Сайты президента и правительства Киргизии восстановили свою работу

Суббота, 04.01.2020
19:22  Будет ли новая война на Ближнем Востоке? Последствия убийства генерала Сулеймани, - ВВС
19:19  Убийство Сулеймани: Мир садится в окопы большой войны на Ближнем Востоке, - А.Ситников
17:56  Рос-либер Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани. А вдруг ответка..
17:39  Ливийский гамбит Эрдогана. Зачем Турции вводить войска в Ливию, - Джонатан Маркус
15:42  Ликвидация генерала Сулеймани - это заговор с целью убийства, - Bloomberg
14:38  Как ради TASHKENT CITY обокрали узбекистанцев (рассказ чиновника)
14:34  Замыкая круг. Власти Узбекистана вновь берут курс на ограничение базовых прав граждан
14:31  Штурмы/оборона Царицына - решающее сражение Гражданской войны в России (1918-20 гг.)
11:08  За осквернение памятника погибшим в ВОВ задержаны две сокулукские дурочки
10:39  Чемпионка Франции фигуристка Лекавалье сдала допинг-тест с кокаином. ВАДА молчит
10:25  Американский нокдаун Ирану. Что дальше? - Авигдор Эскин
09:39  Трамп сделал ход, Иран не может не ответить, что будет дальше? - Е.Сатановский
07:57  "Союз спасения" а-ля Епрст. Никакой пиар не спасет идеологических дебилов
00:36  Пентагон ликвидировал "серого кардинала" Ближнего Востока. Фитиль подожжен, - М.Беленькая
00:34  2019-й стал для казахстанского кинематографа годом мирового признания
00:28  Кто и зачем убил генерала Сулеймани? - Ст.Тарасов
00:17  США – Ирак – Иран: в чьих интересах военная эскалация? - А.Арешев
00:16  Ирак 2020 – кто кого? - А.Веселов
00:13  Россия вышла на советский уровень добычи нефти. Уря-я!
00:09  Первый полк РВСН ракет "Авангард" Россия разместила на казахской границе. Чтоб елбасам лучше спалось
Пятница, 03.01.2020
23:27  В Париже застрелен очередной ножевой террорист-исламист. Резал прохожих в парке От-Брюйер
22:23  Константин Затулин: "С убийством Сулеймани США переступили грань"
21:50  Белорус генерал Станислав Зась заступил на должность генсекретаря ОДКБ
18:18  "Армия Махди" обещает люто мстить США за смерть генерала Сулеймани
17:50  Пьяненькая белорусская журналистка Козлова вышла в прямой эфир с "говно-лыжного кулолта" (видео)
17:39  Клоуны уже не плачут. Аркадаг выступил диджеем на новогоднем "корпоративе"
17:15  Убийство Сулеймани обещает "жаркое начало десятилетия", - В.Мураховский
17:02  Трансферт власти в России: от либерализма к диктатуре? - Г.Ванин
16:45  Хубэйская напасть. Пневмония неизвестного вида выявлена в Китае
16:01  В мусоре нашли краденую картину Айвазовского "Штиль в гавани" за $600 000
15:55  Как друзья Путина спонсируют либералистические СМИ. Одна шайка-лейка
15:51  Надо срочно восстановить СССР! - Бенес Айо
15:40  Ливийская война – уравнение со многими неизвестными, - П.Шлыков
15:28  Убив Сулеймани Трамп объявил войну, - Frankfurter Allgemeine
14:42  Их нравы. Бывшая мавка Пескова опубликовала фото с голой жопой. На спор с Собчак
14:28  В джунглях Тайваня упал и потерялся вертолет с начальником Генштаба Имином на борту
11:26  Убийство врага идлибских джихадистов №1 генерала Сулеймани - акт международного терроризма
11:13  В Ираке ликуют и танцуют после убийства иранского генерала Сулеймани, - уверяет Госсек США Помпео. Совсем конченный?
11:03  Взрыв в Магнитогорске в декабре 2018 был терактом. Исполнители - джихадисты-гастарбайтеры из Таджикистана (расследование)
10:47  Интернационализациия гражданской войны в Ливии, - Д.Седов
10:34  США против Ирана. Началась первая война 2020 года, - Роберт Малли
10:27  При атаке американскими ракетами аэропорта Багдада погиб командующий спецназа "Кудс" Ирана генерал Сулеймани
09:18  Самолет Ан-12 с военными и чиновниками разбился в Судане - 15 погибших
04:30  США ударили ракетами по 5 базам шитской Хезболлы в Ираке и Сирии - много жертв
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    Кыргызстан   | 
Домен оплачен. Сайты президента и правительства Киргизии восстановили свою работу
00:08 05.01.2020

02 января 2020, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Официальные сайты президента и правительства Кыргызстана восстановили свою работу. Об этом 24.kg сообщили в аппарате главы государства.

Уточняется, работа была восстановлена сразу, как только стало известно, что сайты перестали работать.
Напомним, что сайты правительственных структур и госорганов КР с доменом gov.kg были зарегистрированы в 2001 году. Срок регистрации завершился 1 января 2020-го. Чтобы продлить регистрацию домена, надо было оплатить его.

Источник - 24.kg
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