В Таджикистане образован еще один банк - "Алиф Сармоя"

00:12 05.01.2020

Национальный банк Таджикистана (НБТ) сообщает об образовании еще одного банка на банковском рынке страны.

Решением Правления Нацбанка кредитной организации ОАО "Алиф Сармоя" выдана лицензия на осуществление банковских операций с национальной и иностранной валютой, передает Avesta.



Отмечается, что при выдаче лицензии председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода поручил главе ОАО "Алиф Бонк" Абдулло Курбонову расширить деятельность структуры путем открытия новых пунктов в регионах и расширения перечня банковских услуг.

Решением Правления НБТ, в связи с преобразованием микрокредитной организации "Алиф Сармоя" в ОАО "Алиф Банк", лицензия, выданная ОАО "Алиф Сармоя" считается недействительной.

Подчеркивается, что ОАО "Алиф Сармоя" выполнила все необходимые процедуры для преобразования в банк "Алиф Банк".