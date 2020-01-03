Неизветные ракеты падают на посольство США в Багдаде и американскую базу ВВС

07:05 05.01.2020

Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде (фото)



В Багдаде, в том числе недалеко от посольства США, взорвались несколько ракет. Сообщения о раненых пока не поступали.

Как передает Reuters, одна из ракет упала в особо охраняемой "зеленой зоне", где находится американская дипмиссия.



Еще две реактивные ракеты взорвались в районе базы ВВС, которую используют военные США.

Ранее в субботу в столице Ирака вспыхнули массовые протесты в связи с убийством иранского генерала Касемом Сулеймани при авиаударе США в Багдаде. Демонстранты потребовали от властей Ирака пересмотреть отношения со Штатами. Власти Ирана также пригрозили в ближайшее время ответить на действия Вашингтона.