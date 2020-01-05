Супердоллар – валюта глубинного государства, - В.Катасонов

09:49 05.01.2020 Валентин КАТАСОНОВ | 05.01.2020 |



О секретах производства фальшивых долларов

Даже у экспертов нет картины распространения долларового фальсификата. Как признает Нацбанк Украины, каждая пятая долларовая бумажка в стране – поддельная. По данным журнала "Нью-Йоркер", в начале текущего десятилетия примерно 20% стодолларовых купюр за пределами США были фальшивками. За пределами США по разным оценкам обращается от 60 до 80% купюр, сходящих со станков ФРС.



Сейчас масса наличности, сошедшая со станков Федерального резерва, составляет примерно 3,3 трлн. долл. Из них на стодолларовые купюры приходится 80%. Получается около 2,6 трлн. долл. За пределами США – масса легальных купюр объемом в 2 триллиона долларов. В ней доля 100-долларовых купюр даже выше, чем в той долларовой массе, которая обращается в Штатах. Купюры более мелкого номинала используются как средство торгового обмена и платежей, а стодолларовая купюра – признанный инструмент тезаврации. За пределами США 100-долларовые купюры прежде всего нужны как средство накопления.



Если исходить из оценки "Нью-Йоркера", за пределами США может находиться фальшивых стодолларовых купюр на общую сумму 400-500 млрд. долл. Центробанки периодически публикуют данные о количестве выловленных фальшивок – и местных валют, и иностранных. Как правило, цифры очень скромные. Если судить по ним, в лучшем случае по миру гуляет всего несколько миллиардов поддельных банкнот. Так, директор отдела банкнот Совета управляющих ФРС США Майкл Ламберт семь лет назад сообщил, что по всему миру было выявлено 90 млн. подделок. Это 9 млрд. долларов. Получается, что фальшивки составили около 1% по отношению ко всей массе 100-долларовых купюр в мире.



Одна из причин столь невысокого процента – исключительно высокое качество подделки многих 100-долларовых купюр.

Для справки: производство долларовых банкнот в США осуществляется на двух фабриках: одна в Вашингтоне, другая в Форт-Ворте, штат Техас (открыта в 1991 году). На производстве трудятся около 3 тысяч человек. На фабриках установлено самое совершенное оборудование (такое не купишь на свободном рынке). Повышенные требования предъявляются к "сырью", из которого изготавливаются купюры: краскам и бумаге, состоящей из комбинации хлопковых и льняных нитей и усиленной синтетическими волокнами. Так вот, оказывается, за пределами США обращаются такие долларовые купюры, которые по качеству изготовления выше, чем оригинальные банкноты! Определить такие фальшивки крайне трудно. Эти денежные знаки называют супербанкнотами (supernotes) или супердолларами (superdollars).



Впервые супердоллары появились в обращении в конце 1980-х (первая банкнота всплыла на Филиппинах в 1989-м). Супердоллары стали проникать и в США. Вашингтон несколько раз сообщал, что благодаря усилиям спецслужб с супердолларами покончено. Так, в период с 2002 по 2005 год ФБР и другие американские спецслужбы проводили операции "Дымящийся дракон" (Smoking Dragon) и "Королевское очарование" (Royal Charm). В результате было арестовано 87 человек и конфисковано фальшивых стодолларовых бумажек на сумму 4,5 млн. долл. Правда, в результате проведенных операций так и не удалось выявить источники происхождения супердолларов. Параллельно американские и британские спецслужбы проводили рейд в Англии. Там накрыли шайку фальшивомонетчиков во главе с неким Анастасиосом Арнаоти (Anatasios Arnaouti) и захватили партию супердолларов на сумму 3,5 млн. В ходе расследования, которое длилось до 2005 года, выяснилось, что подпольный цех производил в день купюр на сумму до полумиллиона. А производственные мощности позволяли и удвоить выход. Казалось, это и были те самые супердоллары, которые искали по всему миру.



Однако к всеобщему удивлению супердоллары снова стали выплывать то в одной, то в другой стране. В 2013-м было запущено производство новой 100-долларовой банкноты с очень высокой защитой (что привело к повышению производственных затрат примерно на 5 центов в расчете на одну купюру). Однако и это не привело к полному исчезновению супердолларов. На сегодня нет единого мнения по поводу источника фальшивок, но есть три версии – ЦРУ США, Северная Корея и Иран.



Первая версия: производство супердолларов организовано ЦРУ. Эту версию защищает известный немецкий специалист Клаус Бендер в книге "Секретный мир печатания банкнот" (2004). Тема роли ЦРУ нашла отражение и в книге Джейсона Керстена "Искусство делания денег" (2010). В ней Керстен пишет, что производство супердолларов необходимо ЦРУ для финансирования своей деятельности по всему миру. Конечно, Управление могло бы пользоваться и законными долларами из своего многомиллиардного бюджета. Однако ЦРУ является важнейшей частью так называемого глубинного государства, которое действует параллельно с официальной государственной властью и хочет стать первой властью в Америке. Секретная деятельность глубинного государства финансируется из разных источников, одним из них и являются фальшивые доллары.



Вторая версия – производство супердолларов осуществляется Ираном. Авторы версии указывают, что еще до исламской революции 1979 года Ираном было закуплено оборудование для печати своих денежных знаков (риалов). На тот момент оборудование не уступало американским станкам. Это дало основание утверждать, что иранцы часть оборудования переналадили для производства фальшивых долларов. Мол, такие фальшивые доллары помогали Тегерану выдерживать почти непрерывные (на протяжении четырех десятков лет) экономические санкции США.

Третья версия называет Северную Корею. Одним из ярких эпизодов, связанных с этой версией, является история задержания в 1998-м атташе по экономике посольства КНДР в России. Он был пойман во Владивостоке с 30 тысячами "зеленых". Тогда перебежчик утверждал, что лично участвовал в программе печатания фальшивок.



Авторы этой версии отмечают, что Пхеньян получил из ГДР станки для печатания денег еще в 80-е годы. А восточные немцы получили высококачественное оборудование на Западе с помощью своих спецслужб. КНДР, как и Иран, находится под санкциями Запада уже несколько десятилетий, поэтому производство супер-долларов на полученном от немцев оборудовании позволяло северным корейцам выдерживать эти санкции. Клаус Бендер говорит, что Северная Корея производила в год супер-долларов на сумму до 250 млн. долл. (эта цифра относится примерно к 2000 году). Некоторые авторы считают, что, наладив производство супердолларов, Пхеньян не только покрывает часть внутренних потребностей за счет закупок на внешнем рынке, но и вынашивает планы дестабилизировать денежное обращение США.



В открытых источниках подробно описываются детали производства. Отмечается, что производство организовано сверхсекретной структурой под названием "39-й отдел", которая находится в прямом подчинении ЦК Трудовой партии. В 39-м отделе работает примерно 130 сотрудников. Под их контролем находится не только производство супердолларов, но и многие другие предприятия. Причем часть их находится за пределами КНДР, в том числе в Европе. По разным оценкам, в год отдел "добывает" от 500 млн. до 1 млрд. долл. Под отделом находятся фирмы, которые конвертируют фальшивки в настоящую валюту, занимаются бизнесом (преимущественно теневым) на мировом рынке, производят и реализуют на внешнем рынке наркотики (в основном героин).



Вообще, вторая и третья версии происхождения супердолларов порождает много вопросов. Трудно поверить, что купюры высочайшего качества можно печатать на станках, попавших в Иран и КНДР несколько десятков лет назад, а купить новое оборудование высокого уровня, способного обеспечивать американские стандарты качества денежных знаков, на свободном рынке нельзя. Как отмечают некоторые эксперты, Северная Корея предпринимала попытки приобрести такое оборудование в Европе, но безуспешно. Кроме того, ФРС регулярно меняет состав бумаги, краски, а иногда и дизайн купюр. Какими бы квалифицированными ни были фальшивомонетчики в Иране и Северной Корее, они не в состоянии быстро адаптироваться к коррекциям, проводимым Федрезервом.

И тут возникают новые предположения.



Первое. Глубинное государство организует производство супердолларов на территории США, а Северная Корея и Иран – для отвода глаз. Отдельные истории захвата долларовых фальшивок с прямым или косвенным участием граждан КНДР и Ирана – не более чем спектакли, поставленные американскими спецслужбами. Эти спектакли должны утвердить общественное мнение в том, что источником фальшивомонетничества являются две упомянутые страны, "олицетворение мирового зла".

Второе. Глубинное государство опасается размещения производства фальшивых долларов на своей территории. Каким бы секретным ни было это производство, существует большой риск, что оно будет обнаружено. В Америке большинство граждан настроено против глубинного государства, и лучше вынести такое производство за пределы страны.



И тут чаще всего вспоминают Северную Корею. Неважно, каковы отношения между США и КНДР на официальном уровне – у глубинного государства вполне может быть с Пхеньяном конструктивное сотрудничество.



И эта версия – далеко не самая экзотическая. Один из ее сторонников – известный итальянский публицист Джульетто Кьеза. В статье "Третья мировая война уже началась. Против русских!" он обращает внимание на запредельно высокое количество фальшивых долларов на Украине. И далее Дж. Кьеза пишет: "Мое последнее открытие: откуда все эти деньги? Я знал, что США производят каждый месяц 85 млрд. долларов из ничего. Их создают компьютеры. Они оплачивают свой долг деньгами, которые производят искусственно, из нуля. 100-долларовые банкноты производятся… в Северной Корее! Существуют три места, где США производят свои деньги: два – в Америке, и третий – в Северной Корее, недалеко от Пхеньяна. Это целый город, окруженный спецслужбами Северной Кореи. Там создано целое производство. Это великолепные, настоящие американские доллары. Правда, не совсем настоящие, существует такое выражение: same-same but different" (то да не то. – В.К.).



Почему американцы производят деньги именно там? Потому что Северная Корея – самая изолированная страна в мире. Американцы сохраняют у власти корейских диктаторов, одновременно тайно финансируя секретные службы США – ЦРУ, АНБ и др. Оттуда деньги и для Украины, и для многого другого. Так действует криминал, который находится у власти.



Впрочем, эксперты называют и другие страны, где может быть организовано производство. Например, Перу. Там время от времени обнаруживают подпольные цеха по производству супердолларов. Это примерно как война американских спецслужб с наркобизнесом – устраиваются спектакли по обнаружению мелких наркоторговцев, чтобы прикрыть крупных. Тех, что хотят править миром. Источник - fondsk.ru

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