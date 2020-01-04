Эскалация на востоке Украины неизбежна: следствие убийства Сулеймани, - А.Ганжа

09:55 05.01.2020

Убийство Сулеймани и аль-Мухандиса неизбежно приведет к росту напряжения во всех "горячих точках" планеты

Символом политической ситуации на Ближнем Востоке в обозримом будущем может стать "большой овальный темно-красный камень в серебряной оправе". Так описывается перстень, по которому 3 января опознали разорванное в клочья тело бригадного генерала Касема Сулеймани, убитого в результате атаки американского дрона на выезде из багдадского аэропорта. Реакция на смерть командира спецподразделения "эль Кудс" (от 15 000 "специалистов"), элиты иранского Корпуса стражей Исламской революции и Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя главы иракской группировки Хашдаш-Шааби (от 100 000 бойцов) уже имеет место:



премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди призывает парламент провести экстренное заседание для принятия решения о присутствии американских войск в стране;

Белый Дом достаточно нервно предостерег Ирак от таких "неблагоприятных решений" , поскольку он будет этим "очень разочарован";

для убедительности своего "предостережения" США дополнительно отправят 3000 военнослужащих в Ирак, Кувейт и другие части региона;

Тегеран обещает отомстить после окончания траура по Сулеймани. У мусульман траур, "хидад", длится не более трех дней.



Что бы то ни было, Соединенные Штаты совершили политическое убийство государственного деятеля, то есть акт государственного терроризма. Причем сам Сулеймани террористом никогда признан не был, и "санкционный максимум" в его жизни - шестое место в списке высокопоставленных представителей иранского Корпуса стражей Исламской революции в Резолюции СБ ООН №1747 (2007 год), которых подозревали в причастности к ядерной и ракетной программам Ирана.



А ведь зря американцы обратились к теме персонального террора! Персы и арабы в этом тоже толк знают… Достаточно вспомнить 23 октября 1983 года, когда двумя взрывами в Бейруте было уничтожено 299 военнослужащих США и Франции. Тогда Рейган и Миттеран некоторое время "хранили лицо", но в феврале следующего года вывели свои войска из Ливана. То есть шииты, взявшие на себя ответственность за взрывы, добились своей цели.



В прессе, правда, проскальзывает мысль, что убийство "самого могущественного на сегодняшний день оперативника на Ближнем Востоке" (так американцы назвали Касема) "ведет к ослаблению или закату, но никак не укрепляет сообщество бесноватых (то есть, шиитских радикалов - А.Г.)". С таким мнением трудно согласиться, зато можно быть уверенным в другом: убийство Сулеймани и аль-Мухандиса неизбежно приведет к росту напряжения во всех "горячих точках" планеты. Потому что "горячая точка" это не только конфликт элит внутри страны, но и в первую очередь "перекрестное поле", место, где сталкиваются интересы планетарных игроков. А в перспективе глобального конфликта игроки неизбежно обязаны усиливать свое значение на таких полях. Свое и своих "прокси" ("союзниками" их назвать язык не поворачивается).



А значит речь идет и об Украине, восток которой давно стал горячей точкой. Тем более, что "семя Трампа" упадет на хорошо подготовленную почву.

Потому что как бы ни мироточил президент Зеленский на "нормандском формате" в Париже, это была всего лишь сухая теория. А на пышнозеленом древе жизни почему-то появляются совсем несъедобные плоды. Ведь решение силового конфликта на Донбассе, как не называй его - деоккупация, заморозка, особый статус - это неизбежный компромисс. А заявления и акции, периодически выдаваемые сторонами конфликта - это совсем не миролюбие и не поиск компромисса, это углубление противоречий.



По-моему, Киев и Донецк создали новый "региональный" вид спорта: "воткнуть иголку в задницу противника". Что только не вытворяли последнее время в Киеве! То президент Зеленский предлагает части жителей непризнанных республик добровольную депортацию: "И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать". То некий политолог Виктор Таран с телеэкрана предложит для населения мятежных районов "фильтрационную паузу" (временное поражение в правах). Хорошо, что не фильтрационные лагеря! То языковый омбудсмен Монахова обещает штрафовать на 11000 гривен ($450) "За неиспользование украинского языка".

Их противники тоже времени не теряют: чего стоит, например, заявление "Народного Совета ДНР" о новой границе республики, которая предполагается "по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года". Или комментарий Владимира Путина на саммите БРИКС: "Мы видим заявления официальных лиц, что в зону, откуда уже отвели войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования - и полиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев "ЛНР" и "ДНР". Или "языковой прогноз" главы ДНР Дениса Пушилина о постановке "под вопрос государственного статуса украинского языка в Республике". Из-за "массовых обращений жителей ДНР".



Таким образом, идет игра на "встречное раздражение" и бьют по болевым точкам - территория, язык и т. д. О каком мирном процессе в таких условиях может идти речь? Ведь это банальное и осознанное углубление общественного противостояния между Украиной и ее мятежными регионами. И следующим органическим этапом развития ситуации должна стать силовая эскалация конфликта. Особенно если этот этап будет подкреплен внешним импульсом планетарного противостояния. И "большой овальный темно-красный камень в серебряной оправе" может вполне стать символом такого импульса.

Да, весело начинается новый високосный 2020 год!

4 января 2020

Андрей Ганжа