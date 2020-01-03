Ливийский маршал Хафтар объявил в Ливии джихад и мобилизацию

10:02 05.01.2020

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации. Об этом он заявил в видеообращении к ливийцам.

"Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам и женщинам, военным и гражданским лицам", - заявил он. Хафтар подчеркнул, что Турция толкает свою армию на гибель, посылая ее в помощь правительству национального согласия Ливии.

Ранее турецкий парламент утвердил отправку военных в Ливию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет "закрывать глаза" на российских наемников частной военной компании "Вагнер" в Ливии. По словам президента Турции, эти наемники работают на командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.