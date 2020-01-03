Узбекистан закончил разминирование границы с Таджикистаном

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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10:02  Маршал Хафтар объявил в Ливии джихад и мобилизацию
09:55  Эскалация на востоке Украины неизбежна: следствие убийства Сулеймани, - А.Ганжа
09:49  Супердоллар – валюта глубинного государства, - В.Катасонов
07:05  Неизветные ракеты падают на посольство США в Багдаде и американскую базу ВВС
00:35  Когда кончится американская "сланцевая революция", - А.Анпилогов
00:12  В Таджикистане образован еще один банк - "Алиф Сармоя"
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Суббота, 04.01.2020
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19:19  Убийство Сулеймани: Мир садится в окопы большой войны на Ближнем Востоке, - А.Ситников
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15:42  Ликвидация генерала Сулеймани - это заговор с целью убийства, - Bloomberg
14:38  Как ради TASHKENT CITY обокрали узбекистанцев (рассказ чиновника)
14:34  Замыкая круг. Власти Узбекистана вновь берут курс на ограничение базовых прав граждан
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11:08  За осквернение памятника погибшим в ВОВ задержаны две сокулукские дурочки
10:39  Чемпионка Франции фигуристка Лекавалье сдала допинг-тест с кокаином. ВАДА молчит
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09:39  Трамп сделал ход, Иран не может не ответить, что будет дальше? - Е.Сатановский
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00:28  Кто и зачем убил генерала Сулеймани? - Ст.Тарасов
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Пятница, 03.01.2020
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22:23  Константин Затулин: "С убийством Сулеймани США переступили грань"
21:50  Белорус генерал Станислав Зась заступил на должность генсекретаря ОДКБ
18:18  "Армия Махди" обещает люто мстить США за смерть генерала Сулеймани
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17:39  Клоуны уже не плачут. Аркадаг выступил диджеем на новогоднем "корпоративе"
17:15  Убийство Сулеймани обещает "жаркое начало десятилетия", - В.Мураховский
17:02  Трансферт власти в России: от либерализма к диктатуре? - Г.Ванин
16:45  Хубэйская напасть. Пневмония неизвестного вида выявлена в Китае
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Узбекистан закончил разминирование границы с Таджикистаном
11:18 05.01.2020

Узбекистан заявил о завершении разминирования своей границы с Таджикистаном.
Разминирование на границе двух республик проводилось исключительно силами и средствами Узбекистана.
Об этом со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана сообщило интернет-издание Asia-Plus.

Напомним, что по итогам первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Таджикистан в марте 2018 года главы двух государств договорились, что к концу 2019 года завершат все работы по разминированию общей границы.

Узбекистан заминировал горные участки границы с Таджикистаном в конце 90-х годов прошлого века. Тогда официальный Ташкент объяснил подобные действия тем, что якобы хочет предотвратить проникновение на свою территорию боевиков "Исламского движения Узбекистана". По данным Национального минного центра Таджикистана, за последнее 20 лет от взрывов мин пострадало более 800 таджикистанцев.

Источник - rus.azattyk.org
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