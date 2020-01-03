Узбекистан закончил разминирование границы с Таджикистаном

11:18 05.01.2020

Узбекистан заявил о завершении разминирования своей границы с Таджикистаном.

Разминирование на границе двух республик проводилось исключительно силами и средствами Узбекистана.

Об этом со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана сообщило интернет-издание Asia-Plus.



Напомним, что по итогам первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Таджикистан в марте 2018 года главы двух государств договорились, что к концу 2019 года завершат все работы по разминированию общей границы.



Узбекистан заминировал горные участки границы с Таджикистаном в конце 90-х годов прошлого века. Тогда официальный Ташкент объяснил подобные действия тем, что якобы хочет предотвратить проникновение на свою территорию боевиков "Исламского движения Узбекистана". По данным Национального минного центра Таджикистана, за последнее 20 лет от взрывов мин пострадало более 800 таджикистанцев.