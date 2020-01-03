В активном поиске: главные находки археологов в постсоветских странах за 2019 год

13:08 05.01.2020 Клад Романовых, армянская амазонка и мавзолей Золотой Орды



Игорь Кармазин



"Каждого я прошу отнестись с пониманием и обратиться к проблеме подготовки к земле", - декламировал известный украинский политик. Есть, впрочем, люди, которые к земле готовы всегда. И это не только садоводы и огородники, но и археологи. За прошедший год на постсоветском пространстве результативными оказались сразу нескольких экспедиций. Так, в Узбекистане ученые нашли клад династии Романовых. В Армении обнаружили останки лучницы со следами нескольких ранений. В Казахстане нашли мавзолей времен Золотой Орды. Подробности - в материале "Известий".



Подвал сокровищ

В Узбекистане ученые Национального университета нашли часть коллекции великого князя Николая Константиновича Романова, который 37 лет прожил в Ташкенте. Клад обнаружили в подвале дореволюционного особняка в центре узбекской столицы. "После 1917 года здание использовали в качестве университета, склада, кинотеатра. Подвал был завален, о нем забыли", - объяснил один из поисковиков Мухаммадбобур Юсупов. По словам ученых, стоимость обнаруженных сокровищ превышает $1 млн.



Часть коллекции великого князя Николая Константиновича Романова, найденная в подвале особняка в центре Ташкента



Среди находок уникальные книги на русском, древнем тюркском, немецком, арабском, французском, латинском, английском языках. Исторические документы, карты, религиозные сочинения. В частности, обнаружены отделанные золотом старинные книги XVIII–XIX веков из российского императорского дворца, редчайшие иллюстрированные исследования европейских натуралистов о природе, животном мире и птицах Средней Азии, рукописи XII–XVIII веков. Кроме того, найдены золотые слитки общим весом 8 кг, серебряные слитки, иконы, 71 золотая, серебряные и бронзовые монеты.



Книги XV-XVI веков из коллекции великого князя Николая Константиновича Романова, найденной в подвале особняка в центре Ташкента



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Стоимость клада - миллионы долларов



Согласно сообщению государственного информагентства Узбекистана, сразу после обнаружения клада "группа местных жителей и иностранных граждан" попыталась вывезти богатства за пределы страны. "Только за одну книгу, покрытую сусальным золотом, они предлагали $600 тыс.", - говорится в публикации. Находки при помощи сотрудников службы госбезопасности передали в Государственный музей истории Узбекистана. Часть предметов отправилась на реставрацию в Германию и Польшу. Позже клад в виде отдельной выставки представят в музее, а затем добавят в число экспонатов.



Пикник афшина



В таджикском городе Пенджикент ученые приступили к раскопкам дворца Деваштича - правителя (афшина) Согдийского царства. Резиденция состояла из четырех этажей. "На первом этаже находилась охрана, второй был предназначен для приема военачальников, на третьем принимали иностранных послов. На четвертом этаже жил сам Деваштич, там же находился тронный зал", - рассказал директор музея Пенджикента Исматулло Рахматуллоев. В окрестностях дворца археологи обнаружили требушет и зороастрийский храм.



Раскопки дворца Деваштича в городе Пенджикент в Таджикистане



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Известно, что Деваштич был одним из последних правителей Согда. Арабы взяли царство под свой контроль в 712 году. Деваштич поддерживал дружеские отношения с халифами, но тайком готовил восстание, которое и разразилось в 720 году. К своему мятежу он пытался привлечь правителя Ферганы. Тот обещал помощь и убежище в случае неудачного исхода кампании, но оказался предателем. В решающей битве Деваштич потерпел поражение и скрылся в крепости Муг. Арабы взяли ее штурмом, а предводителя вражеского войска сначала кинули в темницу, а потом распяли. Голову афшина отправили халифу Багдада.



Очередь в мавзолей



В Казахстане на берегу озера Торе в Северо-Казахстанской области найден погребальный комплекс Кызылоба. "Это огромная усыпальница эпохи Золотой Орды размером 30 на 40 м. Стены толщиной до 3 м сложены из обожженного кирпича, так называемого золотоордынского стандарта. Можете себе представить: купол такого мощного сооружения должен быть не менее 30 м", - рассказал руководитель учебно-научного центра археологии Северо-Казахстанского университета Анатолий Плешаков.



Раскопки погребального комплекса Кызылоба на берегу озера Торе в Казахстане



По его словам, в усыпальнице похоронены чингизиды - представители рода Чингисхана. "В те времена на портале здания было принято указывать имя усопшего, поэтому, когда раскопаем гробницу, возможно, узнаем и личности погребенных", - говорит Плешаков.



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В комплексе всего семь мавзолеев, но один из них разрушен при установке геодезического знака. "Геодезисты закапывали знак и попали в погребение. Скорее всего, они же забрали оттуда и все ценные вещи. Нам достались лишь красивая золотая сережка и две нашивки, видимо, не замеченные теми искателями. К счастью, остальные погребения не тронуты. Работы по их изучению предстоит очень много", - объясняет историк, отмечая, что раскопки Кызылобы продолжатся в мае следующего года.



Скифы и любовь



Несколько находок сделали ученые на Украине. В Киеве около Софийского собора нашли сооружение конца XII века. Первоначально ученые посчитали, что наткнулись на остатки Софийских ворот с надвратной церковью. Но спустя месяц исследований решили, что нашли нечто большее. "Стены сооружения по своей конструкции намного сложнее, нежели въездные ворота, ведь здесь были помпезные арки и колонны. Здание имеет намного большую площадь, чем мы предполагали. Возможно, это дворец", - рассказал археолог Тимур Бобровский.



Сооружение конца XII века, найденное около Софийского собора в Киеве



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Исследователи выяснили, что сооружение пытались реконструировать в XVII веке, но в XVIII веке его разобрали. Во время раскопок археологи нашли обломки керамики, браслеты, стекла и монеты более поздних времен. Стекла для круглых оконных рам от времени покрылись коричневым налетом, а предназначались они для оконных рам, которые в те времена были круглые.



Много откликов в соцсетях получила находка, которую реставраторы сделали в Староакадемическом корпусе Киево-Могилянской академии. Здесь ученые обнаружили любовную записку начала XIX века. На одной стороне послания приведена цитата из русского перевода оперы "Дева Дуная", который вышел в 1803 году. "Приди вечером ко мне, златой, приди, ты мой драгой, (...) приватства совершить. Невесту милую найдешь. Познай, сколь я тебя люблю. (...) чувствовать горю скорей", - гласит отрывок.



Любовная записка начала XIX века, найденная реставраторами в Староакадемическом корпусе Киево-Могилянской академии



На обратной стороне тот же автор умоляет: "Приди. Приди. Приди". Там же, на обратной стороне, есть запись другим почерком, которая ставит точку на отношениях. Текст примерно такой: "Священнический чин монашеский и весь причет церковный да помянет Господь Бог во царствии своем всегда ныне". Очевидно, взаимного чувства у двух людей не произошло.



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Амазонка с луком



В Армении в некрополе Бовера I нашли останки женщины со следами развитой мускулатуры и боевых ранений. Девушка умерла в возрасте от 20 до 30 лет. Ее похоронили вместе с керамическими сосудами и украшениями.



Судя по развитым костям, к которым крепились мышцы, она была довольно сильной. Так, у девушки хорошо развиты дельтовидные и грудные мышцы. Это значит, что она часто сгибала руки - скорее всего, она была лучницей. Бедренные кости свидетельствуют о хорошо развитых ягодичных мышцах - девушка была еще и наездницей.



Останки женщины, найденные в некрополе Бовера I в Армении



О том, что погребенная была воином, рассказывают и следы травм. Так, в левом колене застрял фрагмент железного наконечника стрелы, причем эта рана зажила задолго до смерти. Еще три ранения "амазонка" получила незадолго до гибели, возможно, они и стали причиной смерти. Это следы рубленых ран на левой тазовой кости и на правой бедренной, а также колотой - на левой большой берцовой кости. То есть перед смертью девушка получила раны от двух разных видов оружия, скорее всего от топора и меча. Вероятно, в бою ее ранили разные люди.



По наконечнику стрелы и сопровождающим предметам погребение датируется VIII–VI веками до н.э. В это время на территории Армении существовало государство Урарту. По письменным источникам известно, что война играла важную роль в жизни этой культуры и что урартские женщины сражались наравне с мужчинами. Считается, что именно они могли стать прообразом амазонок в греческих мифах. Источник - Известия

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