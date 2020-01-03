В Институте истории РАН издан сборник "Революции и реформы в XX веке в истории России и Китая"

13:10 05.01.2020

Революции и реформы в XX веке в истории России и Китая |Текст] : сборник статей / Институт российской истории Российской академии наук ; Академия общественных наук КНР . - Москва: Институт российской истории РАН , 2019 . - 214, |2| с. ISBN 978-5-8055-0369-7



Сборник статей, посвящен исследованию проблемы - революции и реформы в истории России и Китая в XX в.



Авторами стали российские и китайские исследователи, по преимуществу сотрудники Института российской истории РАН и Китайской академии общественных наук.



В центре внимания авторов оказались вопросы, связанные с предпосылками и ходом революции 1917 г. в России, ее влиянием на развитие Китая.



Другая тема сборника - это анализ реформ в СССР и Китае в конце XX в., причины, приведшие к распаду Советского Союза, отличие реформ в Китае от тех, которые прошли в позднем СССР.



Сборник адресован историкам-исследователям новейшей истории СССР и КНР, специалистам в области историографии.



http://www.iriran.ru/sites/default/files/revolution_reforms_2019_cont.pdf