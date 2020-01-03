Вышла новая книга Д.А. Аманжоловой "Советский проект в Казахстане: власть и этничность. 1920-1930-е гг."

13:14 05.01.2020

Аманжолова Д.А. Советский проект в Казахстане: власть и этничность. 1920-1930-е гг. – М.: Институт российской истории РАН: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 480 с., 8 л. ил. ISBN: 978-5-8055-0370-3



В монографии исследуются проблемы реализации советского национального проекта в 1920-1930-е гг. на примере Казахстана - основные направления и события истории становления казахского советского политического класса, механизмы и значение взаимоотношений центра и казахской этнополитической элиты.



Особое внимание уделяется истории большевизации национального кластера управленцев, этнокультурной специфике и взаимосвязи процессов большевизации и советизации, власти и этничности. Исследование нацелено на выработку более полного и точного представления о становлении советской этнополитической элиты как ключевого фактора нациестроительства в СССР 1920-1930-х гг.



Монография реконструирует события истории казахского политического класса, механизмов и значения взаимоотношений центра и казахской этнополитической элиты.



Автор использовала широкий круг источников из Государственного архива РФ, архива социально-политической истории (РГАСПИ) и др., собрала и оформила статистические данные, приведенные в приложении к изданию.



Как пишет Д.А. Аманжолова: "Накопленный в 1920-1930-е гг. опыт содержит конфронтационные и конструктивные компоненты. Их изучение в конкретно-исторической динамике раскрывает причины и последствия, взаимодействие формальных и неформальных ресурсов и механизмов формирования новой властвующей элиты".