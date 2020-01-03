Смерть Темного Рыцаря: Зачем США убили Сулеймани, - А.Онтиков

13:16 05.01.2020 Смерть Темного Рыцаря: США убили иранского генерала Касема Сулеймани

Ликвидация военачальника грозит серьезной дестабилизацией ближневосточного региона



Андрей Онтиков



Новый виток эскалации и новые жертвы - вот что ждет ближневосточный регион в ближайшем будущем. Именно о таком сценарии говорят политики, дипломаты и эксперты после убийства главы иранского спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, которого в СМИ называли Темным Рыцарем. "Известия" разбирались, почему США устранили столь знаковую и популярную личность и чем на это может ответить Тегеран, который уже пообещал отомстить.



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Ракета, всколыхнувшая регион



Касем Сулеймани стал не единственной жертвой американского ракетного удара по аэропорту Багдада. Вместе с ним погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд Аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис, другие члены этой структуры, офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), куда входит спецподразделение "Аль-Кудс", и еще несколько человек, в том числе зять иранского генерала. По информации арабских СМИ, Касем Сулеймани прилетел в иракскую столицу 2 января в районе 23:00 после рабочей поездки в Дамаск, которая продлилась несколько дней. В Багдаде его встретили представители ополчения. Сообщается, что удар был нанесен беспилотником, когда машина, в которой находился Касем Сулеймани, подъехала к пункту контроля, расположенному в районе въезда в аэропорт. Как отметили в Пентагоне, атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, при этом американцы не уведомили о своих намерениях иракские власти.



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Убийство иранского военачальника буквально всколыхнуло ряд стран региона. Сирия осудила действия США. В Ираке удар Вашингтона назвали "актом агрессии" и "нарушением суверенитета". Как заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди, "это приведет к войне в Ираке и регионе". Реакция последовала и из ООН. Спецдокладчик Всемирной организации по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар написала в своем Twitter, что "целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека". А генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к сдержанности с целью недопущения еще одной войны в Персидском заливе.



В самом Иране прошло экстренное заседание Совета безопасности страны. Официальный представитель правительства исламской республики Али Рабии заявил, что "США перешли красную черту, иранская нация в подходящее время решительно ответит на это". Верховный лидер аятолла Али Хаменеи высказался в куда более жестком ключе, отметив, что "месть ждет тех, на чьих руках осталась его [Касема Сулеймани] кровь, как и кровь других мучеников". В Иране после убийства военачальника объявили трехдневный траур. На улицы городов вышли демонстранты с требованием наказать США.



Дональд Трамп между тем в своем Twitter написал, что глава подразделения "Аль-Кудс" "убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и планировал убить еще больше… но попался!" В свою очередь, как заявил госсекретарь Майк Помпео, США готовы к возможному ответу со стороны исламской республики и сделают все, чтобы защитить американцев.



Темный рыцарь решил курдскую проблему в Ираке

Соглашение о выводе пешмерга из Киркука было достигнуто при посредничестве одного из генералов Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани



Герой и надежда исламской республики



Касем Сулеймани происходил из бедной семьи. В 1979 году он вступил в КСИР. В 80-х принимал участие в ирано-иракской войне. В конце 90-х иранского военачальника назначили главой спецподразделения "Аль-Кудс".



Некоторые источники называют Касема Сулеймани "вторым человеком в Иране". Возможно, это некоторое преувеличение, тем не менее его фигура в исламской республике стала во многом знаковой и крайне популярной. Именно главу подразделения "Аль-Кудс" отправляли урегулировать ситуацию на самых проблемных участках. Например, в ходе сирийского кризиса он командовал проиранскими формированиями в ходе операции по освобождению Алеппо в 2016 году, а в 2017 году в Ираке способствовал выводу курдских формирований из спорного Киркука и возвращению этого района под контроль Багдада. Во многом усилиями именно Касема Сулеймани Ирану удалось прочно закрепиться в Сирии и Ираке, что в последние годы стало серьезным раздражающим фактором для США и Израиля.



Вместе с тем он не только командовал войсками на поле боя, но и активно работал на политическом и дипломатическом поприщах. Так, во второй половине 2015 года в различных СМИ появлялась информация о нескольких визитах иранского генерала в Москву. По их данным, Касем Сулеймани встречался с представителями российского руководства, в том числе и президентом Владимиром Путиным. В МИДе тогда эти сведения опровергли. Но как бы то ни было, учитывая, что в сентябре того же года Россия начала операцию в Сирии, в прессе и экспертном сообществе пошли слухи, что именно глава корпуса "Аль-Кудс" приложил немало усилий, чтобы убедить Москву вмешаться в конфликт.



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Согласно плану, операция по освобождению иракского Мосула под руководством генерал-майора Касема Сулеймани начнется до конца 2016 года



В октябре прошлого года посол России в Тегеране Леван Джагарян заявил, что Касем Сулеймани сыграл "очень важную и положительную роль" в деле борьбы с ИГ (организация запрещена в России).



Вялотекущий конфликт с большими последствиями



Конфликт между Вашингтоном и Тегераном перешел грань дипломатического противостояния и игры мускулами еще до убийства Касема Сулеймани. В последние недели участились вооруженные нападения на военные базы в Ираке, где присутствовали американские военнослужащие. За ними, как убеждены в США, стояли проиранские формирования. В середине декабря 2019 года глава Пентагона Марк Эспер обратился к властям в Багдаде с просьбой воспрепятствовать этому.



Однако 27 декабря одна из баз в провинции Киркук подверглась обстрелу. По ней было выпущено более 30 ракет. В результате погиб один гражданский наемный сотрудник, четверо американских военных были ранены. В ответ авиация США 29 декабря нанесла серию ударов по базам близкой к КСИР группировке "Катаиб Хезболла" в Сирии и Ираке.



Уже 31 декабря у посольства США в Багдаде вспыхнули акции протеста, которые вылились в попытку штурма дипмиссии. На фоне беспорядков там была приостановлена консульская работа, американским гражданам рекомендовали не приближаться к зданию. Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство и пригрозил ему последствиями. В Тегеране эти обвинения отвергли. Но как бы то ни было, убийство Касема Сулеймани можно рассматривать как продолжение тех событий. Однако теперь они могут захлестнуть не только Ирак.



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На пороге новой реальности



Именно на это обратили внимание в своих заявлениях российские официальные лица. Президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора высказали озабоченность в связи с убийством Касема Сулеймани. В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что "эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе".



Как отметили между тем в российском Минобороны, "недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности".



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А официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" указала, что речь идет о проявлении новой реальности, когда без соотношения с какой-либо правовой основой уничтожается официальное лицо суверенного государства. Ранее на своей странице в Facebook она написала, что действия США приведут лишь к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.



Что сделает Иран



Действительно, главный вопрос сейчас заключается в том, как ответит Иран на действия американцев и в чем будет заключаться его месть. Наблюдатели сходятся в одном: большой войны между Тегераном и Вашингтоном с вовлечением в нее ряда стран ближневосточного региона не будет. Между тем возможных сценариев развития событий на данном этапе не так уж и мало.



Например - и это, пожалуй, один из самых оптимистичных вариантов - серьезно усилится интенсивность и масштаб нападений на военнослужащих США в Ираке. Некоторые эксперты полагают, что Тегеран может организовать атаки на американцев еще и в соседней Сирии.



Также обсуждается вариант, что под удар будет поставлен Израиль, главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке. Там, к слову, по сообщениям СМИ, после убийства Касема Сулеймани глава минобороны Нафтали Беннет созвал экстренное совещание. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию.



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Могут с новой силой вспыхнуть и другие проблемные точки вроде Йемена, где иранское влияние сильно и есть соблазн поквитаться с другим американским союзником в лице Саудовской Аравии. Хотя, по большому счету, очередной виток противостояния в исламском мире будет лишь на руку Вашингтону, воплощающему принцип "разделяй и властвуй".



В то же время некоторые наблюдатели допускают вариант, что никакой эскалации не будет. И даже наоборот, ситуация начнет развиваться в конструктивном русле. Основой для таких выводов служит запись Дональда Трампа в Twitter, в которой американский президент говорит, что "Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал в ходе переговоров". В этих словах усмотрели приглашение к диалогу. Но сложно представить, что Тегеран на такое согласится.



Как бы ни развивались события в дальнейшем, уже сейчас понятно: с наступлением нового года США открыли новую страницу в истории Ближнего Востока. И что-то подсказывает, что писаться она, скорее всего, будет кровью. Источник - Известия

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