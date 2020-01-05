Убийство генерала: США выстрелили в себя из-за Израиля, - М.Ошеров

15:20 05.01.2020

Убийство Соединенными Штатами Америки генерала Касема Сулеймани, одного из руководителей КСИР - Корпуса стражей исламской революции, является международным преступлением, открыто осуществленным США. Вместе с генералом Касемом Сулеймани был убит один из руководителей иракской армии.



Все это произошло на территории суверенной страны - государства Ирак. Между Соединенными Штатами и Ираном нет войны, нет военных действий. Обвинения США генералу Сулеймани, в основном, состоят в поддержке им антиамериканских организаций.

Такие "зеркальные" и более сильные обвинения можно предъявить многим руководителям и официальным деятелям многих государств, в том числе самих США, поддерживающих бандитов в Сирии и государственных бандитов на Украине.



Достаточно вспомнить сенатора Маккейна, лично встречавшегося с руководителями террористических организаций. Все американские официальные лица из военно-политического руководства США поддерживают террористов и убийц в различных странах мира.

Руководители Европы, Турции, Саудовской Аравии и стран Персидского залива также поддерживают бандитов в Сирии, в Ливии, в Йемене.



Государство Израиль обучало и вооружало грузинскую армию перед нападением на Южную Осетию и на граждан России, осуществляет политику государственного терроризма в отношении Ирана, Сирии и арабского народа Палестины.



Все руководители этих стран виновны в международных преступлениях и в поддержке международного терроризма в различных странах.

К принятию решения об убийстве генерала Касема Сулеймани Соединенными Штатами Америки привела цепь событий, напрямую связанных с отстаиванием США интересов Израиля на Ближнем Востоке, зачастую противоречащим национальным интересам самих Соединенных Штатов Америки.



Все началось с обстрела американцами лагеря одного из подразделений иракской армии в городе Каиме на границе с Сирией. Через этот город проходит единственная наземная трасса, соединяющая Багдад и Дамаск, трасса, которая очень мешает государству Израиль.



Самим Соединенным Штатам Америки город Каим не нужен, но из-за влияния Израиля они хотят контролировать город Каим в Ираке и не уходят из сирийского района Ат-Танф, контролирующего другую трассу Багдад - Дамаск.

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Израильскому руководству очень нужно прервать прямое сообщение между Сирией, Ираком и Ираном, и для этого они готовы на все, в том числе на любые действия чужими руками.



Нападение США на базу иракской армии в городе Каиме и убийство там американцами свыше двадцати солдат и офицеров иракской армии вызвало массовые народные протесты во всем Ираке, в том числе и в Багдаде, где люди пошли выразить свой протест к комплексу зданий американского посольства.



События частично вышли из-под контроля, но серьезных последствий эти массовые протесты не имели. На следующий день в Багдад прилетает генерал Касем Сулеймани, и американцы открыто его убивают вместе с членами официального руководства Ирака - членами встречающей делегации. Какими соображениями руководствовалось руководство США, совершившее международное преступление, сейчас уже не важно.

События на Ближнем Востоке начинают развиваться в сторону обострения всех конфликтов.



Сейчас парламент Ирака собирается для принятия закона о запрете любого иностранного военного присутствия на своей территории - речь идет об американских военных базах, расположенных на территории Ирака, существование которых после принятия этого закона станет незаконным.

На место погибшего генерала Касема Сулеймани иранским руководством уже назначен новый руководитель, его бывший заместитель, работавший вместе с ним долгие годы. В Кувейт сейчас прибывает 82-я десантная дивизия США, имеющая в составе 15 тысяч солдат и офицеров. Госдепартамент США рекомендовал всем американцам, находящимся на территории Ирака, срочно покинуть эту страну.

Соединенные Штаты Америки не впервые совершают международные преступления, но впервые делают это открыто и нагло, с одновременными дипломатическими мерами в попытках избежать ответной реакции Ирака и Ирана.



Сейчас американские международные преступники из Государственного департамента США говорят о деэскалации (то есть о нежелании получать в свой адрес ответные меры Ирана и Ирака), а президент США, отдавший этот преступный приказ, открыто похваляется своими действиями в Twitter.



Руководители Соединенных Штатов Америки становятся все более и более неадекватными с точки зрения простой человеческой логики, и с ними уже становится невозможным ведение любых переговоров и заключение каких-либо договоров и соглашений.



Мир должен принять решение о введении международных санкций против этой страны и против ее безумного и преступного руководства, других действий, снижающих влияние этой страны на наше общество и на нашу цивилизацию, других действий для введения этой страны в рамки цивилизованного мирового сообщества.

Нынешняя политика США должна быть остановлена и прекращена, причем действиями всего мира, всей земли, иначе человечество, человеческое общество просто будет самоуничтожено безумными руководителями Соединенных Штатов Америки и теми, кто стоит за их кулисами.

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Михаил Ошеров, специально для "Русской Весны"



05.01.2020