"Никто никогда мне ничего не дарил": миллиардер Алишер Усманов дал интервью FT

20:45 05.01.2020 Людмила Петухова Forbes Staff, Юлия Котова Forbes Staff



Российский миллиардер Алишер Усманов впервые за десять с лишним лет дал интервью газете Financial Times. Он рассказал об отношениях с Путиным и Абрамовичем, санкциях и наследниках, расставании с "Арсеналом" и интересе к новому клубу. Forbes пересказывает самое интересное из интервью



Интервью с Алишером Усмановым F 9 вышло в рубрике Lunch with the FT, в которой журналисты издания общаются с бизнесменами и топ-менеджерами за обедом в ресторане (а иногда, как было в случае с создателем Ethereum Виталиком Бутериным, заказывают еду на дом). С Усмановым автор материала, шеф московского бюро FT Генри Фой встретился в отеле на озере Тегернзее в Баварских Альпах. В последний момент интервью едва не отменилось. Усманов сослался на трудный день и добавил: "Честно говоря, если вы хотите узнать все о моей жизни, нам понадобится как минимум две бутылки водки".



Интервью все же состоялось - в ресторане пятизвездочного отеля, имитирующем классическую таверну с обитыми деревом стенами и официантками в традиционных баварских платьях, описывает Фой. В совокупности обед из баварских блюд, на котором также присутствовал переводчик Усманова, обошелся в €288. Больше четверти этой суммы (€62) ушло на водку.



"Без водки что это за разговор?" - пояснил Усманов. Как пишет Фой, миллиардер поднимал тосты "за дружбу", "за свободу выбора" и "за спорт, друзей и прекрасных женщин". Forbes пересказывает самое интересное из интервью.



О Путине и отношениях с властью



На вопрос журналиста о том, близок ли Усманов к президенту России Владимиру Путина, миллиардер ответил, что общается с ним, но никаких личных заданий никогда от него не получал.

"Ему ничего не нужно. Ему не нужны олигархи, только крепкое государство", - говорит Усманов о Путине. "Я признаю лидера страны, гражданином которой являюсь. Я уважаю его. Я думаю, что сегодня он является лидером номер один в мире… Но я никогда не имел ничего общего с этими так называемыми специальными заданиями", - подчеркнул миллиардер.



Под специальными заданиями Усманов имел в виду заявления властей США о том, что некоторые российские бизнесмены действуют от имени Кремля, уточняет FT. В январе 2018 года Минфин США представил конгрессу так называемый кремлевский доклад со списком "высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей, приближенных к руководству России". В этот список вошел в том числе и Алишер Усманов.

Усманов подчеркивает, что его нельзя называть "олигархом" - своим богатством, по его словам, он ни в коей мере не обязан государству, так как свои активы он приобрел на рынке, а не в процессе приватизации в 1990-е годы. "Все активы я и мои партнеры покупали в России, на вторичном рынке, это не было связано с так называемым процессом приватизации. Никто никогда мне ничего не дарил", - заявил он.



При этом миллиардер признает, что государство ему часто помогало. "Все время, с тех пор как я начал заниматься крупным бизнесом, крупными промышленными активами, власть, государство были очень полезными и никогда не отказывали нам ни в чем", - пояснил бизнесмен.



О санкциях



Усманов заверил, что не боится введения против него санкций, так как в своей жизни повидал вещи и пострашнее, но признал, что если это случится, ему "будет больно". "Как я могу бояться санкций, если в жизни я столкнулся с гораздо более серьезными вещами? Я их не заслуживаю, поэтому будет больно, если они придут… Я не вмешиваюсь. Я не вмешиваюсь ни в какие политические вопросы", - заверил он.



В 2014 году после введения санкций против России из-за присоединения Крыма Усманов сократил свою долю в USM холдинге, снизив ее с 58% до 48%, что должно спасти компанию от негативного влияния в случае, если против него введут персональные санкции.

По мнению миллиардера, применять политические и военные средства борьбы к бизнесу неправильно. "Россия - большая страна и в некотором смысле это сверхдержава. И она будет бороться за свое место. И чем раньше ее партнеры поймут это, тем легче им будет легче заключить сделку. Я уверен, что миллионы [людей] думают, как я", - сказал он.



О футболе, уходе из "Арсенала" и новом клубе



В августе 2018 года миллиардер продал свою 30% долю в футбольном клубе "Арсенал" миллиардеру Стивену Кронке, с которым многие годы боролся за контроль в клубе. "Если бы мы работали вместе, мы бы наверняка достигли гораздо большего. Но время придет, вы знаете, для большего успеха, и поклонники "Арсенала" вернутся на стадион", - комментирует этот вопрос Усманов.



По словам миллиардера, уход из "Арсенала" был похож на прощание с любовью. "А как бороться со старой любовью? Нужно найти новую", - смеется он. Такой новой страстью, как пишет FT, может для него стать английский клуб "Эвертон", контрольным пакетом в котором владеет партнер и давний друг Усманова Фархад Мошири. По словам Усманова, если ему предложат, он с удовольствием вложится в клуб.



"Я думаю о своих инвестициях в этот клуб. Я не могу отказаться от "Арсенала", не оставлю его как болельщик. Но если я присоединюсь к "Эвертону", то я буду носить его футболку, потому что я профессионал", - добавил он.

Усманов также не исключает, что может инвестировать в строительство стадиона "Эвертона". По данным Financial Times, Усманов помог переманить в клуб итальянского тренера, бывшего тренера "Реал Мадрид" и "Ювентус" Карло Анчелотти.



О наследстве



Свои активы миллиардер планирует разделить между родными и руководителями его компаний. "Жизнь не вечна, - говорит Усманов. - Многие люди помогали мне. Поэтому я хочу помочь своей семье и своим менеджерам, отдав им свои доли". В интервью Forbes он также рассказывал, что в будущем планирует передать свой пакет менеджменту компании, а не детям.

Усманов передаст топ-менеджерам свой пакет акций USM Holdings

"Пятьдесят процентов семье, пятьдесят процентов - менеджерам, которые, на мой взгляд, заслуживают этого, - делится планами Усманов. - Каждый, кто сегодня находится на высокой должности, получит свое. Это моя натура. Если судьба что-то дала, надо делиться".



О "Коммерсанте"



Усманов отрицает, что принадлежащий ему ИД "Коммерсантъ" в прошлом году уволил политических корреспондентов газеты по распоряжению акционера. "Я этим сейчас не занимаюсь, - говорит он, называя уволенных журналистов "хорошими". - Иногда я высказываю свое мнение [редактору] о статьях или о чем-то подобном".

Фой отмечает, что одного его знакомого журналиста уволили за статью об Усманове. "Послушайте, в "Коммерсанте" часто появляются слухи обо мне, - отвечает миллиардер. - [Верить им] точно не стоит. Они часто ошибаются".

"Алишер Бурханович узнал из прессы". Представитель миллиардера об увольнении журналистов



О Романе Абрамовиче



Усманов знаком с владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем F 10 с 1986 года и называет его "очень хорошим другом". За обедом он обсуждает решение Великобритании не продлевать визу бизнесмену с 2018 года.

"Когда речь идет о ком-то, кто вложил столько денег в Великобританию, кто болеет за "Челси" и гордится Лондоном, - я считаю, что как минимум с ним должны были поговорить и объяснить, что он должен сделать, чтобы остаться в Великобритании. Я думаю, в этом случае влияла политика", - сказал Усманов.



Об инвестициях в Кремниевой долине

"Я знал, что эта компания перевернет мир с ног на голову", - говорит Усманов о своих ранних инвестициях в Facebook. По его словам, он вложил в компанию $460 млн напрямую и еще $420 млн через фонд, управляемый его партнером Юрием Мильнером F 31, и в какой-то момент контролировал почти 8% акций Facebook. Инвестиции, по словам Усманова, вернулись более чем в пятикратном размере. Источник - forbes.ru

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