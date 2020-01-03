У самопровозглашенного "президента" Венесуэлы Гуайдо отняли легитимный пост главы Парламента

22:19 05.01.2020

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Вместо него место спикера займет провластный депутат Луис Парра.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась в конце января 2019 года. На фоне массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других стран объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.