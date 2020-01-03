 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 05.01.2020
22:58  Иран вышел из ядерной сделки и грозит США военным ударом
22:55  Парламент Ирака проголосовал вывод американских войск из страны
22:19  У самопровозглашенного "президента" Венесуэлы Гуайдо отняли легитимный пост главы Парламента
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18:15  США начали войну с народом Ирана и ощутят "сущностную реакцию Ирана", - С.Шакарянц
15:20  Убийство генерала: США выстрелили в себя из-за Израиля, - М.Ошеров
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07:05  Неизветные ракеты падают на посольство США в Багдаде и американскую базу ВВС
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Суббота, 04.01.2020
19:22  Будет ли новая война на Ближнем Востоке? Последствия убийства генерала Сулеймани, - ВВС
19:19  Убийство Сулеймани: Мир садится в окопы большой войны на Ближнем Востоке, - А.Ситников
17:56  Рос-либер Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани. А вдруг ответка..
17:39  Ливийский гамбит Эрдогана. Зачем Турции вводить войска в Ливию, - Джонатан Маркус
15:42  Ликвидация генерала Сулеймани - это заговор с целью убийства, - Bloomberg
14:38  Как ради TASHKENT CITY обокрали узбекистанцев (рассказ чиновника)
14:34  Замыкая круг. Власти Узбекистана вновь берут курс на ограничение базовых прав граждан
14:31  Штурмы/оборона Царицына - решающее сражение Гражданской войны в России (1918-20 гг.)
11:08  За осквернение памятника погибшим в ВОВ задержаны две сокулукские дурочки
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00:28  Кто и зачем убил генерала Сулеймани? - Ст.Тарасов
00:17  США – Ирак – Иран: в чьих интересах военная эскалация? - А.Арешев
00:16  Ирак 2020 – кто кого? - А.Веселов
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00:09  Первый полк РВСН ракет "Авангард" Россия разместила на казахской границе. Чтоб елбасам лучше спалось
Пятница, 03.01.2020
23:27  В Париже застрелен очередной ножевой террорист-исламист. Резал прохожих в парке От-Брюйер
22:23  Константин Затулин: "С убийством Сулеймани США переступили грань"
21:50  Белорус генерал Станислав Зась заступил на должность генсекретаря ОДКБ
18:18  "Армия Махди" обещает люто мстить США за смерть генерала Сулеймани
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17:15  Убийство Сулеймани обещает "жаркое начало десятилетия", - В.Мураховский
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Парламент Ирака проголосовал вывод американских войск из страны
22:55 05.01.2020

Парламент Ирака потребовал вывода американских войск
из страны
Тысячи иракцев посетили траурную процессию Сулеймани перед тем, как его тело было отправлено в Иран
Парламент Ирака принял резолюцию с призывом к выводу иностранных войск из страны после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в столице страны Багдаде.
Также парламент поддержал запрет на перемещение иностранных военных по территории страны под любыми предлогами.
В Ираке сейчас расквартированы 5 тысяч американских военных, в основном выполняющих роль советников.

Тысячи иракцев посетили траурную процессию Сулеймани перед тем, как его тело было отправлено в Иран.
Вскоре после церемонии обстреляли "зеленую зону" Багдада, где находятся посольство США и государственные учреждения, а по базе ВВС "Балад", где расквартированы американские военные, были выпущены две ракеты. Также был обстрелян жилой квартал аль-Джадрия. Кто обстрелял Багдад, пока не сообщается.
Ирак попал в затруднительное положение, имея союзнические отношения как с соседним Ираном, так и с США. Американские военные в Ираке формально присутствуют с целью помощи в урегулировании внутренних конфликтов.
Они находятся в стране с 2003 года, когда американцы вторглись в Ирак и свергли правительство Саддама Хусейна.

Убийство Касема Сулеймани: кем был генерал и какие последствия может иметь его смерть?
Правительство Ирака рассматривает убийство Сулеймани как нарушение суверенитета и условий присутствия американских войск в стране.

Что сказано в резолюции парламента?
Резолюция, которую принял парламент Ирака, носит рекомендательный характер. Ее принятие последовало за призывом исполняющего обязанности премьер-министра страны Аделя Абделя Махди покончить с присутствием в Ираке иностранных военных.
Документ призывает правительство отозвать запрос о помощи международной коалиции, воюющей с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), в силу прекращения военных операций на территории Ирака и достижения победы (Ирак объявил о ней в декабре 2017 года).

"Иракское правительство должно работать над окончанием присутствия любых иностранных военных на территории Ирака и запретить им использование его территории, воздушного и морского пространства под любыми предлогами", - сказано в резолюции.
Также правительство Ирака должно подать формальную жалобу на действия США в ООН по причине "серьезных нарушений суверенитета и безопасности Ирака".
Генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу в Багдаде в результате авиаудара США - как подтвердил Пентагон, по приказу Дональда Трампа. Иран пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника.
Эксперты единодушны: инцидент резко обострит ситуацию в регионе. Многие политики, даже те, кто не испытывает ни малейшей симпатии к убитому, называют решение Трампа необдуманным.

Сам Трамп заявил, что американские военные убили Сулеймани, "чтобы остановить войну, а не начать ее".

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578254100
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