 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ТаджКадры. Шохмурод уходит из Министра юстиции в депутаты Парламента
09:22 06.01.2020

Из министра в депутаты. Парламент - место для "отслуживших" власти чиновников?

Отделение Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ) по столичному району Сино выдвинуло кандидатуру министра юстиции страны Рустама Шохмурода в депутаты нижней палаты парламента РТ.
Рустам Шохмурод возглавляет министерство юстиции с января 2012 года, и, вероятнее всего, будет освобожден от своей должности в этом году. Уход чиновников с ключевых постов министерств и ведомств в парламент – практика в Таджикистане не новая.

Мусо Асозода, председатель окружной избирательной комиссии №4 района Сино, сказал Радио Озоди, что НДПТ выдвинула кандидатуру Рустама Шохмурода, и в ходе закрытого голосования большинство членов партии проголосовали за него.

Как правило, чиновники, выдвинутые правящей партией в Таджикистане в депутаты парламента, уходят в отставку со своих постов, потому что, как отмечают эксперты, кандидату от НДПТ обеспечена победа на выборах.
По словам Мусо Асозода, согласно закона Рустам Шохмурод имеет право написать заявление об отставке для участия в предвыборной кампании.

"Он может написать заявление, либо до завершения выборов быть временно отстраненным от работы. Если он победит на выборах, то уйдет со своего поста, а нет – вернется к своим обязанностям", - добавил собеседник.
Рустам Шохмурод, уроженец города Канибадам Согдийской области, был назначен министром юстиции Таджикистана 8 лет назад, 5 января 2012 года.

Правящая НДПТ стала первой партией в стране, выдвинувшей своих кандидатов на предстоящих парламентских выборах. 13 декабря, в ходе своего предвыборного съезда, партия выдвинула 28 кандидатов в депутаты по единому республиканскому избирательному округу. Среди них есть имена высокопоставленных чиновников, которые должны войти в парламент.
В частности, Махмадали Ватанзода, секретарь Совета безопасности, Сумангул Тагойзода, министр труда, миграции и социальной защиты населения, Идигул Косимзода, председатель Комитета по делам женщин и семьи.
Сулаймон Шохзода, эксперт по политическим вопросам, сравнивает парламент Таджикистана с профсоюзом чиновников пенсионного возраста.

По его словам, в стране сложилась практика отправки в парламент "на заслуженный отдых" чиновников, много лет отслуживших правительству. "Выдвижение кандидатом в депутаты означает для чиновника, что правительство довольно им, но настало время освободить свое кресло для других. Это своего рода благодарность чиновнику за служение правительству. Это нехорошая практика. Нужно привлекать новые лица в парламент. Министр, который не смог решить проблему в вверенном ему министерстве, войдет в парламент, а значит серьезного значения этой важной ветви государственной власти – законодательной – не придается. Законы, которые принимаются в парламенте, работают в пользу исполнительной власти", - говорит эксперт.

Абдурахим Сафарзода, таджикский мигрант, который намерен участвовать в парламентских выборах, говорит, что исходя из опыта прошлых лет, кандидаты от НДПТ имеют гарантированный успех на выборах. По его словам, до сих пор не было ни единого случая, когда кандидат от НДПТ не победил бы в ходе выборов.

"Это своего рода назначение. Когда таким образом назначаются, а не избираются депутаты, то лучше отказаться от всей предвыборной суеты и расходов на проведение выборов", - говорит Сафарзода.
Однако Мусо Асозода, председатель избирательного округа №4 по столичному району Сино, который ранее был одним из активистов НДПТ, сказал, что выборы проходят в рамках закона. "То, что итоги выборов якобы предрешены заранее, необоснованные разговоры", - подчеркнул он.
Очередные парламентские выборы в Таджикистане состоятся 1 марта 2020 года. Таджикский парламент (Маджлиси Оли) – двухпалатный. В нижнюю палату (Маджлиси намояндагон) избираются 63 депутата: 41 от одномандатных избирательных округов и 22 - по спискам политических партий по единому республиканскому избирательному округу. В верхней палате (Маджлиси милли) заседают 33 сенатора. Большинство мест в парламенте Таджикистана занимают члены НДПТ. Оппоненты часто критикуют правящую НДПТ за злоупотребление административными ресурсами.
Ни одни выборы в Таджикистане западные наблюдатели не признавали честными и справедливыми.
Мумин Ахмади

5 янв. 2020

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1578291720
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