Пентагон направляет дополнительные силы на Ближний восток, - "НГ"

09:51 06.01.2020

Американские эксперты дают свою оценку целесообразности войны с Ираном, учитывая позиции России и Китая



Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

5.01.2020



Убийство генерала Сулеймани может, в ближайшей перспективе, спровоцировать военный конфликт между Ираном и США, так оценивают сложившуюся на Ближнем востоке обстановку многие американские аналитики. Как это принято, пресса начала сравнивать возможности той и другой стороны, не учитывая другие важнейшие факторы, как-то: особенности ТВД, наличие у противника пассионарных военачальников и политических лидеров, непредсказуемые повороты событий, характерные всем войнам.



По данным Международного института стратегических исследований (расположен в Великобритании) иранские Вооруженные силы насчитывают около 523 тыс. человек, состоящих на действительной военной службе. 350 тыс. числятся в регулярной армии и по меньшей мере 150 тыс. - в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Но с населением более 83 000 000 человек, страна может мобилизовать многомиллионную армию, проблема будет только с ее обеспечением. Оборонный бюджет Ирана составляет 6,3 млрд долл. В иранских сухопутных войсках насчитывается до 8577 единиц боевой техники и артиллерийских систем. Парк военной авиации, включая все самолеты и вертолеты, насчитывает 512 единиц. Военный флот Ирана значительно уступает по тоннажу американскому и насчитывает 398 ударных кораблей, дизельных подводных лодок и тральщиков.

Военно-морских силы КСИР насчитывают около 20 тыс. военнослужащих, в его распоряжении - только патрульные катера, которые оперируют в Персидском заливе и Ормузском проливе. В состав КСИР также входят управление, предназначенное для борьбы с инакомыслием под наименованием "Басидж" и секретная служба "Кудс". Последнюю возглавлял генерал Сулеймани, она проводит секретные операции за границей и подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Считается, что в ней проходят службу около 5тыс. человек. Известно, что " Кудс" финансирует, обучает, предоставляет оружие и оборудование организациям на Ближнем Востоке, которые Вашингтон определил как террористические. К ним относятся шиитские милиционные формирования, ливанское движение "Хизбалла" и палестинский "Исламский джихад".



По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Иран в период с 2009 по 2018 год закупил вооружения всего лишь 3,5% от объема, приобретенного Саудовской Аравией за тот же период. Основными поставщиками вооружений Тегерану являются Россия и Китай. Точные запасы ракетного арсенал Ирана в открытых источниках не указывается. Известно, что в данном сегменте вооружений Иран создал 12 типов ракет и еще несколько типов находятся в стадии разработки. Тегеран накопил значительные запасы и это в основном ракеты средней и меньшей дальности действия. Они могут быть использованы для нанесения ударов по базам США, расположенным в Катаре, Саудовской Аравии и в других странах Персидского залива. В радиусе поражения иранских ракет находится также и Израиль.



В отчете Министерства обороны США говорится, что ракетные силы Исламской республики являются крупнейшими на Ближнем Востоке. В нем также говорится, что Иран разрабатывает космические технологии, что позволит ему создать межконтинентальные ракеты.

США обладают самыми мощными в мире вооруженными силами, которые насчитывают 1 281 900 человек, состоящих на действительной военной службе и мобилизационным резервом из 144 872 845 человек. Бюджет Пентагона достиг 716 миллиардов долларов. Ракетный арсенал США насчитывает меньше типов (всего 7), чем у Ирана, но значительной мере превосходит качественно. Напомним, что США и Россия обладают более чем 90 процентами ядерных боеголовок в мире и имеют почти равное их количество. ВМС США обладают самым большим тоннажем в мире, в его боевом составе 415 надводных и подводных ударных кораблей, в их числе авианосцы, ракетные эсминцы, крейсеры и атомные подводные лодки различных типов. Армия, Корпус морской пехоты и Национальная гвардия в совокупности обладают огромным парком военной техники и артиллерийских систем, насчитывающим 48 422 единицы. Военная авиация США в настоящее время располагает 10 170 современными и модернизированными летательными аппаратами.



Пентагон отправил в Кувейт еще 3500 военнослужащих, увеличение численности американских войск в регионе с мая этого года составляет примерно 20 000 человек. Сюда же были переброшены дополнительные средства противоракетной обороны и истребители пятого поколения. Получается, что Вашингтон лишь декларирует свои намерения вывести войска из региона, на деле - он все глубже вязнет в военных акциях на Ближнем Востоке.

Убийство Сулеймани произошло спустя несколько недель после того, как министр обороны США Марк Эспер объявил, что планирует передислокацию войск по всему земному шару, чтобы провести перегруппировку сил в соответствии с "Национальной стратегией обороны" (НСО). Сообщалось, что Эспер наметил вывод войск из Африки, Южной Америки, Ирака и Афганистана.



Дэн Гур, аналитик из Арлингтонского аналитического центра (The Lexington Institute) сказал, - "иронично, что через две недели после этого объявления ... мы отправляем около 4000 военнослужащих обратно на Ближний Восток". Брайан Кларк, аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок, заявил, что "Администрация прилагает большие усилия, чтобы оказать давление на Иран, и, похоже, именно здесь должны позволить всему идти своим чередом. Прилагается немало усилий, чтобы помешать Ирану достичь своих внешнеполитических целей на Ближнем Востоке, и кажется, что делается это в поддержку усилий Саудовской Аравии стать региональным гегемоном".



Бывший чиновник Пентагона, знакомый с концепцией, лежащей в основе стратегии, сказал, что гибкость решений для наращивания сил, где это необходимо, заложена в документе. Принципиально, корректировка в исполнение НСО может также произойти в связи с изменениями в запланированных инвестициях в высокотехнологичные технологии, необходимые для противодействия великим державам, особенно Китаю. Увеличение операций, основанное на использовании высокоточного оружия, запускаемого с беспилотников, или увеличение численности войск, должно осуществляться исходя из изменений в оперативной обстановке и с учетом оценки возможных изменений на перспективу.



При этом американские эксперты сходятся во мнении, что даже если конфликт с Ираном обострится, Министерство обороны не может отвлечься от достижения целей "Стратегии национальной обороны". Старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований им. Митчелла Хизер Пенни сказала. что "это область, которая требует дисциплины, целенаправленности и приверженности со стороны всех наших национальных лидеров". По ее мнению, "Стратегия национальной обороны" действительно правильно определяет долгосрочную экзистенциальную борьбу с главными конкурентами, а именно - с Китаем и с Россией.

"Если мы втянулись во что-то более горячее на Ближнем Востоке, нам нужно поддерживать дисциплину, чтобы быть в состоянии одновременно сохранять готовность и соревноваться на этой великой силовой стадии", - подчеркнула она. Есть также мнение среди аналитиков, что в случае военного конфликта с Тегераном предстоит принимать дополнительный военный бюджет, поскольку возникнет необходимость восполнять значительные расходы боеприпасов, главным образом - высокоточных.